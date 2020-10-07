Полицейские изъяли на Херсонщине 45 кг марихуаны на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Пятеро жителей области арендовали гараж на территории неработающего производства, перерабатывали там коноплю в марихуану и фасовали для продажи. Полицейские задержали их на месте преступления.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

В преступную группировку входили жители Генического и Новотроицкого районов в возрасте от 18 до 47 лет.

"В ходе осмотра помещения оперативники нашли 20 мешков готовой к сбыту марихуаны и около 5 килограммов сухой конопли. Общий вес изъятого составляет более 45 килограммов", - сообщили в полиции.

Подозреваемых задержали, им грозит от 9 до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас полицейские устанавливают каналы поступления наркорастений и других лиц, которые, возможно, причастны к сбыту наркотиков.









