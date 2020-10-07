Минздрав разработал для школьников серию комиксов, рассказывающих о необходимости носить маски. ФОТО

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников. Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Отмечается, что эти правила сейчас являются обязательными для всех.

"И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще. Поэтому эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространяться в соцсетях", - говорится в сообщении.

