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СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора следователи Главного следственного управления СБУ прекратили деятельность масштабного "конвертационного центра" с оборотом более 15 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимые места информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

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В ходе санкционированных обысков в офисах и местах жительства фигурантов правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд 01
СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд 02
СБУ в Киеве пресекла деятельность масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд 03

Также отмечается, что данный конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.

Следственные действия продолжаются.

Киев (25712) конвертцентр (401) СБУ (20072)


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шел 2020 год, весь мир живет без печатей, в любом киоске можно сделать оттиск за 200 грн, и только Служба Брелков Украины гордится своим уловом
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07.10.2020 10:32 Ответить
тааак... 15млрд, это же какая премия из суммы?
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07.10.2020 10:44 Ответить
Это виртуальный улов, можно написать и 15 триллионов, сколько физически изьятых средств на данный момент?
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07.10.2020 10:44 Ответить
15 млрд на затарку в атб вечную...голден карт
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07.10.2020 21:40 Ответить
 
 