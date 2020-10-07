РУС
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Херсоне 7 октября прошла церемония прощания с курсантом Национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Александром Клевцом, который погиб в авиакатастрофе под Чугуевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание kherson.net, гроб с телом привезли в город, где родился Александр Клевец, после ДНК-экспертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Дмитрием Донцом, Николаем Микитченко и Олегом Козаченко простились на Черниговщине. ВИДЕО

Сотни людей пришли почтить память 19-летнего парня: военнослужащие, сотрудники полиции, друзья, одноклассники, обычные горожане. Прибыла и делегация из Харькова, от университета. Прощание состоялось со всеми воинскими почестями.

Похоронили Александра на главном херсонском кладбище, в поселке Геологов.

Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине 01
Фото: kherson.net.ua
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине 02
Фото: kherson.net.ua
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине 03
Фото: kherson.net.ua
Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине 04
Фото: kherson.net.ua

Также смотрите: С погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Дмитрием Студинским и Богданом Матвийчуком прощаются на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черные ящики Ан-26 расшифрованы: расследование выявило грубые нарушения и установило причины нештатной работы левого двигателя, - Уруский

Автор: 

Спочивай з миром, козаче
Курсанта Олександра Клевця, який загинув у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, поховали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 3941
показать весь комментарий
08.10.2020 00:14 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕКурсанта Олександра Клевця, який загинув у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, поховали на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7125
показать весь комментарий
08.10.2020 00:16 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:16 Ответить
 
 