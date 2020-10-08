РУС
4 084

После взрыва во дворе ВАКС судьи обратились к главе ВСП и генпрокурору. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обратился к главе Высшего совета правосудия и генпрокурору в связи со взрывом в своем дворе 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАСК.

Обращение направила коллегия судей, которая осуществляет судебное разбирательство уголовного производства о нанесении ущерба государственным "Энергоатому" и "ВостГОК". Основной фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

В документе отмечается, что адвокаты систематически обращались к суду с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами, чтобы препятствовать осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок на судебном заседании и критиковали судей в СМИ. Один из адвокатов также утверждает, что судьи ВАСК нарушили право на защиту, и требует их привлечения к уголовной ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судейская коллегия ВАКС угрожала обвиняемым по "делу Мартыненко" и их адвокатам, - пресс-служба Мартыненко

Отмечается, что последний шаг, который дал судьям уверенность в том, что такие действия адвокатов согласованы для вмешательства в деятельность ВАСК, стал взрыв во дворе суда. Он прогремел именно там, где паркует автомобиль председательствующая по делу.

Напомним, взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по просп. Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.

+5
Взрыв глубокой ночью в пустом дворе на месте, где днем паркует свой "велосипед" председательствующая по делу - очень серьезная угроза. Прямо очень серьезная.
08.10.2020 01:10 Ответить
+2
Наверное есть за что......Погуглим и все становится на свои места...
08.10.2020 00:57 Ответить
+2
Пока есть коррупция в судебной системе (а где ее нет?), будут взрывы.
Реформа судебной системы ни к чему не привела, как и реформа прокуратуры.
А с приходом Зе и назначением на руководящие посты всяких прочих "клоунов", картина просто удручающая.
08.10.2020 09:11 Ответить
Взрывы стали обычным явлением. На улицах, в домах, автомобилях, ... всё от безнаказанности, отсутствии порядка, от бесконтрольности и учета за боеприпасами, оружием, разгулом ОПГ, наркомании, закрытии дурок и соответственно отсутствие изоляции и лечения психов. Руководство страны устранилось от выполнения своих прямых функций и обязанностей в обеспечении безопасной жизни граждан и роста их благосостояния, создания рабочих мест с достойной зарплатой, создания комфортной жизни старикам и детям, доступной медицинской помощью, а не платным услугам, качественным образованием, воспитанием молодёжи... что привело к хаосу и беззаконию, отсутствию контроля и наказания, а самое ужасное- деградированию, отупению и озлобленности населения. Это уже не страна, это территория, джунгли!
08.10.2020 00:49 Ответить
Про контроль Светочка улыбнула)))
08.10.2020 09:27 Ответить
А что смешного? Поживите в Европе или США, почувствуете разницу. Там всё под контролем государства, там, например, хрен приедешь на работу или домой на новой, дорогой машине, сразу сослуживцы или настучат и будет налоговая проверка. И так во всем! Государство контролирует, но и защищает. Тяжкие преступления против граждан не закрываются по срокам давности, преступников находят и наказывают даже спустя десятилетия, и сажают надолго, суммируя сроки по статьям, а у нас нет.
показать весь комментарий
08.10.2020 10:48 Ответить
Светочка, речь про "контроль".
Не хочешь заняться?
В ЗСУ полно вакансий.
08.10.2020 17:08 Ответить
це ти ще щось скромно так про підарашу пишеш
08.10.2020 10:11 Ответить
Наверное есть за что......Погуглим и все становится на свои места...
08.10.2020 00:57 Ответить
Не стоит тянуть лямку за кого либо, тем более за депутата, пока не узнаем правды ,они там все хороши в кавычках как многим кажется и не без причин на то
показать весь комментарий
08.10.2020 01:04 Ответить
Взрыв глубокой ночью в пустом дворе на месте, где днем паркует свой "велосипед" председательствующая по делу - очень серьезная угроза. Прямо очень серьезная.
08.10.2020 01:10 Ответить
Пока есть коррупция в судебной системе (а где ее нет?), будут взрывы.
Реформа судебной системы ни к чему не привела, как и реформа прокуратуры.
А с приходом Зе и назначением на руководящие посты всяких прочих "клоунов", картина просто удручающая.
08.10.2020 09:11 Ответить
Сами и устроили твари продажные .уроды нелегетимные
08.10.2020 11:05 Ответить
 
 