Полиция в Киеве задержала мужчину, вымогавшего у бизнесмена $88 тыс. "долга". ФОТО

В Киеве задержали мужчину, который под предлогом возврата "долга" требовал у предпринимателя 88 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, злоумышленник угрожал бизнесмену ножом, а также обещал применить насилие к членам его семьи и близких родственников.

Во время передачи части денежных средств вымогателя задержали. Были проведены санкционированные судом обыски на месте передачи денег, а также еще по шести адресам.

Полиция в Киеве задержала мужчину, вымогавшего у бизнесмена $88 тыс. долга 01

Смотрите также: Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в $20 тыс. за прикрытие нарушений, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Кто-то кинул человека, а потом прикрылся ментами. Ну дык за небольшую сумму менты акурат прикроют, и подоят потом и одного и второго, тому кто требовал свои деньги тяжелее и дороже придется.
08.10.2020 10:21
Интересно, каким образом был причинен имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины), если вымогателя задержали при передаче денег?
08.10.2020 10:25
Его наверняка задержали после передачи денег, то есть формально факт передачи состоялся, то есть ущерб в результате вымогательства - всё правильно и логично.
08.10.2020 10:31
Нет там ч. 4 ст. 189 УК Украины...
08.10.2020 11:08
Помню-помню это место на Севастопольской у Макдональда. Точно так же клали мордой в землю системных отморозков. Но без ментов ))) Когда это было? Лет 20 назад..
08.10.2020 11:01
Угрожал ножом) Это циган или другая чурка? Пережитки 90-х, угрожал членам семьи. Просто идиотизм. Еще и деньги пришел сам получать. Премию Дарвина этому хлопцу!
08.10.2020 11:09
Ну так что, при авакяне и зелёном возврат 90 х???
16.12.2020 20:16
 
 