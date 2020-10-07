Водитель "Ауди А8" протаранил четыре автомобиля в Полтаве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО камер наблюдения

Полиция Полтавщины открыла уголовное производство по факту ДТП, произошедшего в Полтаве с участием пяти автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Полтавской области

Так, по данным полиции, в Полтаве 6 октября, около 17:00, на углу улиц Великотирновская - Ковпака, 37-летний водитель автомобиля "Ауди А8" не справился с управлением и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ 2106 "и" CHEVROLET AVEO ", находившихся на перекрестке по ходу движения. В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля "OPEL VECTRA" получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию областной больницы. Также значительные механические повреждений получили все пять автомобилей.

По данному факту следователем полиции Полтавщины начато уголовное производство по квалифицирующими признаками части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 3-х до 8-ми лет лишения свободы. Сейчас водитель автомобиля "Ауди А8" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.





Фото: сайт полиции