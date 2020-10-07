В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел сегодня в Одессу.

Ровно в 11:00 корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Видео Инфокор

В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил "Старобельск".

"Дракон" посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. Задачи он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.

HMS Dragon впервые в нашем регионе. В Черное море он вошел поздним вечером 4 октября.

"В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведения совместной тренировки в море типа "PASSEX", - сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил ВСУ.

Визит корабля продлится до 12 октября текущего года.

Эсминец является четвертым кораблем из шести класса Daring, тип 45. Вошел в состав Королевского флота в апреле 2012 года, а через год, летом 2013-го, вместе с американским авианосцем USS Nimitz патрулировал Аравийское море и Персидский залив.

Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.

Водоизмещение корабля — 8500 тонн, длина — 152 метра, ширина — 21, осадка — более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

































