Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность. ФОТОрепортаж
Во вторник, 6 октября, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ задержали заместителя начальника штаба воинской части по подозрению в вымогательстве и получении взятки.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
В служебном кабинете правоохранители изъяли 15 000 гривен неправомерной выгоды.
За указанную сумму майор ВСУ пообещал содействие в продлении контракта и решении вопроса о назначении на должность военнослужащего.
Офицер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
ОН попался - остальные просто не попались!!! Но сути это не меняет!!!!Нужна система в которой это невозможно!!