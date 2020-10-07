В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб. ФОТОрепортаж

На улице Луценко в Киеве погиб мужчина, когда пытался спуститься с пятого этажа с помощью простыней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

По информации паблика, несчастный случай произошел на улице Луценко.

"Мужчина зашел к своему знакомому в гости. Они начали употреблять алкогольные напитки. Когда уже изрядно выпили - тот, что был в гостях, решил, что ему надо уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире. Гость ничего лучшего не придумал, как связать простыни и спускаться по ним", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина упал и ударился головой о камень. Он погиб на месте.

Фото: Киев "Оперативный"