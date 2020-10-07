РУС
9 397 44

В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании HMS Dragon D35 зашел сегодня в Одессу.

Ровно в 11:00 корабль ошвартовался у 16-го причала морского вокзала, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Видео Инфокор

В открытом море корабль встречал катер украинских Военно-морских сил "Старобельск".

"Дракон" посетил Одессу после трехнедельного патрулирования в составе многонациональной эскадры, которая действует у побережья Сирии. Задачи он выполнял вместе с десантным кораблем HMS Albion L14.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не возражает против размещения британских десантников на своей территории, - Кулеба

HMS Dragon впервые в нашем регионе. В Черное море он вошел поздним вечером 4 октября.

"В план визита войдет проведение протокольной встречи между делегациями ВМС двух стран, совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца, а также проведения совместной тренировки в море типа "PASSEX", - сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-морских сил ВСУ.

Визит корабля продлится до 12 октября текущего года.

Эсминец является четвертым кораблем из шести класса Daring, тип 45. Вошел в состав Королевского флота в апреле 2012 года, а через год, летом 2013-го, вместе с американским авианосцем USS Nimitz патрулировал Аравийское море и Персидский залив.

Это единственный корабль ВМС Великобритании, несущий на обоих бортах в носовой части изображение красного валлийского дракона — национального символа Уэльса.

Водоизмещение корабля — 8500 тонн, длина — 152 метра, ширина — 21, осадка — более семи метров. Вооружен 114-мм орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", зенитной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Есть также система противолодочной защиты. Максимальная скорость более 30 узлов, экипаж от 190 до 235 человек. Авиационное вооружение — один-два вертолета Lynx, либо один вертолет Merlin.

В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 01
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 02
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 03
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 04
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 05
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 06
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 07
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 08
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 09
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 10
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 11
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 12
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 13
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 14
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 15
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 16
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon 17

