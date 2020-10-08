РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4022 посетителя онлайн
Новости Фото Авиакатастрофа под Чугуевом
2 701 3

Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине. ФОТОрепортаж

Курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба Ростислава Булия проводили в последний путь 7 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу воздушного командования "Запад".

"Ему было 22 года, стать пилотом Ростислав мечтал с детства. Его полет прервался 25 сентября в катастрофе Ан-26 под Чугуевом. Проститься с ним пришли сотни людей, родные, друзья, военные и простые неравнодушные люди", - говорится в сообщении.

Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшего в катастрофе Ан-26 под Чугуевом курсанта Александра Клевца похоронили на Херсонщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 02
Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 03
Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 04
Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 05

Также смотрите: С погибшими в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом Дмитрием Донцом, Николаем Микитченко и Олегом Козаченко простились на Черниговщине. ВИДЕО

Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине 06

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Смотрите также: Николаев простился с погибшими в катастрофе Ан-26 курсантами Андреем Померанцевым и Владимиром Олабиным. ФОТОрепортаж

Автор: 

авиакатастрофа (1737) похороны (1543) Харьковщина (5577) Львовская область (3016)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спочивай з миром, козаче
Погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта Ростислава Булия проводили в последний путь на Львовщине - Цензор.НЕТ 9479
показать весь комментарий
08.10.2020 08:03 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ Загиблого в авіакатастрофі під Чугуєвом курсанта Ростислава Булія провели в останню путь на Львівщині - Цензор.НЕТ 1888
показать весь комментарий
08.10.2020 08:45 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
08.10.2020 11:09 Ответить
 
 