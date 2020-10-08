Херсонские полицейские задержали военкома, требовавшего 1 тыс. долларов за помощь в уклонении от призыва. ФОТОрепортаж

На Херсонщине полиция задержала на взятке военного комиссара районного военкомата. Чиновник требовал 1000 долларов США неправомерной выгоды и получил часть от определенной суммы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"7 октября оперативники управления стратегических расследований в Херсонской области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в Мелитополе, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области задержали военкома после получения части средств - 300 долларов США.

Кроме денег, полученных в качестве неправомерной выгоды, в служебном кабинете военкома правоохранители изъяли еще 3800 долларов США", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военный комиссар районного военкомата требовал 1000 долларов США взятки за непринятие мер по розыску лица, уклоняющегося от прохождения военной службы, и в дальнейшем не призыв в ряды Вооруженных Сил Украины.

Сейчас военком задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

