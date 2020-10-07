Водитель "Ауди А8" протаранил четыре автомобиля в Полтаве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО камер наблюдения
Полиция Полтавщины открыла уголовное производство по факту ДТП, произошедшего в Полтаве с участием пяти автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Полтавской области
Так, по данным полиции, в Полтаве 6 октября, около 17:00, на углу улиц Великотирновская - Ковпака, 37-летний водитель автомобиля "Ауди А8" не справился с управлением и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ 2106 "и" CHEVROLET AVEO ", находившихся на перекрестке по ходу движения. В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля "OPEL VECTRA" получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию областной больницы. Также значительные механические повреждений получили все пять автомобилей.
По данному факту следователем полиции Полтавщины начато уголовное производство по квалифицирующими признаками части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание от 3-х до 8-ми лет лишения свободы. Сейчас водитель автомобиля "Ауди А8" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.
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Я пошти як рік купив авто і вирішив перевірити по ДТП. Виявилось, що первий власник за рік після салону покупки 2007р вчинив наїзд на якогось живого звіра (трясь би йому).
"Я був дуже чемний, але все даремно,
Мене протаранив нечемний КаМАЗ!"
Почему, при получении прав в справке из психушки написано "нормальный" ?
Одна фирма организовывала корпоратив в 2017г ...
Залік!
Винуватець ДТП
За нашою інформацією, водій Audi A8 (ВІ0147ЕА) - 37-річний Юрій Ситник, який https://poltava.to/news/51913/ фігурував у справі загибелі відеооператора Дениса Руденка . У побитті Дениса Руденка тоді підозрювалося кілька осіб. Ім'я одного з фігурантів згадувалося в апеляційній скарзі - Юрій Ситник просив скасувати арешт на мобільний телефон, який вилучили під час одного з обшуків.
Загалом під час вищезгаданого обшуку правоохоронці також вилучили три пакети з кристалічною речовиною та два телефони. На думку слідчих, телефони могли «містити сліди злочину», саме тому їх арештували. А кристалічну речовину відправили на експертизу, щоб встановити, чи є вона наркотичним чи психотропним засобом або прекурсором.
Також слідчий вважав, що до побиття відеооператора причетна дружина загиблого. Але офіційно про підозру у побитті Дениса Руденка оголосили лише одній людині - Георгію Полонському, а про Юрія Ситника у справі більше не згадувалося.
https://poltava.to/news/37922/ У ПОЛТАВІ ПОЛІЦІЯ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРКОБІЗНЕСУ
Надіюсь, Цензор слідкуватиме й далі за перебігом подій та хочу нагадати, що Зайцевій при 6-ти загиблих та 5-ти травмованих дали 10-ть років, тільки завдяки резонансу та розголосу.
Мафія.
"Две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость; и я не уверен в бесконечности Вселенной."