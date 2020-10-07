РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4585 посетителей онлайн
Новости Фото
3 752 2

Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным. ФОТОрепортаж

В Николаеве 7 октября отдали последний долг погибшим в авиакатастрофе под Харьковом двум курсантам из Николаева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Гробы с телами Андрея Померанцева и Владимира Олабина стоят возле мемориала героям-ольшанцам в центре города. Сюда подходят неравнодушные жители города и представители власти и возлагают цветы", - сообщил корреспондент агентства.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным 01
Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным 02
Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным 03
Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным 04

Андрею Померанцеву было 26 лет. Он курсант Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба. В Николаеве Андрей закончил школу №40 и учился в Николаевском колледже транспортной инфраструктуры.

Владимиру Олабину - 21 год, он сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина, курсант 151 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба.

После церемонии прощания погибших похоронят на одном из местных кладбищ.

7 октября в Николаевской области объявлено Днем траура. В этот день на всей территории области приспущены государственные флаги на домах и сооружениях органов государственной власти и местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте также: Катастрофа Ан-26: Александра Скочкова - сына штурмана сбитого над Луганском в 2014-м Ил-76 - похоронят рядом с отцом

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Николаев (2193) похороны (1543) крушение (501) ВСУ (6919)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Развезли соколиков по всей Украине, чтобы предать родной земле... Боль, слезы, печаль и сопереживание с родными, утратившими таких дорогих сыночков, братиков и мужей! ВЕЧНОГО ИМ НЕБА и Царства Небесного!
показать весь комментарий
07.10.2020 12:51 Ответить
Миколаїв попрощався із загиблими в катастрофі Ан-26 курсантами Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним - Цензор.НЕТ 9680
показать весь комментарий
07.10.2020 22:41 Ответить
 
 