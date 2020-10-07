РУС
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задержан сотрудник отдела Государственной экологической инспекции Столичного округа во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, чиновник отдела госэконадзора за обращением с отходами требовал от технического директора общества 20 тыс. долларов США неправомерной выгоды за невнесение в акт проверки выявленных нарушений требований природоохранного законодательства.

Правоохранители задержали чиновника при получении 284 тыс. грн и 10 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затонувший танкер Delfy загрязнил воду на $16 тысяч, - Госэкоинспекция

Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора 01
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора 02
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора 03

Автор: 

взятка (6229) Госэкоинспекция (148) Киев (26138) Офис Генпрокурора (2641)
Меня всегда удивляла величина взяток взымаемых нашими экологами.
07.10.2020 16:23 Ответить
нормальное бабло ходит в кругах экоинспекторов!
07.10.2020 16:50 Ответить
 
 