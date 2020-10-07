На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги. ФОТОрепортаж
Группа Pussy Riot провела акцию в день рождения президента РФ Владимира Путина, вывесив утром 7 октября радужные флаги на "главных символах российской государственности": здании ФСБ на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
В ходе акции активисты предъявили список требований, включающий легализацию однополых партнерств, а также расследование убийств и похищений геев в Чечне.
Полный список требований:
- Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне
- Прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу
- Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации
- Легализовать однополые партнерства
- Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей
- Отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения
- Сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.
