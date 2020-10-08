РУС
Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва. ФОТОрепортаж

На Херсонщине полиция задержала на взятке военного комиссара районного военкомата. Чиновник требовал 1000 долларов США неправомерной выгоды и получил часть от определенной суммы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"7 октября оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области задержали военкома после получения части средств - 300 долларов США.

Кроме денег, полученных в качестве неправомерной выгоды, в служебном кабинете военкома правоохранители изъяли еще 3800 долларов США", - сказано в сообщении.

Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва 01

Отмечается, что военный комиссар районного военкомата требовал 1000 долларов США взятки за непринятие мер по розыску лица, уклоняющегося от прохождения военной службы, и в дальнейшем не призыв в ряды Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьковские полицейские задержали военкома при получении взятки в 8,5 тыс. гривен. ФОТОрепортаж

Сейчас военком задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва 02

Напомним, на Харьковщине полицейские разоблачили во взяточничестве заместителя начальника штаба одной из воинских частей.

Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва 03
Фото: сайт полиции

Вот так вот помогай потом людям...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:24 Ответить
Странно я насчитал две... кто то пи..дит....
показать весь комментарий
08.10.2020 10:27 Ответить
Интересно, а сколько зеля занёс?
показать весь комментарий
08.10.2020 10:28 Ответить
а он жопой рассчитался...
показать весь комментарий
08.10.2020 10:37 Ответить
какая разница для него
показать весь комментарий
08.10.2020 11:34 Ответить
Вообще бесполезные организации. В некоторых штаты по 15 рыл, в областных больше сотни, и это не считая рот охраны. И все получают нормальные военные зарплаты и им идет реальный военный стаж. Мы живем в 21 веке, можно же ввести электронный учет лиц призывного возраста, обязать их самостоятельно регистрировать себя, в случае мобилизации обязать приходить на пункты сбора. Нет приписного - нет учебы и работы. Приписное не обязательно получать в районном военкомате. При мобилизации пошли в основном добровольцы и алкаши, кому не нужно было - все отмазались. Зачем содержать 5 или 6 тысяч бесполезных людей, если их может заменить 500 полезных?
показать весь комментарий
08.10.2020 11:19 Ответить
 
 