Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Задержан сотрудник отдела Государственной экологической инспекции Столичного округа во время получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, чиновник отдела госэконадзора за обращением с отходами требовал от технического директора общества 20 тыс. долларов США неправомерной выгоды за невнесение в акт проверки выявленных нарушений требований природоохранного законодательства.
Правоохранители задержали чиновника при получении 284 тыс. грн и 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Vladimir Soukhov
Vladimir Soukhov
07.10.2020 16:23
vigo
vigo
07.10.2020 16:50
