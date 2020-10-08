Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера пограничники Подольского отряда обнаружили "субмарину", которую, скорее всего, сконструировали для нужд контрабандистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. У нее есть отсеки, которые герметично закрываются. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду.

Этот "девайс" был погружен под воду в 30 метрах от берега. Его пограничники нашли во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки экипажи плавсредств Госпогранслужбы здесь осуществляют регулярно, поскольку по этому водоему проходит линия госграницы с Молдовой", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба. ФОТО

Также сообщается, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются. Этот участок границы оборудована системой оптико-электронного наблюдения - а это 10 интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем ​​и ночью.









Фото: сайт Госпогранслужбы