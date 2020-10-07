РУС
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: "Территория напоминает зону отчуждения". ФОТОрепортаж

Бывший детский санаторий в 2003 году признали аварийным и непригодным для проживания. Тем не менее, каждый год на зарплату его сотрудникам тратится около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Санаторий не работает с 2003 года, поскольку его корпуса были признаны непригодными для проживания или аварийно опасными. Большая часть зданий здесь разрушена. Сейчас заведение находится в состоянии ликвидации", - сказано в сообщении.

"Территория санатория напоминает зону отчуждения. Несмотря на то, что здесь давно не оздоравливают детей, на содержание учреждения тратят немалые средства, в частности, выплачивают заработную плату работникам. Так, в 2017 году на эти цели выделено 474 000 гривен, 2018 - 542 000, 2019 г. - 604 000", - рассказала замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Также на Цензор.НЕТ: Больница в Харькове из-за служебной халатности главврача потратила почти 3 млн грн на несуществующие фотоальбомы, - полиция

Теперь местные власти хотят "представить на рассмотрение областного совета предложения по рациональному, прозрачному и эффективному" использованию санатория.

Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 01
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 02
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 03
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 04
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 05
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 06
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 07
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 08
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 09
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 10
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 11
Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: Территория напоминает зону отчуждения 12

+9
до чого тут Уряд? санаторій фінансувала місцева влада з місцевого бюджету. сума фінансування адекватна на охорону об'єкта щоб суто вберегти його від розграбунку. для підтримання його в більш-менш нормальному законсервованому стані потрібні були б значно більші кошти - на опалення і електрику, на поточний аварійний ремонт (протікання даху і т.п.). крім того, сказано, що заклад знаходиться в стані ліквідації, а це значить є як мінімум бухгалтер і ліквідатор, які теж не будуть працювати безкоштовно (хай і за сумісництвом на кількох об'єктах) і повинні отримати якихось кілька тисяч гривень.
07.10.2020 12:06 Ответить
+6
600 тис на рік це 50 тис грн на місяць. Найняти 3 сторожів (позмінно щоб не розгромили і не розтягли, що там є і не оселилися бомжі або цигани) по 17 тис гросс, десь по 10 тис на руки - от і всі 600 тисяч на рік. Зрада страшна...
07.10.2020 11:53 Ответить
+5
"Рога и копыта"
07.10.2020 11:49 Ответить
07.10.2020 11:49 Ответить
прямые убытки в миллионы гривень На эти деньги в нормальных работающих санаториях можно было оздоровить тысячи детей. В Карпатах таких но НОРМАЛЬНЫХ санаториев - десятки.
Это здание продать в частные руки исключительно под базу отдыха. Будет прекрасное место для отпускников или на выходные дни.
Достроить конюшню, бассейен, открыть спортзал.
А это - просто воровство у государства, больше ничего.
07.10.2020 13:27 Ответить
600 тис на рік це 50 тис грн на місяць. Найняти 3 сторожів (позмінно щоб не розгромили і не розтягли, що там є і не оселилися бомжі або цигани) по 17 тис гросс, десь по 10 тис на руки - от і всі 600 тисяч на рік. Зрада страшна...
07.10.2020 11:53 Ответить
07.10.2020 11:59 Ответить
до чого тут Уряд? санаторій фінансувала місцева влада з місцевого бюджету. сума фінансування адекватна на охорону об'єкта щоб суто вберегти його від розграбунку. для підтримання його в більш-менш нормальному законсервованому стані потрібні були б значно більші кошти - на опалення і електрику, на поточний аварійний ремонт (протікання даху і т.п.). крім того, сказано, що заклад знаходиться в стані ліквідації, а це значить є як мінімум бухгалтер і ліквідатор, які теж не будуть працювати безкоштовно (хай і за сумісництвом на кількох об'єктах) і повинні отримати якихось кілька тисяч гривень.
07.10.2020 12:06 Ответить
Припять-2 или не договорились о цене
07.10.2020 11:59 Ответить
07.10.2020 12:00 Ответить
50000 в месяц, 3 охранника, бухгалтер и директор. В среднем 10 000 в месяц, минус налоги (18% ндфл + 22% есв).
07.10.2020 13:22 Ответить
Шара для працівників скінчилася.
Треба йти працювати.
07.10.2020 13:41 Ответить
Вырезать дубы и засеять коноплей!
07.10.2020 14:20 Ответить
Відмивали бабло. Хтось дуже непогано собі зібрав на пенсію.
07.10.2020 15:15 Ответить
 
 