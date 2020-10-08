Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине. ФОТОрепортаж

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба Ростислава Булия проводили в последний путь 7 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Запад".

"Ему было 22 года, стать пилотом Ростислав мечтал с детства. Его полет прервался 25 сентября в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Проститься с ним пришли сотни людей, родные, друзья, военные и простые неравнодушные люди", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

