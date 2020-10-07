РУС
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия. ИНФОГРАФИКА+ВИДЕО

Главная задача МВД обеспечить беспристрастный контроль за соблюдением законодательства всеми участниками избирательного процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", - заявил Яровой.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 01

Первый заместитель министра подчеркнул, что поскольку избирательный процесс проходит в условиях пандемии COVID-19, особое внимание уделяется средствам индивидуальной защиты правоохранителей.

"Личный состав полностью обеспечен средствами защиты, однако из-за особенностей несения службы, сегодня в системе МВД больных Covid-19 246 человек в сутки. Поэтому мы будем привлекать резервные группы правоохранителей центрального аппарата Нацполиции, курсантов вузов и полицейских из областных управлений", - сообщил он.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 02

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

"Чтобы повысить эффективность реализации формирования резервов, и непосредственного реагирования в рамках избирательной кампании планируется привлекать нашу авиацию. Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД - самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - сказал Сергей Гончаров.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 03

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что количество составленных административных протоколов и начатых уголовных производств за месяц избирательной кампании (сейчас 683 и 219) уже превышает в 12 и 18 раз соответственно, аналогичные показатели во время парламентских выборов.

"Основной задачей полиции во время избирательного процесса является проследить за тем, чтобы выборы прошли в рамках законности. Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность во время избирательной кампании, так и во время самих выборов. С 12 октября по 1 ноября 2020 весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - отметил председатель Нацполиции.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 04

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что Верховная Рада так и не приняла проект закона, о том, чтобы сократить охрану бюллетеней с 8 дней до времени, когда на избирательном участке находится именно избирательные бюллетени.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 05

"Поэтому, мы ожидаем разъяснения ЦИК, чтобы наши полицейские, нацгвардейцы, тратили время, когда это целесообразно, понятно и необходимо. То есть как раз на время охраны бюллетеней на избирательном участке", - сказал заместитель министра.

Руководитель Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что "Опора" вместе с Нацполицией разработала пособие для полицейских, где расписаны все алгоритмы действий по выявлению и реагированию на нарушения в день голосования.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 06

"Такое руководство будет у каждого полицейского, работающего на участке, так как несмотря на большое количество сообщений в течение кампании, мы понимаем, что ключевым днем ​​является 25 октября и последующие дни после. Конфликтность кампании очень высокая, продолжительность кампании больше в 5-10 раз. Личный состав Нацполиции и других ведомств должен исходить из того, что в понедельник не будут переданы бюллетени в территориальные избирательные комиссии, а нужно ориентироваться на два - три дня", - сказала Айвазовская.

Как отметил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, благодаря помощи ГНСУ, ГСЧС и НГУ удалось сформировать оптимальную схему обеспечения общественной безопасности и порядка.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 07

"Планируется привлечь более 75 тыс. полицейских, из которых на охрану избирательных бюллетеней - 47 тыс. Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на автодорогах государства будет привлекаться больше 10 тыс. полицейских, это 2,7 тыс. патрулей. С целью своевременного и качественного документирования правонарушений, связанных с избирательным процессом, и других сообщений граждан, запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - сказал он.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что для обеспечения надлежащего уровня пожарной безопасности и с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций во время подготовки и проведения местных выборов, специалисты Службы спасения на территории всей страны осуществляют обследование объектов, на которых будут действовать избирательные участки.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 08
Фото: сайт МВД

Во время проверок спасатели прежде всего обращают внимание на состояние содержания эвакуационных путей, исправность противопожарного оборудования, наличие первичных средств пожаротушения и соответствующей документации, обеспеченность объекта противопожарным водоснабжением и тому подобное.

Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 09
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 10
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 11
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 12
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 13
Местные выборы-2020: МВД привлечет почти 140 тыс. правоохранителей и авиацию для реагирования на все противоправные действия 14

