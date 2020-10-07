Местные власти почти 20 лет финансировали неработающий детский санаторий на Буковине: "Территория напоминает зону отчуждения". ФОТОрепортаж

Бывший детский санаторий в 2003 году признали аварийным и непригодным для проживания. Тем не менее, каждый год на зарплату его сотрудникам тратится около полумиллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Санаторий не работает с 2003 года, поскольку его корпуса были признаны непригодными для проживания или аварийно опасными. Большая часть зданий здесь разрушена. Сейчас заведение находится в состоянии ликвидации", - сказано в сообщении.

"Территория санатория напоминает зону отчуждения. Несмотря на то, что здесь давно не оздоравливают детей, на содержание учреждения тратят немалые средства, в частности, выплачивают заработную плату работникам. Так, в 2017 году на эти цели выделено 474 000 гривен, 2018 - 542 000, 2019 г. - 604 000", - рассказала замглавы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

Также на Цензор.НЕТ: Больница в Харькове из-за служебной халатности главврача потратила почти 3 млн грн на несуществующие фотоальбомы, - полиция

Теперь местные власти хотят "представить на рассмотрение областного совета предложения по рациональному, прозрачному и эффективному" использованию санатория.























