Канал контрабанды в ЕС сигарет из Беларуси блокирован в Одессе: изъято более 2,2 млн пачек на 80 млн грн. ФОТО
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора следователями Главного следственного управления ГФС Украины совместно с Государственной пограничной службой Украины прекращена схема незаконного перемещения из Беларуси табачных изделий через таможенную территорию Украины. Начато досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба ОГП, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, сигареты транспортировались из Республики Беларусь в адрес несуществующих предприятий Великобритании и Македонии с целью дальнейшей незаконной реализации в странах Европейского Союза.
На территории таможенного порта в Одессы проведены санкционированные следственным судьей обыски, в ходе которых выявлено и изъято из незаконного оборота 4567 ящиков - 2 283 500 пачек сигарет, упаковки которых не соответствуют действующему украинскому и международному законодательству. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 80 млн грн.
Решается вопрос о наложении ареста на удаленные табачные изделия.
И это в столь тяжёлые времена ...
Погуглил стоимость пачки, да еще и оптом, что-то не идет.
Эксперды видать кривые или чувствуют конец года или выборов