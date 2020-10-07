РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9076 посетителей онлайн
Новости Фото
5 967 14

Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая "на почве ревности" хотела подорвать экс-пленницу "ДНР" Бучок. ФОТО

Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая "на почве ревности" хотела подорвать экс-пленницу "ДНР" Бучок. ФОТО

В Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая хотела подорвать свою знакомую в порыве ревности.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

В НПУ напомнили, что 20 июня, примерно в 7:00 на частном подворье в селе Иванополье произошел взрыв. Хозяйку госпитализировали с травмами, в дальнейшем 55-летняя женщина прошла длительное лечение. 

Полицейские установили, что женщина подорвалась на "растяжке" с гранатой РГД-5, которая сдетонировала, когда потерпевшая открыла калитку.

По факту было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч. 1. ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

По информации главы Восточноукраинского центра общественных инициатив Владимира Щербаченко, пострадавшей оказалась освобожденная из плена "ДНР" Валентина Бучок.

Читайте также: Покушение со взрывчаткой на экс-пленницу террористов ОРДО Бучок оформили как "сдачу боеприпаса"

Полицейские установили подозреваемую - 49-летнюю жительницу Луганской области, которая является знакомой потерпевшей и неоднократно выражала угрозы в адрес женщины. В результате проведенных экспертиз причастность злоумышленницы к организации взрыва подтвердилась: ДНК-профиль, обнаруженный на спусковом рычаге гранаты, совпал с профилем подозреваемой. Было установлено, что она приехала в Константиновский район, установила "растяжку" и сразу после совершения преступления уехала домой на Луганщину.

По предварительным данным, мотивом покушения на убийство стала ревность. Кроме того, по предварительным данным, подозреваемая может быть причастна и к другим противоправным действиям в отношении потерпевшей, которые имели место в течение 2019 года.

Фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая на почве ревности хотела подорвать экс-пленницу ДНР Бучок 01
Полиция Донетчины сообщила о подозрении женщине, которая на почве ревности хотела подорвать экс-пленницу ДНР Бучок 02

взрыв (6907) покушение (1061) Нацполиция (16768) Донецкая область (10811) Бучок Валентина (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Это только в донецкой области, могли придумать такой БРЕД! Женщину, пережившую, плен, пытки! и которую явно хотят убрать, как свидетеля, превратили в обьект каких то вонючих бл..дских разборок! Твари СЕПАРНЫЕ! СИДЯТ У НАС ВЕЗДЕ: В ПРОКУРАТУРЕ, В МЕНТОВКЕ(далеко им до ПОЛИЦИИ), В СУДАХ! РУКОВОДСТВО ГОРОДОВ СПЯТ И ВИДЯТ ЗДЕСЬ московию!ПОТОМУ ЧТО СХЕМЫ ОТКАТЫ И ТД... НАДО Ж ВЕРНУТЬ! ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА НУЛЕ И В МИНУСЕ! АУ, ВЛАСТИ, МИНИСТРЫ! АРЛЕКИНЫ, БУРАТИНЫ, АРТЕМОНЫ И МАЛЬВИНЫ!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:22 Ответить
+8
Шекспир нервно курит в стороне. В 55 лет "на почве ревности"...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
+7
Блин, у ментов ни ума, ни фантазии. Какая-то марьванна, реализатор на рынке, взяла гранату, сделала растяжку, профессионально замаскировала..Сами наверное, когда придумывали версию, то ржали. Оно ж низзя рассматривать версию о мести сепарского окружения, украинской патриотке, шоб, так сказать, не нагнетать.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То дурко-адвоката наняли, доцента тупого А-васа. Умный бы научил тётку не по ревности выступать, а по части государственности странны мол волновалось. Условно бы с отсрочкой приговора ну три года от силы---ото и всё. А так могут и посадить.
показать весь комментарий
07.10.2020 14:56 Ответить
Та кого підривала є патріоткою і рідні її захищають суверенітет країни. Про яку частину державних інтересів ви натякали підтримуючи підривника
показать весь комментарий
07.10.2020 15:02 Ответить
Шекспир нервно курит в стороне. В 55 лет "на почве ревности"...
показать весь комментарий
07.10.2020 14:57 Ответить
какога та апалченца не поделили
показать весь комментарий
07.10.2020 15:00 Ответить
Это только в донецкой области, могли придумать такой БРЕД! Женщину, пережившую, плен, пытки! и которую явно хотят убрать, как свидетеля, превратили в обьект каких то вонючих бл..дских разборок! Твари СЕПАРНЫЕ! СИДЯТ У НАС ВЕЗДЕ: В ПРОКУРАТУРЕ, В МЕНТОВКЕ(далеко им до ПОЛИЦИИ), В СУДАХ! РУКОВОДСТВО ГОРОДОВ СПЯТ И ВИДЯТ ЗДЕСЬ московию!ПОТОМУ ЧТО СХЕМЫ ОТКАТЫ И ТД... НАДО Ж ВЕРНУТЬ! ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА НУЛЕ И В МИНУСЕ! АУ, ВЛАСТИ, МИНИСТРЫ! АРЛЕКИНЫ, БУРАТИНЫ, АРТЕМОНЫ И МАЛЬВИНЫ!
показать весь комментарий
07.10.2020 15:22 Ответить
аяяяй.. клімакс то страшна річ!
яка у біса "ревность" у 55 років? От жінки дають...
показать весь комментарий
07.10.2020 15:22 Ответить
Блин, у ментов ни ума, ни фантазии. Какая-то марьванна, реализатор на рынке, взяла гранату, сделала растяжку, профессионально замаскировала..Сами наверное, когда придумывали версию, то ржали. Оно ж низзя рассматривать версию о мести сепарского окружения, украинской патриотке, шоб, так сказать, не нагнетать.
показать весь комментарий
07.10.2020 15:39 Ответить
ДЕБИЛЫ БЛД.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:02 Ответить
Санта Барбара.
показать весь комментарий
07.10.2020 16:29 Ответить
А не она ли на почве ревности "рванула" и Шеремета? И ещё - откуда в таком возрасте навыки обращения с гранатой и установления "растяжек". Проще на почве ревности вырвать волосы или поцарапать лицо, чисто по-бабьи.
показать весь комментарий
07.10.2020 18:00 Ответить
ну вот... а актывисты визжали, что хотят пленницу убить.
показать весь комментарий
08.10.2020 03:40 Ответить
Так сказку про ревность для таких как ты, простаков, и сочиняли. Эта сказка из того же сборника что и "упал в сизо и убился с второго яруса кровати", "задавил камаз", "убийство активиста с целью грабежа".
показать весь комментарий
08.10.2020 10:28 Ответить
всё наоборот. про заговор для таких как ты, простаков, и сочиняли. Эта сказка из того же сборника что и "упал в сизо и убился с второго яруса кровати", "задавил камаз", "убийство активиста с целью грабежа, или по пьянке (что тоже бывает, на Балуха посмотри)".
показать весь комментарий
08.10.2020 17:13 Ответить
Местные власти, суды и менты там-сепары и ватники. Сейчас мы говорим о том что надо было в 2014 в Крым заводить бригаду с западной Украины на учения. Через пару лет поймем что сейчас на Донбасе надо было поменять всех госслужащих, дать им доплату и пусть едут туда из других областей, ломать ватную 'целину'.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:23 Ответить
 
 