С погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком прощаются на Житомирщине. ФОТОрепортаж
В Житомирской области прощаются с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком, погибшими в авиакатастрофе в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА и zhitomir.info.
Как сообщили в ОГА, самолет с телами 21-летнего Дмитрия Студинского и 19-летнего Богдана Матвийчука прибыл в пгт Озерное во вторник, 6 октября.
Погибшего Богдана Матвийчука вечером встретили в Новограде-Волынском живым коридором. Церемония прощания с ним началась сегодня, 7 октября, с 11:30 в Доме офицеров (Новоград-Волынский, ул. Леваневского, 25). Этот день в Новограде-Волынском объявлен Днем траура.
Дмитрия Студинского похоронят в родном селе Скоморохи. Церемония прощания с ним проходит с 11:00 в сельской церкви, а затем продолжится на сельском кладбище.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
