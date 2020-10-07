Житель Днепропетровщины покупал в интернете оружие, дома у него нашли целый арсенал, - прокуратура. ФОТО

При обыске у жителя Новомосковска изъяли 8 пистолетов, 10 револьверов, 326 патронов, 1500 гильз и пластиковые бутылки с порохом.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, житель Новомосковска систематически покупал в сети Интернет огнестрельное оружие и боеприпасы, получал отправления в отделении почты и в дальнейшем хранил у себя дома без предусмотренного законом разрешения", - сказано в сообщении.

При обыске у него изъяли 8 пистолетов, 10 револьверов, 326 патронов различного калибра, 1500 гильз, пластиковые бутылки с порохом, магазины, станок для изготовления патронов и другое.

Мужчину задержали и отправили под стражу.

Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

