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Новости Фото ДТП
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Водитель "Ауди А8" протаранил четыре автомобиля в Полтаве. ФОТОрепортаж+ВИДЕО камер наблюдения

Полиция Полтавщины открыла уголовное производство по факту ДТП, произошедшего в Полтаве с участием пяти автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Полтавской области

Так, по данным полиции, в Полтаве 6 октября, около 17:00, на углу улиц Великотирновская - Ковпака, 37-летний водитель автомобиля "Ауди А8" не справился с управлением и столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями "TOYOTA CAMRY", "OPEL VECTRA", "ВАЗ 2106 "и" CHEVROLET AVEO ", находившихся на перекрестке по ходу движения. В результате столкновения 30-летний водитель автомобиля "OPEL VECTRA" получил тяжелые травмы и доставлен в реанимацию областной больницы. Также значительные механические повреждений получили все пять автомобилей.

По данному факту следователем полиции Полтавщины начато уголовное производство по квалифицирующими признаками части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие тяжкие телесные повреждения потерпевшему) Уголовного кодекса Украины.

Водитель Ауди А8 протаранил четыре автомобиля в Полтаве 01

Санкция статьи предусматривает наказание от 3-х до 8-ми лет лишения свободы. Сейчас водитель автомобиля "Ауди А8" задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Водитель Ауди А8 протаранил четыре автомобиля в Полтаве 02
Водитель Ауди А8 протаранил четыре автомобиля в Полтаве 03
Фото: сайт полиции

ДТП (7689) Нацполиция (16576) Тахтаулове (773)


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Топ комментарии
+22
а номера на ауди уже сняли, видно будут отмазывать.
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07.10.2020 10:21 Ответить
+18
Ты нашего президента видел?
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07.10.2020 10:53 Ответить
+11
Навіть якщо оте воно викупить усі пошкоджені авто, то власники все рівно попали, тому. як середньоринкова ціна буде нижчою за ринкову.
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07.10.2020 10:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Навіть якщо оте воно викупить усі пошкоджені авто, то власники все рівно попали, тому. як середньоринкова ціна буде нижчою за ринкову.
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07.10.2020 10:16 Ответить
а номера на ауди уже сняли, видно будут отмазывать.
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07.10.2020 10:21 Ответить
Не та ауди что бы отмазывать.
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07.10.2020 13:55 Ответить
Так это и не Киев, а Полтава.
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07.10.2020 16:04 Ответить
Автобоулинг...Водятел выбил страйк! И его очки (страховка) удваивается!
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07.10.2020 22:07 Ответить
все правильно. такую модель немцы уже и забыли что она когда то выпускалась. и она явно подобрана гдето там на помойке и восстановлена нашими умельцами.
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07.10.2020 17:27 Ответить
Номера збрили, що б ныхто не прочухав, що "не бита не крашена". Хоча зараз усе це виявзяється на раздва.
Я пошти як рік купив авто і вирішив перевірити по ДТП. Виявилось, що первий власник за рік після салону покупки 2007р вчинив наїзд на якогось живого звіра (трясь би йому).
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07.10.2020 18:34 Ответить
Гля у Ауди даже стекла целые визуально кузов без смещений даже зазоры внорме
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07.10.2020 10:22 Ответить
может бронированные.
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07.10.2020 10:52 Ответить
меня удивила первая машина, в которую ударил ауди по касательной - даже не изменила траекторию движения
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07.10.2020 13:08 Ответить
Да камрюха выдержала удар, видно сразу по тормозам и ауди лизанула ее по касательной.
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07.10.2020 13:35 Ответить
Таку "баржу" як Камрі непросто з треєкторії здвинути)
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07.10.2020 16:17 Ответить
баржу? что ты куришь. там удар по касательной
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07.10.2020 18:10 Ответить
Опель смягчил удар своей пластилиновой конструкцией. Водителя Опеля жаль конечно, мало шансов с такими повреждениями авто(
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07.10.2020 11:33 Ответить
На рівному місці. Ідіот.
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07.10.2020 10:24 Ответить
не а он шума - хер.
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07.10.2020 17:25 Ответить
Як співав Положинський:
"Я був дуже чемний, але все даремно,
Мене протаранив нечемний КаМАЗ!"
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07.10.2020 10:24 Ответить
Лететь как с полового члена сорвался - забава отпрысков слуг народа
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07.10.2020 10:39 Ответить
так вот из за кого вчера пробка на мосту была
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07.10.2020 10:40 Ответить
Вангую, что в ауди был евробляхер или ЗЕизбиратель. А может и то и другое
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07.10.2020 10:48 Ответить
Идиоты на дорогах!
Почему, при получении прав в справке из психушки написано "нормальный" ?
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07.10.2020 10:52 Ответить
Ты нашего президента видел?
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07.10.2020 10:53 Ответить
Видел очень близко!
Одна фирма организовывала корпоратив в 2017г ...
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07.10.2020 11:04 Ответить
"Ты нашего президента видел?"
Залік!
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07.10.2020 11:52 Ответить
https://poltava.to/news/57744/ ПОБЛИЗУ «ЕКВАТОРУ» ВОДІЙ AUDI A8 ПРОТАРАНИВ ЧОТИРИ АВТОМОБІЛІ - ОДНА ЛЮДИНА У ВАЖКОМУ СТАНІ

