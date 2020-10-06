Участники акции в поддержку Антоненко пытались помешать выехать машине с арестованным из двора суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После оглашения решения судей об изменении меры пресечения арестованному по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко участники акции поддержки, проходившей под зданием, пытались помешать вывезти обвиняемого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Активисты перекрыли выезд из двора суда, блокировали машины с Нацгвардией и перекрыли одну полосу дороги.



Видео: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

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Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Корреспондент сообщает о двух потасовках. Кроме того, участники акции использовали файеры.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук





Видео: Олег Богачук

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Когда машина с Антоненко отъехала, дорога осталась перекрытой. Оказалось, что одному из участников акции стало плохо человеку. Ему вызвали скорую. После того, как медики уехали, дорогу освободили.

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Фото: Олег Богачук

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

6 октября Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу защиты Антоненко на меру пресечения, а также обращение о взятии его на поруки.