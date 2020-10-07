В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб. ФОТОрепортаж
На улице Луценко в Киеве погиб мужчина, когда пытался спуститься с пятого этажа с помощью простыней.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".
По информации паблика, несчастный случай произошел на улице Луценко.
"Мужчина зашел к своему знакомому в гости. Они начали употреблять алкогольные напитки. Когда уже изрядно выпили - тот, что был в гостях, решил, что ему надо уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире. Гость ничего лучшего не придумал, как связать простыни и спускаться по ним", - говорится в сообщении.
Как сообщается, мужчина упал и ударился головой о камень. Он погиб на месте.
не допускайте перетворення її на лахміття!
А другой случай - другой знакомый набуханый лез к какой-то девахе в окно, но там пониже, этаж третий. То деваха его послала нахер и оно закрыла. Чувак шлёпнулся и сломал ногу.
А как хэппи энд - ещё один знакомый был отмороженный на всю голову и он в свою комнату ходил через окно соседей. Абсолютно трезвый. И ни разу не упал.