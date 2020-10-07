РУС
Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Пятеро жителей области арендовали гараж на территории неработающего производства, перерабатывали там коноплю в марихуану и фасовали для продажи. Полицейские задержали их на месте преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

В преступную группировку входили жители Генического и Новотроицкого районов в возрасте от 18 до 47 лет.

"В ходе осмотра помещения оперативники нашли 20 мешков готовой к сбыту марихуаны и около 5 килограммов сухой конопли. Общий вес изъятого составляет более 45 килограммов", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: В Херсоне у двух местных "наркоплантаторов" изъято канабиса на 2 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Подозреваемых задержали, им грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркорастений и других лиц, которые, возможно, причастны к сбыту наркотиков.

Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн 01
Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн 02
Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн 03
Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн 04
Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн 05

наркотики (2167) Нацполиция (16768) марихуана (135) Херсонская область (5231)
От-то накурятся ....
07.10.2020 16:40 Ответить
уже упаковали и продали:?
07.10.2020 16:51 Ответить
Нехер делать. Позорники.
07.10.2020 23:59 Ответить
теперь порядок в стране будет!
08.10.2020 10:03 Ответить
 
 