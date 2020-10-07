Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным. ФОТОрепортаж

В Николаеве 7 октября отдали последний долг погибшим в авиакатастрофе под Харьковом двум курсантам из Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Гробы с телами Андрея Померанцева и Владимира Олабина стоят возле мемориала героям-ольшанцам в центре города. Сюда подходят неравнодушные жители города и представители власти и возлагают цветы", - сообщил корреспондент агентства.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.









Андрею Померанцеву было 26 лет. Он курсант Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. В Николаеве Андрей закончил школу №40 и учился в Николаевском колледже транспортной инфраструктуры.

Владимиру Олабину - 21 год, он сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина, курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба.

После церемонии прощания погибших похоронят на одном из местных кладбищ.

7 октября в Николаевской области объявлено Днем траура. В этот день на всей территории области приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти и местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте также: Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.