Винуватець ДТП
За нашою інформацією, водій Audi A8 (ВІ0147ЕА) - 37-річний Юрій Ситник, який https://poltava.to/news/51913/ фігурував у справі загибелі відеооператора Дениса Руденка . У побитті Дениса Руденка тоді підозрювалося кілька осіб. Ім'я одного з фігурантів згадувалося в апеляційній скарзі - Юрій Ситник просив скасувати арешт на мобільний телефон, який вилучили під час одного з обшуків.
Загалом під час вищезгаданого обшуку правоохоронці також вилучили три пакети з кристалічною речовиною та два телефони. На думку слідчих, телефони могли «містити сліди злочину», саме тому їх арештували. А кристалічну речовину відправили на експертизу, щоб встановити, чи є вона наркотичним чи психотропним засобом або прекурсором.
Також слідчий вважав, що до побиття відеооператора причетна дружина загиблого. Але офіційно про підозру у побитті Дениса Руденка оголосили лише одній людині - Георгію Полонському, а про Юрія Ситника у справі більше не згадувалося.
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07.10.2020 10:52 Ответить
Як виявляється, цей Юрій Ситник - давно відомий представник наркомафії. Але між мусорами і мафією укладено угоду про мирне співіснування. Адже мають одну й ту ж природу. І ті, й інші - злочинці.

https://poltava.to/news/37922/ У ПОЛТАВІ ПОЛІЦІЯ ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ З ПРЕДСТАВНИКАМИ НАРКОБІЗНЕСУ
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07.10.2020 11:10 Ответить
Для тих, хто напише, що ця новина - фейкова першоквітнева, можу зазначити, так, новина - фейкова, але прізвища що з одного боку, що з іншого - справжні. Офіційного меморандуму вони не укладали. Але живуть - душа в душу. Адже мають спільний "бізнес".
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07.10.2020 11:18 Ответить
Он так и не понял почему машины не освободили ему дорогу для проезда.
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07.10.2020 10:53 Ответить
Санкція статті передбачає покарання від 3-х до 8-ми років позбавлення волі. Наразі водія автомобіля "АUDI А8" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Джерело: https://censor.net/ua/p3223362

Надіюсь, Цензор слідкуватиме й далі за перебігом подій та хочу нагадати, що Зайцевій при 6-ти загиблих та 5-ти травмованих дали 10-ть років, тільки завдяки резонансу та розголосу.
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07.10.2020 11:15 Ответить
Подивись вище - зрозумієш, чому не вказано ім'я водія Ауді і чому на фото видно, що номер з Ауді одразу ж знято.

Мафія.
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07.10.2020 11:21 Ответить
Євген, зверніть увагу, вище, хто вам плюсанув... Уважнішим треба бути.
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07.10.2020 11:30 Ответить
Там не только номеров на ауди нет.Да и снятие номеров с машины не от чего не освобождает,номер кузова никуда не денешь.
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07.10.2020 13:58 Ответить
ну дык скажи нам, какой там номер кузова по фото? дабы люди понимали кто был за рулём)))
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07.10.2020 18:13 Ответить
А по номерам ты узнаешь кто был за рулем? Наивный однако!
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07.10.2020 19:50 Ответить
по номерам широкой общественности станет понятно кому она пренадлежит! Но ты как и положено прикинулся шлангом врде как не понял, о чем была речь.
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08.10.2020 02:57 Ответить
Ты еще свято веришь,что на машине ездит тот,на кого она зарегистрированна? У меня,например, стоят номера лизинговой компании. Что ты по ним узнаешь?
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08.10.2020 07:30 Ответить
я узнаю по ним БОЛЬШЕ чем без них, понимаешь? Ты реально такой тугой? Утомил уже даже этим тупняком...
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09.10.2020 02:42 Ответить
О тебе неплохо сказал Альберт Эйнштейн:

"Две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость; и я не уверен в бесконечности Вселенной."
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09.10.2020 07:53 Ответить
да, шагай, клоун.
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11.10.2020 12:28 Ответить
По любому зеленый будет виноват
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07.10.2020 11:35 Ответить
столкнутся 600 мерс с асфальтовым катком, мент с работягой с катка протокол пишет - ну скажи как обгонял как подрезал
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07.10.2020 20:12 Ответить
Чувак под кайфом, если экспертиза ничего не покажет, то менты в теме
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07.10.2020 11:41 Ответить
Молодцы, ребята! Даже к этому ДТП сумели приплести Зеленского!
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07.10.2020 12:24 Ответить
Если мозгов нет,то Зеленский или Порошенко с Аваковым виноваты будут.
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07.10.2020 14:00 Ответить
Раки из полиции так и не научились нормально скачивать и выкладывать записи с видеорегистратора - снимают экран монитора на телефон...
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07.10.2020 13:55 Ответить
Ага там еще на флешку надо копировать и специальный плеер для воспроизведения а еще и сам момент вырезать и смонтировать ..У них на работе видать видюхи не стоят что б в танчики на дежурстве не шпилили или парнуху не смотрели а еще хуже в он-лаин казино играют
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07.10.2020 14:42 Ответить
этож работать надо... не их профиль, взятки сами себя брать не будут.
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07.10.2020 18:14 Ответить
Або бухий або під кайфом, альтерантиви немає
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07.10.2020 16:18 Ответить
Номер авто ауди в студию!...
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07.10.2020 23:21 Ответить
 
 