В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел сегодня в Одессу.
Ровно в 11:00 корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
Видео Инфокор
В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил "Старобельск".
"Дракон" посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. Задачи он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.
HMS Dragon впервые в нашем регионе. В Черное море он вошел поздним вечером 4 октября.
"В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведения совместной тренировки в море типа "PASSEX", - сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил ВСУ.
Визит корабля продлится до 12 октября текущего года.
Эсминец является четвертым кораблем из шести класса Daring, тип 45. Вошел в состав Королевского флота в апреле 2012 года, а через год, летом 2013-го, вместе с американским авианосцем USS Nimitz патрулировал Аравийское море и Персидский залив.
Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.
Водоизмещение корабля — 8500 тонн, длина — 152 метра, ширина — 21, осадка — более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.
английского военного морфлота.Стоимость его свыше 2млрд фунтов стерлигов!Мне запомнилась фраза капитана корабля:" Пусть русские не думают что Черное и Азовское
моря это их озеро!"Разогнали кацапских летунов предупредив,что радарным импульсом
выведут из строя всю их авионику.Естественно те смылись и больше не появлялись.
Р Е С П Е К Т Англии!
Сегодня - плотное сотрудничество, учения, визиты, поставки вооружения и т.п.
Ну что, придурки, вы этого хотели?!
Русские, вы - идиоты....
Русские говнюки, понимая, что им ничего не будет, любят в нейтральных водах пролетать над судном НАТО и потом на всех экранах громко этим бахвалиться.
А если так:
1. территория судна, а значит, и воздуха строго над ним аж до космоса - суверенна. И в тот миг, когда самолет над ним, он вторгается в воздушной пространство той страны.
2. Установить на судне МЗА, стреляющую, посредством стабилизатора, строго вертикально и оснащенную видеофиксаторами, снимающими строго вертикально. - как ФКП на истребителях. Допустить любые инспекции для проверки этого. И всадить пару снарядов в пузо русской гниде!
Самолет подбит на суверенной территорией страны! А уж где упал - не мои проблемы. Тем более, что расследование покажет, что он схлопотал плюху строго вертикально - значит, в момент пролета над чужой территорией.
вот после этого момента ********* соколы будут делать всё то же самое, но не пролетая над кораблём. Причём я думаю они и до этого так делали. Не обязательно пролетать над кораблём, когда делаешь вид, что заходишь на атаку.
всю електронику истребителя при том на хорошем расстоянии. Русню об этом предупредили
когда она начала шпионить за кораблём. Быстренько ушились.Хорошая техника! Разнесут
тот Крым в пух и прах!!!
..но всё может произойти (и должно ), из-за сбоя автоматики = и ошибка пилота, и самопроизвольный выстрел эрликона...)))
Или не проплатили, то они под забугорные корабли и не кидаются больше?
а так вполне отвечает габаритам эсминца.