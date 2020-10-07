РУС
Канал контрабанды в ЕС сигарет из Беларуси блокирован в Одессе: изъято более 2,2 млн пачек на 80 млн грн. ФОТО

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления ГФС Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины прекращена схема незаконного перемещения из Беларуси табачных изделий через таможенную территорию Украины. Начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, сигареты транспортировались из Республики Беларусь в адрес несуществующих предприятий Великобритании и Македонии с целью дальнейшей незаконной реализации в странах Европейского Союза.

На территории таможенного порта в Одессы проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 4567 ящиков - 2 283 500 пачек сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 80 млн грн.

Решается вопрос о наложении ареста на удаленные табачные изделия.

+2
Это вот так Украина присоединилась к санкциям против Беларуси?
07.10.2020 11:17
+2
а що раніше контрабас справжньо працював "під прикриттям"? Лукашенка тепер "не друзяка" України став?
07.10.2020 11:18
+1
у нас в кожній лавці офіційно по 1 юро
07.10.2020 11:33
Это вот так Украина присоединилась к санкциям против Беларуси?
07.10.2020 11:17
Просто невідповідність упаковки новим вказівкам. Якби на коробках був слоган "Зе!Зробимо їх разом", поїхали б собі спокійно за кордон...
07.10.2020 11:28
а що раніше контрабас справжньо працював "під прикриттям"? Лукашенка тепер "не друзяка" України став?
07.10.2020 11:18
тепер ще потрібно припинити контрабас сірників і будуть сбушникам державні нагороди
07.10.2020 11:20
Tak vyxodit sto Belorus desevle cigareti cem Ukraine?
07.10.2020 11:24
сигареты, в принципе, копейки стоят. все остальное акцизы и пр. подати.
07.10.2020 12:05
Лукашенка оказывается еще и контрабасом промышляет
07.10.2020 11:27
він тільки тим і жив мабуть
07.10.2020 11:29
Litve kazdi den ix lovit s kontrabandoj no vsio ravno zavozit.Na cionom rinke takyje cigareti u nas po 2 evro prodajut
07.10.2020 11:31
у нас в кожній лавці офіційно по 1 юро
07.10.2020 11:33
U nas kioske oficialno gde to 3.50 evro
07.10.2020 11:38
у Лондоні майже 7 паундів
07.10.2020 11:42
Nu da tam ecio doroze.
07.10.2020 11:47
Столько людей осталось без заработка !
И это в столь тяжёлые времена ...
07.10.2020 11:37
зато ментам та слідакам малина, тільки щоб не скурилися нафік до смерті, але такі люди мабуть вже до всього звичні, сидючі на наркотрафіку
07.10.2020 11:40
скоріше зкурвляться, ніж зкуряться
07.10.2020 11:45
Цифры какие-то интересные...
Погуглил стоимость пачки, да еще и оптом, что-то не идет.
Эксперды видать кривые или чувствуют конец года или выборов
07.10.2020 11:56
80млн-тип курит за 46 игрн я говорю дурак я на эти бабки живу неделю с котом ..ну могу...46 грн пачка-в неделю 46х7=500 грн..ой дауны
07.10.2020 21:42
 
 