Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность. ФОТОрепортаж

Во вторник, 6 октября, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ задержали заместителя начальника штаба воинской части по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В служебном кабинете правоохранители изъяли 15 000 гривен неправомерной выгоды.

За указанную сумму майор ВСУ пообещал содействие в продлении контракта и решении вопроса о назначении на должность военнослужащего.

Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность 01
Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность 02
Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность 03

Офицер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Я не верю,что эти бесконечные истории нельзя урегулировать при желании. - Желания нет.
показать весь комментарий
07.10.2020 12:36 Ответить
Если это происходит с такой регулярностью- значит надо или лишить их функций или сократить должность!!
ОН попался - остальные просто не попались!!! Но сути это не меняет!!!!Нужна система в которой это невозможно!!

показать весь комментарий
07.10.2020 12:42 Ответить
ученик Забродского...
показать весь комментарий
07.10.2020 13:01 Ответить
дурню, ти лємєзухи об'ївся?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:54 Ответить
первый зам на такую мелоч ведется..фу...обмельчали-уровень прапорщика шматко
показать весь комментарий
07.10.2020 21:45 Ответить
деньгама хочу чумадан баксов
показать весь комментарий
07.10.2020 21:46 Ответить
 
 