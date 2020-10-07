Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая "на почве ревности" хотела подорвать экс-пленницу "ДНР" Бучок. ФОТО

В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая хотела подорвать свою знакомую в порыве ревности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

В НПУ напомнили, что 20 июня, примерно в 7:00 на частном подворье в селе Иванополье произошел взрыв. Хозяйку госпитализировали с травмами, в дальнейшем 55-летняя женщина прошла длительное лечение.

Полицейские установили, что женщина подорвалась на "растяжке" с гранатой РГД-5, которая сдетонировала, когда потерпевшая открыла калитку.

По факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч. 1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации главы Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко, пострадавшей оказалась освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок.

Полицейские установили подозреваемую - 49-летнюю жительницу Луганской области, которая является знакомой потерпевшей и неоднократно выражала угрозы в адрес женщины. В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой. Было установлено, что она приехала в Константиновский район, установила "растяжку" и сразу после совершения преступления уехала домой на Луганщину.

По предварительным данным, мотивом покушения на убийство стала ревность. Кроме того, по предварительным данным, подозреваемая может быть причастна и к другим противоправным действиям в отношении потерпевшей, которые имели место в течение 2019 года.

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.



