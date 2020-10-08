РУС
В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали все очаги пожара, который начался с горения камыша днем ​​7 октября и с открытой территории распространился на частные домовладения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"07 октября в 12:33 на номер "101" поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Камышовой, 70 в Харькове. Люди сообщали о возгорании большой площади камыша и угрозе жилым домам", - говорится в сообщении.

В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС 01

После прибытия на место вызова было установлено, что порывистым ветром огонь стремительно распространился в разных направлениях и успел охватить 1 жилой дом площадью 100 кв. м и 4 других застройки общей площадью 80 кв. м.

Отмечается, что на ликвидацию данного пожара были направлены 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ГСЧС, 1 местная пожарная команда поселка Васищево.

Огонь распространился на площадь 30 га. В 17:00 распространение огня было остановлено, пожар локализован. В 06:25 8 октября все очаги возгорания окончательно были ликвидированы.

В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС 02
В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС 03
В Харькове потушили большой пожар, охвативший жилой дом и 4 застройки, - ГСЧС 04

