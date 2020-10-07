РУС
Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски. ФОТО

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Отмечается, что эти правила сейчас являются обязательными для всех.

"И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще. Поэтому эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространяться в соцсетях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Шкарлет оспаривает в суде решение Нацагентства по обеспечению качества высшего образования о плагиате в его научных работах

Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски 01
Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски 02
Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски 03
Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски 04
Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски 05

Топ комментарии
+4
Скільки млрд грн коштує цей витвір?
07.10.2020 14:31 Ответить
+3
А сколько на комиксы ушло денег ? Лимонов 10 ?
07.10.2020 14:31 Ответить
+3
Ніасіліл. Много картинкофф.
Для дитини розумних батьків, однієї вистачить:Минздрав разработал серию комиксов для школьников, рассказывающих о необходимости носить маски - Цензор.НЕТ 8600
07.10.2020 14:41 Ответить
Минздрав разработал серию комиксов для школьников, рассказывающих о необходимости носить маски - Цензор.НЕТ 5324
07.10.2020 14:31 Ответить
Комиксы для бубочки и его электората.
07.10.2020 14:45 Ответить
А можна такий же комікс про Радуцького і маски і про Скалецьку, фізрука і презервативи?
07.10.2020 14:46 Ответить
Неосвідчена Аиерика росла від коміксів до гарі потера.

Ми впали від літератури та науки до коміксів.

Перемога зебілізму над здоровим глуздом.
07.10.2020 18:13 Ответить
Книжки про Гаррі - англійські, а не американські.
07.10.2020 18:19 Ответить
Я про рівень, а не про національну прив^язку, згоден вибран невдалий приклад
07.10.2020 18:24 Ответить
Бред. Вместо того что бы выявлять больных и их изолировать они третьесортные картинки рисуют. При длительном контакте, а нахождение в школе 5 часов - это таки длительный контакт, маски бесполезны. Я знаю человек десять, у которых была температура и потеря обоняния где-то на неделю. Ни одному тест не сделали, соответственно ни они ни их семья ни на какую самоизоляцию не уходили. И если предположить, что то был коронавирус, то наверняка каждый из них человека 2 заразил пока болел или кто то из семьи, кто был безсимптомным переносчиком. Но этого никто не знает, поэтому и рекорды каждый день. Вместо реальных противоэпидемических мер - комиксы. А че, президент- комик вместо медицины комиксы, весело.
07.10.2020 20:51 Ответить
Одебиливание идет полным ходом.
Не завидую им. Я свои школьные годы вспоминаю: мы гуляли, общались, развлекались как могли. А у них что? Бойся! Трепещи! Вирус тебя хрум хрум! Кроме намордника и вспомнить нечего будет.
08.10.2020 10:00 Ответить
 
 