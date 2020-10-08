Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Вчера пограничники Подольского отряда обнаружили "субмарину", которую, скорее всего, сконструировали для нужд контрабандистов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
"Покрытая ржавчиной "Yellow Submarine" кустарного производства по форме конструкции напоминает лодку. У нее есть отсеки, которые герметично закрываются. По периметру "субмарина" оборудована баллонами со сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занять стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы еще лучше погружаться под воду.
Этот "девайс" был погружен под воду в 30 метрах от берега. Его пограничники нашли во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки экипажи плавсредств Госпогранслужбы здесь осуществляют регулярно, поскольку по этому водоему проходит линия госграницы с Молдовой", - сказано в сообщении.
Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке.
Также сообщается, что переплывать лиман над водой контрабандисты уже давно не пытаются. Этот участок границы оборудована системой оптико-электронного наблюдения - а это 10 интегрированных башен высотой 40 метров, с современным радиолокационным оборудованием и устройствами видеонаблюдения, которые позволяют эффективно контролировать границу днем и ночью.
Если надо, украинские умельцы через Волго-Дон доставят "посылочку" в самое сердце Москвы 😂
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
https://twitter.com/Krychek5
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.
вотки нет.но ты там держись,такие корабли тебя спасут.может быть...если не утопят гуманитарку в виде ножек буша
Наверное таки "перехватили" какой нибудь американский эсминец
рукожопость,шо в содержании противолодочного,шо в "мореплавание"
Снимали видос для Ютуба, как перехватывают американский авианосец?
а у кацапни тупо догнали носом контейнеровоз.
как несколько лет назад на овцевоз....
Не везет рашкованским ВМС со скотовозами 😂
Уровень вентиляции носового отсека противолодочного корабля ВМФ РФ " Казанец" на 800% превосходит лучшие показатели кораблей НАТО! АналоГовнет!
Ага счаззз! На них генералы на рыбалку катаются!
Погранцам, то Франция, то США, то еще кто то ..., регулярно передают современные катера, но в новостях, погранцы, почему то появляются, исключительно на старых корытах, совкового производства... Выводы?!
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке"
корпус
Ага.
Судя по ржавчине.
Yellow submarine, yellow submarine... -)
краник с красной ручкой для подачи сжатого воздуха? видно. Новенький совсем. Ржавчина пусть вас не обманывает. Скорее всего девайс таскали на буксире за каким то самоходным судном. Либо оторвался (зацеп), либо отрубили конец по шухеру. Погранцы ведь делают поверхностный осмотр, водолазов к маломеркам не привлекают. Замок толковый один на три. А вот уплотнения не увидел, странно.