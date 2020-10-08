Полиция в Киеве задержала мужчину, вымогавшего у бизнесмена $88 тыс. "долга". ФОТО
В Киеве задержали мужчину, который под предлогом возврата "долга" требовал у предпринимателя 88 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, злоумышленник угрожал бизнесмену ножом, а также обещал применить насилие к членам его семьи и близких родственников.
Во время передачи части денежных средств вымогателя задержали. Были проведены санкционированные судом обыски на месте передачи денег, а также еще по шести адресам.
Мужчине сообщили о подозрении в вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины).
Постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
