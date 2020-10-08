РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7051 посетитель онлайн
Новости Фото
31 986 86

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера пограничники Подольского отряда обнаружили "субмарину", которую, скорее всего, сконструировали для нужд контрабандистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. У нее есть  отсеки, которые герметично закрываются. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду.

Этот "девайс" был погружен под воду в 30 метрах от берега. Его пограничники нашли во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки экипажи плавсредств Госпогранслужбы здесь осуществляют регулярно, поскольку по этому водоему проходит линия госграницы с Молдовой", - сказано в сообщении.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную субмарину контрабандистов 01

Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Волыни пытался на самодельном беспилотнике переправить сигареты в Польшу, - Госпогранслужба. ФОТО

Также сообщается, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются. Этот участок границы оборудована системой оптико-электронного наблюдения - а это 10 интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем ​​и ночью.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную субмарину контрабандистов 02
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную субмарину контрабандистов 03
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную субмарину контрабандистов 04
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную субмарину контрабандистов 05
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6856) контрабанда (2414)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Похоже, атомная...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:08 Ответить
+23
шо тебе все не так ,кацапырла?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6977
показать весь комментарий
08.10.2020 12:20 Ответить
+20
Какая в сраку субмарина?!
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
показать весь комментарий
08.10.2020 12:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже, атомная...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:08 Ответить
не похоже, а 100%, тільки удосконалена мішками з піском!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:24 Ответить
Пыня со своей атомной торпедой отдыхает!
Если надо, украинские умельцы через Волго-Дон доставят "посылочку" в самое сердце Москвы 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 12:59 Ответить
по місцях стояти - до розбору ре фе наготуватися
показать весь комментарий
08.10.2020 18:35 Ответить
песок радиоактивный?
показать весь комментарий
08.10.2020 16:20 Ответить
Украинско-молдавская подводная лодка... Это прямо лаконичный анекдот. С готовой реальной иллюстрацией.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:10 Ответить
Ну эта хоть в рабочем состоянии в отличии от вашей Юрий Большежопов!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:24 Ответить
Кацапам нельзя показывать---засмеют!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:47 Ответить
А чого це ці двоє з автоматами на той залізний ящик повзуть?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:10 Ответить
Ну, ясно чего - подлодке требуется экипаж. Пограничник по своей инициативе начал изучение матчасти подлодки и её управления. Теперь у Украины в составе ВМФ есть и подлодка! Цэ пэрэмога, товарищи!
показать весь комментарий
08.10.2020 16:01 Ответить
Аваковские фантазии)))
показать весь комментарий
08.10.2020 12:11 Ответить
копия "курска"...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:11 Ответить
Как раз идет призыв. Теперь можно призывать и в подводники. Если есть лодка, должен же на ней(или в ней) кто-то плавать.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:12 Ответить
Какая в сраку субмарина?!
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
показать весь комментарий
08.10.2020 12:12 Ответить
Та не водолази, а на тросі тягнуло судно.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:10 Ответить
Судя по ржавщине, там были не испытания, а утилизация)
показать весь комментарий
08.10.2020 12:14 Ответить
Судя по ржавчине, подлодка до этого лет 5 проработала в контрабандных войсках, умело прячась в донном иле.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:04 Ответить
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6447
показать весь комментарий
08.10.2020 12:14 Ответить
Зеленский?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:15 Ответить
Нє, Порошенко до сих пір гадить
показать весь комментарий
08.10.2020 12:19 Ответить
