Высококачественные защитные костюмы для медиков начали производить в Украине, - Марина Порошенко. ФОТОрепортаж

В Украине запустили производство защитных медицинских костюмов, которые соответствуют самым высоким стандартам.

Об этом сообщила Марина Порошенко, побывавшая на производстве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности". Новейшее оборудование предприятие закупило благодаря кредиту Международного инвестиционного банка и поддержке Фонда Порошенко.

Как сообщила Марина Порошенко, компания "Рошен" уже оплатила изготовление 27 тысяч таких костюмов, которые будут доставлены в больницы Киева и других украинских городов. Стоимость украинских костюмов практически вдвое меньше зарубежных аналогов, а потребность в них постоянно растет - отметила Порошенко.

"Сегодня мы забираем часть костюмов для больниц Киева, Чернигова. И хотим сказать всем медикам - мы рядом с вами в борьбе с катастрофической эпидемией", - отмечает Марина Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 выявили у 199 детей и 226 медработников, - Степанов

Также читайте: COVID-19 у медиков приравнивается к несчастному случаю на производстве, - Минздрав

Читайте также: "У моего мужа двустороннее воспаление легких", - Марина Порошенко

Отмечается, что с начала пандемии Фонд Порошенко совместно с компанией "Рошен" и волонтерами закупили более 130 тысяч защитных костюмов для медиков, 10 тысяч антивирусных очков, более 50 тысяч высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку, ремонт и расходники более 50 аппаратов ИВЛ, оплатили и отправили в регионы Украины более 50 тысяч продуктовых наборов для людей с уязвимых категорий.

Помощь получили около 200 медицинских учреждений. У Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией коронавируса уже потрачено более ста миллионов гривен.