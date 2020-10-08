После взрыва во дворе ВАКС судьи обратились к главе ВСП и генпрокурору. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд обратился к главе Высшего совета правосудия и генпрокурору в связи со взрывом в своем дворе 1 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАСК.

Обращение направила коллегия судей, которая осуществляет судебное разбирательство уголовного производства о нанесении ущерба государственным "Энергоатому" и "ВостГОК". Основной фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Николай Мартыненко.

В документе отмечается, что адвокаты систематически обращались к суду с очевидно безосновательными заявлениями и ходатайствами, чтобы препятствовать осуществлению уголовного производства, неоднократно нарушали порядок на судебном заседании и критиковали судей в СМИ. Один из адвокатов также утверждает, что судьи ВАСК нарушили право на защиту, и требует их привлечения к уголовной ответственности.

Отмечается, что последний шаг, который дал судьям уверенность в том, что такие действия адвокатов согласованы для вмешательства в деятельность ВАСК, стал взрыв во дворе суда. Он прогремел именно там, где паркует автомобиль председательствующая по делу.















Напомним, взрыв неизвестного предмета произошел в ночь на 1 октября во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по просп. Победы, 41 в Киеве, в результате которого был поврежден фасад здания.