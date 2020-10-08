В Запорожской области простились с курсантами Евгением Скоробогатько и Александром Скочковым, погибшими в авиакатастрофе Ан-26. ФОТО

В мелитопольском Доме офицеров 7 октября прошла церемония прощания с курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил Евгением Скоробогатько из села Терпенье Мелитопольского района и мелитопольцем Александром Скочковим.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

На церемонии прощания с курсантами присутствовали сокурсники погибших, военные из других подразделений, представители Национальной полиции, ГСЧС, родственники, друзья и неравнодушные мелитопольцы. Церемонию сопровождал военный оркестр 55-й отдельной артиллерийской бригады.

Учительница Евгения Скоробогатько вспоминает, что он с детства мечтал стать военным летчиком. "14-летним мальчиком он мечтал о небе. Два года назад он приходил в школу. Пришел в форме вместе с сокурсником, тоже курсантом из Мелитополя. И они проводили профориентацию в школе. Были в 11 классе, и он так вдохновенно рассказывал о том, что это за профессия. Говорил, это профессия для настоящих мужчин. "Хотите такими быть? Идите учиться на пилота", - учитель Людмила Лысенко.

Погибший курсант Александр Скочков - сын штурмана Игоря Скочкова, который погиб 6 лет назад в сбитом террористами над Луганщиной самолете Ил-76. О нем вспоминают сокурсники: "Александр был всегда позитивным человеком. Он со мной в группе учился сначала, потом перевелся. За эти полтора года, которые он со мной учился, могу сказать, что это был один из самых веселых людей, которых я только знал. Всегда улыбался. Всегда мог помочь в трудную минуту".

После церемонии прощания присутствующие провели процессию с гробами на кладбище, где прошло отпевание и трижды прозвучал военный салют.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и на следующий день посетил место трагедии. Комиссию возглавил вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

