РУС
21 276 40

В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб. ФОТОрепортаж

На улице Луценко в Киеве погиб мужчина, когда пытался спуститься с пятого этажа с помощью простыней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает "Киев оперативный".

По информации паблика, несчастный случай произошел на улице Луценко.

"Мужчина зашел к своему знакомому в гости. Они начали употреблять алкогольные напитки. Когда уже изрядно выпили - тот, что был в гостях, решил, что ему надо уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире. Гость ничего лучшего не придумал, как связать простыни и спускаться по ним", - говорится в сообщении.

Как сообщается, мужчина упал и ударился головой о камень. Он погиб на месте.

В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб 01
В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб 02
Фото: Киев "Оперативный"

В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб 03

Топ комментарии
+18
премия Дарвина
07.10.2020 13:19 Ответить
+15
Синька это зло. Чрезмерное гостеприимство может убить. Вот такие выводы.
07.10.2020 13:20 Ответить
+12
шановні українці, частіше оновлюйте постільну білизну!
не допускайте перетворення її на лахміття!
07.10.2020 13:21 Ответить
та ні, сивочолого пацани, з горя...
07.10.2020 13:35 Ответить
Алкоголь и сигареты убивают в буквальном смысле.
07.10.2020 13:17 Ответить
Думаешь, он за сигаретами спускался?
07.10.2020 13:21 Ответить
Не исключено
07.10.2020 13:22 Ответить
Добухались а может докурились.
07.10.2020 13:23 Ответить
За добавкою збирався
07.10.2020 13:45 Ответить
Надо срочно ВР собрать и принять закон о запрете лазиния по шторам из балконов выше второго этажа
07.10.2020 13:20 Ответить
В Днепре один лез к милой на 16 этаж по газовой трубе, сняли с 9 этажа, благо жители заметили.
07.10.2020 13:27 Ответить
Газ только до 10 этажа
07.10.2020 14:20 Ответить
доставляют анальные фантазии зелепедротов , вы таки пальцем деланные
07.10.2020 13:43 Ответить
шановні українці, частіше оновлюйте постільну білизну!
не допускайте перетворення її на лахміття!
07.10.2020 13:21 Ответить
это просто естественый отбор.
07.10.2020 13:24 Ответить
В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб - Цензор.НЕТ 1657
07.10.2020 13:25 Ответить
Дарвин. Естественный отбор
07.10.2020 13:24 Ответить
Дадо было ещё бутылочку бахнуть,как настаивал хозяин.
07.10.2020 13:25 Ответить
Граф Монте-Кристо в полосатом свитре...
07.10.2020 13:28 Ответить
..и Фан-Фан тюльпан и Зорро в одном стакане.
07.10.2020 13:35 Ответить
неправильный выбор в дилемме "пить или перестать?" приводит к летальному исходу.
07.10.2020 13:28 Ответить
Нещасний, надивився хіба фільмів про супергероїв - лазання по небоскребам и зухвалі втечі.
07.10.2020 13:35 Ответить


В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб - Цензор.НЕТ 2139
07.10.2020 13:41 Ответить
А что у Луценко уже своя улица Ай молодец
07.10.2020 13:52 Ответить
Эх, если бы не лежащий камень... А вообще, лучше спускаться на пододеяльниках - они в два раза прочнее простыней.
07.10.2020 13:56 Ответить
07.10.2020 13:57 Ответить
Может, лифт не работал... а по ступенькам долго было...
07.10.2020 14:00 Ответить
Так и девы разные бывают...
07.10.2020 14:11 Ответить
"Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (С)
07.10.2020 14:02 Ответить
когда в институте учился, был у нас случай. Знакомый набухался и вышел из окна пятого этажа. Сломал обе ноги, вставляли спицы.
А другой случай - другой знакомый набуханый лез к какой-то девахе в окно, но там пониже, этаж третий. То деваха его послала нахер и оно закрыла. Чувак шлёпнулся и сломал ногу.
А как хэппи энд - ещё один знакомый был отмороженный на всю голову и он в свою комнату ходил через окно соседей. Абсолютно трезвый. И ни разу не упал.
07.10.2020 14:10 Ответить
надо было ему с тех простыней сделать парашют
07.10.2020 14:24 Ответить
макака Арахамия?
07.10.2020 15:12 Ответить
Є така підозра, що це не господар його не відпускав , а господиня...
07.10.2020 19:26 Ответить
 
 