+24
Англичанин начеку. Мало ли, какой ватник на прицеле появится?
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" - Цензор.НЕТ 9716
07.10.2020 13:45 Ответить
+23
Всегда рады таким гостям. Заходите почаще, хоть каждый день.
07.10.2020 13:55 Ответить
+16
Русские мрази вопели, что их действия против сближения Украины с НАТО. И на тот момент наши с НАТО контакты были единичными.
Сегодня - плотное сотрудничество, учения, визиты, поставки вооружения и т.п.
Ну что, придурки, вы этого хотели?!
Русские, вы - идиоты....
07.10.2020 14:04 Ответить
Лучше бы путлера заземлили когда через Индийский океан из Австралии летел.
07.10.2020 13:50 Ответить
Long Live the Queen!
07.10.2020 13:55 Ответить
Що цікаво - не димить, як лаптєкорита.
07.10.2020 13:57 Ответить
на "Эспрессо " недавно был интерестный сериальчик про однокласника HMS Duncan (D37)
07.10.2020 13:59 Ответить
Я тоже смотрел этот фильм.Если не ошибаюсь то это тот самый дорогой корабль
английского военного морфлота.Стоимость его свыше 2млрд фунтов стерлигов!Мне запомнилась фраза капитана корабля:" Пусть русские не думают что Черное и Азовское
моря это их озеро!"Разогнали кацапских летунов предупредив,что радарным импульсом
выведут из строя всю их авионику.Естественно те смылись и больше не появлялись.
Р Е С П Е К Т Англии!
07.10.2020 17:58 Ответить
А что у него сверху? Монумент первому Спутнику?
07.10.2020 14:09 Ответить
Вы никогда не видели радиопрозрачных обтекателей РЛС?
07.10.2020 14:13 Ответить
Это шутка была. Просто кораблик уродливый какой-то вышел у англичан. По сравнению с тем же "Горшковым" русни.
07.10.2020 14:17 Ответить
а они сейчас все такими выходят. Малозаметность выходит на первую роль и убивает классику жанра...
07.10.2020 14:21 Ответить
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon - Цензор.НЕТ 8686
07.10.2020 15:42 Ответить
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon - Цензор.НЕТ 6196
07.10.2020 15:44 Ответить
Ну и у какого из них выше дальность обнаружения противника?
07.10.2020 21:49 Ответить
С точки зрения геометрии макушки друг друга они увидят одновременно
07.10.2020 23:17 Ответить
геометрия- эт одно.., а вот радиометрия- на стороне британца!!!)))
07.10.2020 23:53 Ответить
"Макушка" занимает гораздо меньше "тельца", его плохо видно. К тому же макушки радиопрозрачны.
08.10.2020 20:55 Ответить
Тогда у макушек нет шансов что-то увидеть, а при включённых макушках всё так как я сказал
08.10.2020 22:42 Ответить
Ну разумеется это британцы тупые и создали "уродливый" корабль, имея перед глазами распрекрасный анало-говнет!
09.10.2020 09:01 Ответить
Для боевой техники функциональность важнее красоты. Бронежилет тоже не так эффектно выглядит, как рыцарские латы и современный камуфляж не так красив, как одежда мушкетеров или гвардейцев кардинала.
07.10.2020 14:32 Ответить
А уж как красиво выглядел бы 60-ти пушечный времен армады! )))
07.10.2020 14:45 Ответить
нормальный корабль, новые технологии, а у русни на черном море немецкие утюги, на которых деды воевали.
07.10.2020 17:13 Ответить
Не соглашусь. В ЧФ последние годы пригнали столько всего, что он пожалуй сейчас самый новый из флотов Раиссии.
07.10.2020 17:59 Ответить
То такий болт для кацапських пуканів.
07.10.2020 14:19 Ответить
А вот такой забавный (или нет?) сценарий.
Русские говнюки, понимая, что им ничего не будет, любят в нейтральных водах пролетать над судном НАТО и потом на всех экранах громко этим бахвалиться.
А если так:
1. территория судна, а значит, и воздуха строго над ним аж до космоса - суверенна. И в тот миг, когда самолет над ним, он вторгается в воздушной пространство той страны.
2. Установить на судне МЗА, стреляющую, посредством стабилизатора, строго вертикально и оснащенную видеофиксаторами, снимающими строго вертикально. - как ФКП на истребителях. Допустить любые инспекции для проверки этого. И всадить пару снарядов в пузо русской гниде!
Самолет подбит на суверенной территорией страны! А уж где упал - не мои проблемы. Тем более, что расследование покажет, что он схлопотал плюху строго вертикально - значит, в момент пролета над чужой территорией.
07.10.2020 14:12 Ответить
"Допустить любые инспекции для проверки этого."
вот после этого момента ********* соколы будут делать всё то же самое, но не пролетая над кораблём. Причём я думаю они и до этого так делали. Не обязательно пролетать над кораблём, когда делаешь вид, что заходишь на атаку.
07.10.2020 14:34 Ответить
Ну да, заход сзади-спереди по курсу уже считается нападением - можно валить со всех стволов и не только вертикальных, но и горизонтальных.
07.10.2020 14:53 Ответить
На етих эсминцах такие мощные радары, что одним хорошим импульсом,выведут
всю електронику истребителя при том на хорошем расстоянии. Русню об этом предупредили
когда она начала шпионить за кораблём. Быстренько ушились.Хорошая техника! Разнесут
тот Крым в пух и прах!!!
07.10.2020 18:07 Ответить
забавным будет всегда... - не территория судна, а корабль (есть разница..??)- судна досматриваются; а воздух над кораблем, как и над судном в международной юрисдикции, как понятие не существует... только как нарушение норм безопасности полетов\мореплавания...
..но всё может произойти (и должно ), из-за сбоя автоматики = и ошибка пилота, и самопроизвольный выстрел эрликона...)))
08.10.2020 00:06 Ответить
слава Британії!
07.10.2020 14:13 Ответить
Боже, бережи королеву!
07.10.2020 14:27 Ответить
Мы были бы не против если бы он вошёл в состав ВМС Украины, Ваше Величество для вас мелочь, а нам ой как это надо, весь экипаж отправим на самолёте) Окей))))
07.10.2020 14:22 Ответить
Зекоманда його на другий день поріже на металобрухт.
07.10.2020 14:37 Ответить
А где толпа дегенератов с плакатами "кто убил Катю Гандзюк"?
Или не проплатили, то они под забугорные корабли и не кидаются больше?
07.10.2020 14:30 Ответить
Да всё как то маленькие корабли заходят.
07.10.2020 14:36 Ответить
Зато как плюнет зарядом,то мало не покажется! Это он на фото маленький,
а так вполне отвечает габаритам эсминца.
07.10.2020 18:13 Ответить
Rule,Britannia!
07.10.2020 14:41 Ответить
Перевели з кацапоізика Google перекладачем, то хоч перевіряйте. Що це: " Озброєний 114мм знаряддям Mark 8...". Яке знаряддя? Це універсальна гармата калібром 114 мм.
07.10.2020 14:41 Ответить
Красивый корабль дружественной нам страны. Сразу поднимается настроение. Сделан из хорошей английской стали, хорошо вооружен. Это не кацапский корабль, по которому зразу хочется стрельнуть и потопить. Почаще заходите в порта Украины, Украина Вам рада.
07.10.2020 15:22 Ответить
А как рады одесские совково-рускамирские торгаши и интер-проститутки! Для них заход каждого НАТОвского корабля праздик. А уж, когда проводятся международные морские учения Украина - НАТО с заходом в Одессу сразу нескольких кораблей, так торгаши и проститутки сразу напрочь забывают и ***** и рускамир, настолько доллар, фунт и евро туманят им мозг. Несколько лет назад зачем-то оказался на Дерибасовской при таком событии, так все уличне рестораны и кафешки (дело было летом) были переполнены матросами и офицерами в разнообразных униформах.
07.10.2020 15:53 Ответить
жаль, что тебя в тот момент в Одессе не отпиз*или...
07.10.2020 16:25 Ответить
Кацап зубами цап, что ты делаешь здесь, это наш праздник, катись отсюда
07.10.2020 16:35 Ответить
Ласкаво просимо друзі з Великобританії в Україну. Русня, ви зробили це разом.
07.10.2020 17:22 Ответить
 
 