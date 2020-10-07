РУС
Житель Днепропетровщины покупал в интернете оружие, дома у него нашли целый арсенал, - прокуратура. ФОТО

При обыске у жителя Новомосковска изъяли 8 пистолетов, 10 револьверов, 326 патронов, 1500 гильз и пластиковые бутылки с порохом.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, житель Новомосковска систематически покупал в сети Интернет огнестрельное оружие и боеприпасы, получал отправления в отделении почты и в дальнейшем хранил у себя дома без предусмотренного законом разрешения", - сказано в сообщении.

При обыске у него изъяли 8 пистолетов, 10 револьверов, 326 патронов различного калибра, 1500 гильз, пластиковые бутылки с порохом, магазины, станок для изготовления патронов и другое.

Мужчину задержали и отправили под стражу.

Ему сообщили о подозрении в незаконном хранении оружия (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит от 3 до 7 лет за решеткой.

оружие (10437) прокуратура (5073) Днепропетровская область (4468)
+35
можно ссылку на сайты где он покупал?
07.10.2020 15:03 Ответить
+7
почему футболисту ******* дарит наградной пистолет армен авакян, а степан василько присядет в тюрьму за то что купил себе пистолет за свои деньги?
07.10.2020 15:26 Ответить
+5
Рабам оружіе нє положєно! Й шоб їм нє вздумалось мічтать о свабодє - під страхом заточєнія у тюрьму всє жєлающіє. А патріціі дарят зброю своїм посіпакам.
07.10.2020 15:35 Ответить
можно ссылку на сайты где он покупал?
07.10.2020 15:03 Ответить
07.10.2020 15:08 Ответить
дарк нет
07.10.2020 15:08 Ответить
тор и дарк нет чето не очень там развод 2/3 общение там да а покупки развод, я так думаю
07.10.2020 15:12 Ответить
я також хотівби знати
07.10.2020 15:09 Ответить
Тоже хочешь судье и следователю отстегнуть котлет?
07.10.2020 15:14 Ответить
Тогшда тебя салюпа на киче ждёт.
07.10.2020 15:31 Ответить
оружєйний барон
07.10.2020 15:14 Ответить
Якщо зібрав таку колекцію, то на доставці не спалили. Скоріше за все, похвастався перед своїми "друзями" або перепродав щось необачно.
07.10.2020 15:18 Ответить
Или на сайте при очередной покупке потерял осторожность и напоролся на прокуроришко.
07.10.2020 15:28 Ответить
Телефони теж зброя?
07.10.2020 15:21 Ответить
Закон страшний й бєспощадно-нєсправедлівий. Може мушчина добру справу робив. Скуповував зброю, зберігав її від негідників... З неї ніхто не був вбитий чи поранений. От за шо стільки років в'язниці?
07.10.2020 15:22 Ответить
почему футболисту ******* дарит наградной пистолет армен авакян, а степан василько присядет в тюрьму за то что купил себе пистолет за свои деньги?
07.10.2020 15:26 Ответить
Рабам оружіе нє положєно! Й шоб їм нє вздумалось мічтать о свабодє - під страхом заточєнія у тюрьму всє жєлающіє. А патріціі дарят зброю своїм посіпакам.
07.10.2020 15:35 Ответить
Я малой саперной лопатой наделать делов могу будете неделю а то и больше обсуждать, а лопата у меня есть по странному стечению обстоятельств
07.10.2020 16:01 Ответить
Alex,у меня три!)))
07.10.2020 16:22 Ответить
Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1284
07.10.2020 21:03 Ответить
и шо, может он коллекционер.
07.10.2020 15:52 Ответить
Казав і казатиму: незаконного зберігання немає, бо немає закону про зброю.
Досі діють совкові "понятія", коли мусарська інструкція вважається законом.
07.10.2020 15:58 Ответить
Тем не менее, зная это -прокуроры и судьи не произносят такого на заседании) забыли наверное
08.10.2020 09:54 Ответить
.Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5262
07.10.2020 16:06 Ответить
Может у него порохомания.
07.10.2020 16:18 Ответить
А ви кажете у нас відсутній ринок зброї. Взагалі то, закон про зброю вже давно втратив актуальність. Люди беруть собі і без дозволу держави.
07.10.2020 16:29 Ответить
Дурак)
07.10.2020 16:36 Ответить
а законно короствол низзя. мы не готовы, видите ли.
08.10.2020 03:43 Ответить
 
 