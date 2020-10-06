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Новости Фото Убийство Шеремета
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Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После оглашения решения судей об изменении меры пресечения арестованному по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко участники акции поддержки, проходившей под зданием, пытались помешать вывезти обвиняемого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты перекрыли выезд из двора суда, блокировали машины с Нацгвардией и перекрыли одну полосу дороги.


Видео: Олег Богачук

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Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 01
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 02
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 03
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 04
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 05
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 06
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 07
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 08
Фото: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 09
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 10
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 11
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 12
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 13
Фото: Олег Богачук

Также смотрите: Суд возобновил расследование возможной фальсификации дела Шеремета. ДОКУМЕНТ

Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 14
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 15
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 16
Фото: Олег Богачук

Корреспондент сообщает о двух потасовках. Кроме того, участники акции использовали файеры.

Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 17
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 18
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 19
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 20
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 21
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 22
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 23
Фото: Олег Богачук



Видео: Олег Богачук

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Когда машина с Антоненко отъехала, дорога осталась перекрытой. Оказалось, что одному из участников акции стало плохо человеку. Ему вызвали скорую. После того, как медики уехали, дорогу освободили.

Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 24
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 25
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 26
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 27
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 28
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 29
Фото: Олег Богачук
Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда 30
Фото: Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Антоненко на меру пресечения, а также обращение о взятии его на поруки.

Автор: 

Киев (25710) Апелляционный суд (413) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+15
Всем все до лампочки... Киев как был сытым и тупым городом, так им и остается... Зарплатки в конвертиках, горячая вода, общественный транспорт, интернет, рестораны - нахрена этим гедонистам какие-то антоненки???
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06.10.2020 19:20 Ответить
+14
Факт - убийцы Шеремета ГЕБНЯ РАШИСТСКАЯ , у которой авков и Моника ЗеБески в холуях
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06.10.2020 19:42 Ответить
+14
видел сегодня предвыборную палатку импотентов партии"Свобода"которая очень охотно любит гонять геев на параде на этом пожалуй и все ее полномочия а где они тут ? и где наши патриоты ручные нац корпус нац жены вам какаяразница за это не платят?
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06.10.2020 19:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Всем все до лампочки... Киев как был сытым и тупым городом, так им и остается... Зарплатки в конвертиках, горячая вода, общественный транспорт, интернет, рестораны - нахрена этим гедонистам какие-то антоненки???
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06.10.2020 19:20 Ответить
Вставай, Минск!
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06.10.2020 19:42 Ответить
Гедонисты это шобла кошер-ностры 🤢🤡💩🎪
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06.10.2020 19:26 Ответить
кошер-ностры это коты-погорельцы из Ностр-Дама.
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06.10.2020 19:30 Ответить
Зельцман, падла "уйловська, знає, що до третього листопада його не знесуть. Намагається за цей час якнайбільше шкоди Україні встигнути наробити, потвора криворога!
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06.10.2020 19:32 Ответить
Отменить следствие и суд у "активистов" не получится . Да и давление на суд - негодньій метод , используемьій политиканами . Украина должна узнать правду об убийстве Шеремета.
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06.10.2020 19:34 Ответить
Давить, говорите. И кто ж это на суд так давил, так давил по делу Штепы, что та снова прётся в мэры. Те судейские "волки" сами "задавят" кого хочь по команде "фас".
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06.10.2020 19:52 Ответить
Я в шоке! Шепа идет в меры города,где была пособницей окупантов,Гепа -мер Харькова(а суд над ним закончился?) и оопять прёт !!! Что происходит в стране??
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06.10.2020 20:33 Ответить
Ви дійсно вірите у версію слідства? Що вбивство маловідомого журналіста (не Шустера і не Алли Мазур) могло дестабілізувати ситуацію і дозволити повалити державний будуй? Я в це не вірю! Як і не вірю в "арійські ідеали", які приписують наполовину єврею Антоненку!
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06.10.2020 19:55 Ответить
Факт - убийцы Шеремета ГЕБНЯ РАШИСТСКАЯ , у которой авков и Моника ЗеБески в холуях
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06.10.2020 19:42 Ответить
Люди которым плевать на нарушение закона получат стойло. Исторический факт. Киевляне достойны чтоб перенести столицу.
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06.10.2020 19:45 Ответить
видел сегодня предвыборную палатку импотентов партии"Свобода"которая очень охотно любит гонять геев на параде на этом пожалуй и все ее полномочия а где они тут ? и где наши патриоты ручные нац корпус нац жены вам какаяразница за это не платят?
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06.10.2020 19:49 Ответить
Пока сидят, наедают морды, а то с прошлого года силы иссякли в "борьбе" с режимом Борыги.
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06.10.2020 19:56 Ответить
Ужас ! Какая перспектива вытащить парня ?
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06.10.2020 20:10 Ответить
Дострокові президентські ще в цьому році.
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06.10.2020 20:21 Ответить
А хто є достойним претендентом? Щось уже люди не знають кому вірити...
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07.10.2020 10:34 Ответить
то что вы называете бардаком - нормальная реакция мыслящих граждан (свідомих - как вы любите ерничать) на судейский произвол.
"Фашики и убийцы..." - шо за нарратив 14 года?! запоребриковый? ордлынец? или дремучий опзжоп???
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06.10.2020 21:08 Ответить
Надеюсь, присяжные вынескт вердикт всем :"НЕ ВИНОВНЫ!"
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06.10.2020 20:26 Ответить
А зелёный дурачок и не ведает, что наступает на грабли и Ющенко и Яныка. Скоро яйца полетят и не только.
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07.10.2020 13:28 Ответить
 
 