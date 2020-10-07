Начштаба воинской части на Харьковщине попался на взятке в 15 тыс.: обещал помочь с назначением на должность. ФОТОрепортаж

Во вторник, 6 октября, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ задержали заместителя начальника штаба воинской части по подозрению в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

В служебном кабинете правоохранители изъяли 15 000 гривен неправомерной выгоды.

За указанную сумму майор ВСУ пообещал содействие в продлении контракта и решении вопроса о назначении на должность военнослужащего.







Смотрите также: Чиновники таможни на Ривненщине за взятку растаможивали автомобили, - СБУ. ФОТОрепортаж

Офицер задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.