Ясна річ, на Льонінськой Кузнє кльопали !!)))
показать весь комментарий
08.10.2020 12:21 Ответить
Ти што! Ето Порошенко, там ещьо дорожка рошенкамі усипана била.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:20 Ответить
шо тебе все не так ,кацапырла?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6977
показать весь комментарий
08.10.2020 12:20 Ответить
да бог миловал с момента распада совка .
вотки нет.но ты там держись,такие корабли тебя спасут.может быть...если не утопят гуманитарку в виде ножек буша
показать весь комментарий
08.10.2020 12:30 Ответить
ну дык у меня масло и молочко натуральное .а у тебя пальмовое масло.ты не боись,не отравишься,попривыкнешь.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:35 Ответить
конечно овцы по определению пастухами быть не могут .а будешь много говорить-собак спущу.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:38 Ответить
Ти зверни увагу на нік - він бабський, а пише про себе у чоловічому роді - "ні разу не був на кацапії...". Точно КАЦАП...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:34 Ответить
Придурки, опять что нибудь на таран брали!
Наверное таки "перехватили" какой нибудь американский эсминец
показать весь комментарий
08.10.2020 12:24 Ответить
на контейнеровоз наткнулись .
рукожопость,шо в содержании противолодочного,шо в "мореплавание"
показать весь комментарий
08.10.2020 12:27 Ответить
А контеровоз им чем не угодил?!
Снимали видос для Ютуба, как перехватывают американский авианосец?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:30 Ответить
Почитал про этот "инцидент" - эти придурки отключили трансподеры, чтобы их никто не видел - ниндзи гуевы
показать весь комментарий
08.10.2020 12:33 Ответить
Страшніше, норвежський контейнеровоз!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
видишь -удар вбок...маневрировали и столкнулись...
а у кацапни тупо догнали носом контейнеровоз.
как несколько лет назад на овцевоз....
показать весь комментарий
08.10.2020 13:01 Ответить
Даньский "Ашот" голштінок перевозив ?
Не везет рашкованским ВМС со скотовозами 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 13:02 Ответить
Скоро в кацап-СМИ:
Уровень вентиляции носового отсека противолодочного корабля ВМФ РФ " Казанец" на 800% превосходит лучшие показатели кораблей НАТО! АналоГовнет!
показать весь комментарий
09.10.2020 11:50 Ответить
А вы думали что они на чем то вроде этого плавают https://glavnoe.ua/news/n357013009-pogranichnikam-peredali-katera-harkovskogo-proizvodstva-(foto) Пограничникам передали катера харьковского производства (фото) или этого https://ru.espreso.tv/news/2019/05/07/ssha_peredaly_ukraynskym_pogranychnykam_katera_safe_boat_27 США передали украинским пограничникам катера Safe Boat 27
Ага счаззз! На них генералы на рыбалку катаются!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:23 Ответить
А вы не знали, что у руководства погранслужбы, давняя традиция использовать служебные катера для личного отдыха/рыбалки?
Погранцам, то Франция, то США, то еще кто то ..., регулярно передают современные катера, но в новостях, погранцы, почему то появляются, исключительно на старых корытах, совкового производства... Выводы?!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
Яка там нахрен герметичність? Ну хіба, що кожного разу люки запінюватимуть
показать весь комментарий
08.10.2020 12:18 Ответить
Отлично,завтра на ней атакуем кацапню в Крыму!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:21 Ответить
З такою масою "лодки" треба було дном залізничну колію прокласти. Певно, замахалися тягати троси і покинули цей металобрухт.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:23 Ответить
Ага оно видно, аж поржавела , по ходу не занесли куда нужно было
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке"
показать весь комментарий
08.10.2020 12:26 Ответить
Надо отправить фотку Маску.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:29 Ответить
Немо вже не той.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:29 Ответить
Как там русня любит говорить - голь на выдумки хитра?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:29 Ответить
Ты видел в каких там люди домиках живут и на чем ездят? Это не про них...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
Голь? Да тут одного металла хватит, чтобы месяц бухать, а его тупо бросили. Контрабас гоняют люди небедные.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:28 Ответить
Маск лошара наша подлодка возвращает на базу не только 2 ступени, а и с особого, редкоземельного металла

корпус
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
ПМР-Граданицы - надежный наркотрафик
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке."
Ага.
Судя по ржавчине.

Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 825
показать весь комментарий
08.10.2020 12:41 Ответить
наркотрафик из пмр
показать весь комментарий
08.10.2020 12:49 Ответить
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 9762
показать весь комментарий
08.10.2020 12:58 Ответить
та не мішайте людям...може таким ходом їм вдасться вийти на виробництво кращих у світі міні-субмарин та ударних безпілотників...
показать весь комментарий
08.10.2020 13:00 Ответить
100% українські "ІлониМаски")
показать весь комментарий
08.10.2020 13:20 Ответить
а по бокам то шо,торпеды?
показать весь комментарий
08.10.2020 13:20 Ответить
первый торпедный аппарат, тоооовсь! )))
показать весь комментарий
08.10.2020 14:18 Ответить
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine... -)
показать весь комментарий
08.10.2020 13:23 Ответить
2020 год на дворе, куле)
показать весь комментарий
08.10.2020 13:31 Ответить
Смех смехом, а звизда к верху мехом. А може то москалів ДРГ з Придністровя переправляли щоб в Одесі мутити перед виборами. За ніч мож цілий взвод ГРУ МО РФ до нас переправити. Що скажете таврисч И.Баканов ?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:16 Ответить
конфисковать и ввести её в состав ВМС Украины, как подводную лодку ))
показать весь комментарий
08.10.2020 14:16 Ответить
Надо срочно найти этих "корабеллов", выкупить у них конструкторскую документацию и запустить в серийное производство.
показать весь комментарий
08.10.2020 14:19 Ответить
вспомнилось )
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 1124
показать весь комментарий
08.10.2020 14:23 Ответить
PODLODNAJA VODKA
показать весь комментарий
08.10.2020 18:32 Ответить
без гравицапы этот пепелац все равно не поплывет
показать весь комментарий
08.10.2020 14:40 Ответить
Nautilus UA!😁
показать весь комментарий
08.10.2020 16:49 Ответить
Эй на борту!
показать весь комментарий
08.10.2020 18:13 Ответить
Ох и подкинулись в гробу капитан Нэмо и Жюль Верн!
показать весь комментарий
08.10.2020 20:49 Ответить
Видимо по состоянию этого ,,Наутилуса,, что он перевез не одну сотнью тонн грузов пока эти супер-пупер вышки наблюдения днем и ночью его не видели и кто-то не сдал метод переправки.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:25 Ответить
P.S.А сдал потому что по конструкции этой ,,субмарины,, видно что она являлась подводной канатной дорогой которая далше берегов не выходила,а веть это зона погранцов которым до особого резрешения видимо запрещалось ее обнаруживать.
показать весь комментарий
08.10.2020 21:38 Ответить
Экспердам нужно повнимательнее. Не старая. 8я, 39-40сек и https://images.cnscdn.com/images/e/7/1/2/e712d40583fb22adcd37a7fd608a9515/original.jpg
краник с красной ручкой для подачи сжатого воздуха? видно. Новенький совсем. Ржавчина пусть вас не обманывает. Скорее всего девайс таскали на буксире за каким то самоходным судном. Либо оторвался (зацеп), либо отрубили конец по шухеру. Погранцы ведь делают поверхностный осмотр, водолазов к маломеркам не привлекают. Замок толковый один на три. А вот уплотнения не увидел, странно.
показать весь комментарий
09.10.2020 09:59 Ответить
Ну-ну,там больше вопросов чем ответов.То что кран новенький это еще ничего не значит.Ведь если эту байду таскать за собой то должна была быть и регулировка баласта так как всплываемость или затопление зависит от скорости буксира.А вот для подводной канатной дороги это в самый раз.Да вот только у любой канатной дороги есть начало и конец,что в данном случае ограничывается берегами.А судя по этой ,,субмарине,,ее таскали туды-сюды годами.Значит береговая охрана обеих сторон об этом знала и молчала до особого распоряжения.
показать весь комментарий
09.10.2020 12:05 Ответить
Ничего считать не надо. Есть объем баллонов под воздух и знают сколько можно качать давку шоб не лопнуло. Периодически подкачивают . Балласт регулируемый - мешки с песком. Груз в отдельных двух отсеках. Делают пустому девайсу нулевую плавучесть (люки вверху). Контрабандой получают маленький минус. Таскать все время не обязательно. Достаточно опустить в воду с борта перед прибытием таможни, после убытия опять поднять. Скорее всего выдумка матросни, капитан вряд ли будет размениваться на такие мелочи. Возможно оборвалось (почему то не показали грузовой отсек? ), а скорее всего кеп обнаружил и приказал убрать (или убрал вместе с матросиками)
показать весь комментарий
09.10.2020 19:59 Ответить
 
 