На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги. ФОТОрепортаж

Группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги на "главных символах российской государственности": здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В ходе акции активисты предъявили список требований, включающий легализацию однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.

Полный список требований:

Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации Легализовать однополые партнерства Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

