СБУ в Киеве разоблачила группировку, завладевшую деньгами граждан под видом участия в биржевых торгах. ФОТО
Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
Об этом сообщает главк СБУ в Киеве и Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию, в центре столицы были созданы 3 колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.
После перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.
Злоумышленники также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании.
По информации спецслужбы, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы "инвестиций" колебались от 1 до 5000 долларов США с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки.
Во время обысков в трех колл-центрах правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов. Также установлено, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех лиц, причастных к схеме, а также суммы убытков, нанесенных государственному бюджету.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зарплата 200 студентов, оборудование, хозяева ...
Организаторы получали меньше, чем дает киоск с шаурмой?