РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости Фото
12 890 44

На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги. ФОТОрепортаж

Группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги на "главных символах российской государственности": здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В ходе акции активисты предъявили список требований, включающий легализацию однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Полный список требований: 

  1. Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне
  2. Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу
  3. Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации
  4. Легализовать однополые партнерства
  5. Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей
  6. Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения
  7. Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

Также читайте: Влезла на автозак и вскрыла себе вены: в России активистка протестовала против полицейского произвола. ФОТО

На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги 01
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги 02
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги 03
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги 04

Автор: 

путин владимир (32209) россия (97265) ЛГБТ-сообщество (339) Pussy Riot (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
первыми поздравили *****...)))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:17 Ответить
+17
Геи троллят пидаФСБрасов.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:18 Ответить
+13
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 1053
показать весь комментарий
07.10.2020 14:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю, росіским піарам треба інший прапор.
Ним, власне, є трикальор.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:17 Ответить
В ЛГБТ сообщество не входят целующие мальчиков в пупки педофилы и резвящиеся с собаками в джакузи зоофилы, но все равно Путин конкретный ********!
показать весь комментарий
07.10.2020 14:43 Ответить
Помиляєтесь. Це різні прояви одної мерзоти - содомії.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:45 Ответить
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 8217
показать весь комментарий
08.10.2020 09:16 Ответить
А це вже інша мерзота. От як виглядає виродження (в медичному сенсі).
показать весь комментарий
08.10.2020 16:51 Ответить
Вообще все красиво. Эти флаги там должны висеть на постоянной основе. В этих конторах одни ********* и работают
показать весь комментарий
08.10.2020 01:11 Ответить
первыми поздравили *****...)))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:17 Ответить
його гробик накриють тим прапорцем.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:18 Ответить
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 8917
показать весь комментарий
07.10.2020 14:35 Ответить
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 8159
показать весь комментарий
07.10.2020 19:05 Ответить
Геи троллят пидаФСБрасов.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:18 Ответить
Та ні. Ґебня сама й улаштувала цей "перфоменс". Адже ж треба показати хоч якісь "протести"
показать весь комментарий
07.10.2020 15:00 Ответить
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 9304
показать весь комментарий
07.10.2020 14:19 Ответить
ПОДЛИЗНУЛИ)))))
показать весь комментарий
07.10.2020 14:19 Ответить
Кстати был бы лучше радужный портрет %уйла,его кстати очень любят немцы на Берлинском прайде
показать весь комментарий
07.10.2020 14:20 Ответить
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 951
показать весь комментарий
07.10.2020 14:35 Ответить
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 1053
показать весь комментарий
07.10.2020 14:22 Ответить
Вместе с большинством граждан Украины и с нормальными россиянами в День Рождения. желаю Путину, чтобы сбылась его заветная мечта - стать пожизненным (по факту пребывания на посту) президентом, хоть сегодня, но в ближайшее время.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
Российский журналист Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского /И смех, и грех: Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла./ Мизулина предлагает россиянкам рожать от Путина./ Очень часто к президенту приезжали "мальчики по вызову". Журналист приводит свидетельство Калугина о том, что о гомосексуализме Путина знали еще в КГБ СССР, а Литвиненко ликвидировали, чтобы скрыть пристрастия властителей Кремля.-Сенсационное заявление Эндрю Александра: «Путин гомосексуалист!»
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
нутак жена сбежала, а собачка осталась я думаю там шото не то))
показать весь комментарий
07.10.2020 17:06 Ответить
Панин?
показать весь комментарий
08.10.2020 01:15 Ответить
Панин косит под *****)) то у него имидж такой.
показать весь комментарий
08.10.2020 08:21 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2020 19:02 Ответить
Їхні збоченці активніші за наших . "Сноха" підпадає під визначення лгбт , чи окремим фронтом підуть ?
показать весь комментарий
07.10.2020 14:23 Ответить
Привітали педофіла.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:28 Ответить
так свои же ж: На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 7762
показать весь комментарий
07.10.2020 14:29 Ответить
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 7274
показать весь комментарий
07.10.2020 14:33 Ответить
Это великая честь для путлера и фсб.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:35 Ответить
Підари відзначили підарів
показать весь комментарий
07.10.2020 14:41 Ответить
Вот так Россия сразу, без длинных многолетних соплей, присоединилась к главным евроценностям. Так что ЕС должен теперь срочно рассмотреть вопрос вступления РФ в союз.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
не ображайте геїв
показать весь комментарий
07.10.2020 14:42 Ответить
Гєй - мокшанє...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:44 Ответить
Зачетный каминг аут!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:06 Ответить
"Маски знято!" (Е.А. По).
показать весь комментарий
07.10.2020 15:41 Ответить
Зачот!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:50 Ответить
Зачем опозорили ЛГБТ-штандарт??? ********( по понятиям) этого не достойны 😁!
показать весь комментарий
07.10.2020 16:18 Ответить
Так наглядно *********** их еще никто не называл!
показать весь комментарий
07.10.2020 19:18 Ответить
просто обозначили флагами строения, кде находятся ********
показать весь комментарий
07.10.2020 20:35 Ответить
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 2922На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 5322
показать весь комментарий
07.10.2020 20:46 Ответить
а хіба в підарасів є якісь свої "флаги"?? Ааааа, забула, триколор..))))
показать весь комментарий
07.10.2020 21:28 Ответить
 
 