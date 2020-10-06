Текущий успех по налоговым сборам сформирован в первом квартале, - эксперт. ИНФОГРАФИКА

В целом все собранные за 9 месяцев налоги превысили прогнозные показатели на 1,8% или 9,2 млрд грн. Но текущий "успех" сформирован перевыполнением в первом квартале.

Об этом пишет в Facebook экс-замминистра финансов, эксперт по публичным финансам Совета Европы Юрий Джигир, передает Цензор.НЕТ.

"За время, начиная с мая, есть только два достижения - беспрецедентные сборы внутреннего НДС (мы не комментируем, за счет чего), а также подтягивание НДФЛ в сентябре путем увеличения минимальной зарплаты. Помесячные поступления налога на прибыль предприятий и импортного НДС - в дальнейшем в тяжелых минусах. Это понятная боль, учитывая ковидный кризис, но точно не основание для какой-либо бравады", - отметил эксперт, комментируя данные графика налоговых поступлений.

"Налог на доходы физлиц (НДФЛ) - "минималка рулит". НДФЛ собирался очень хорошо в первом квартале, значительно превысил исторические ожидания, особенно в марте. Затем началось затяжное падение. Радикально все изменилось в сентябре, когда правительство подняло уровень минимальной зарплаты. Долгосрочное влияние зависит от того, какой из факторов победит: стимул для бизнеса сокращать формально нанятых работников или стимул детинизировать зарплаты для работников с низкой квалификацией", - отметил Юрий Джигир.

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По его словам, налог на прибыль предприятий - "мартовское чудо". В мае ННП пошел в жесткий минус, где находится до сих пор. Картину еще выравнивают удивительно высокие поступления в марте.

"Внутренний НДС - на него вся надежда. НДС с проданных внутри страны товаров пока спасает все налоговые доходы: за 9 месяцев собрано на 29 млрд. Внутренний НДС, в дополнение к пиковым поступлениям в феврале, действительно начал активно расти, начиная с мая. Импортный НДС - с ним все совсем грустно. НДС в этом году ежемесячно значительно хуже, чем помесячные показатели, которых следовало бы ожидать по опыту предыдущих лет. Внутренний акциз собирается со стабильным умеренным перевыполнением плана, начиная с февраля. Импортный акциз - поступления колебались в течение года, в целом отставая от плана", - отметил Юрий Джигир.

Как ранее сообщалось, эксперт по вопросам публичных финансов Совета Европы Катерина Майнзюк прокомментировала график налоговых поступлений, назвав цифры манипуляцией в пользу "перевыполнения налоговых сборов".

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