Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Херсоне 7 октября прошла церемония прощания с курсантом Национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Александром Клевцом, который погиб в авиакатастрофе под Чугуевом.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание kherson.net, гроб с телом привезли в город, где родился Александр Клевец, после ДНК-экспертиз.
Сотни людей пришли почтить память 19-летнего парня: военнослужащие, сотрудники полиции, друзья, одноклассники, обычные горожане. Прибыла и делегация из Харькова, от университета. Прощание состоялось со всеми воинскими почестями.
Похоронили Александра на главном херсонском кладбище, в поселке Геологов.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
