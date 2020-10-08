РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8698 посетителей онлайн
Новости Фото
13 921 44

"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха. ФОТО

На Парковой дороге в Печерском районе Киева неизвестные заклеили ситилайты плакатами с рекламой партии "За будущее" с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком".

Фото ситилайтов появились сегодня, 8 октября, в соцсети.

Как известно, партия "За будущее" - политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, официально партию возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица. Сам Коломойский не фигурирует в рекламной кампании этой политической силы.

За будущее Коломойского: в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха 01
Фото: сайт "Главком"

Как установили журналисты, партия "За будущее" на втором месте по затратам на рекламу в Киеве. По подсчетам СМИ, эта партия уже потратила на билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве около 14,5 млн грн. При этом в партии "За будущее" отказались раскрыть, откуда взяли средства, которые вложили в рекламу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Кто такой Игорь Палица и как давний партнер Коломойского может дорваться к центральной власти? ВИДЕО

Напомним, 18 июня 2020 народный депутат Игорь Палица возглавил партию "За будущее", которая ранее называлась "Украина будущего".

Как заявил известный бизнесмен Геннадий Корбан в интервью СМИ, за существенными финансовыми вливаниями в партию "За будущее" стоит олигарх Игорь Коломойский. Также Корбан предположил, что избирательная кампания для партии "За будущее" обойдется в около $ 40 млн.

К слову, партия "За будущее" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.

Коломойский Игорь (1801) Корбан Геннадий (549) местные выборы (2753) реклама (643)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 2378
показать весь комментарий
08.10.2020 12:45 Ответить
+22
Театр Карабаса Коломаса продолжается. Всюду куклы, зеленые буратины, проститутки мальвины, арлекины-дубины, пуделя, дуремары-палицы олигарха кукловода Коломаса
И ведь зритель, любитель всего этого кукольного сброда, "куклолох" - поверит. Беда..
показать весь комментарий
08.10.2020 12:47 Ответить
+18
Класс.
Так бы везде, чтобы изувеченные зомбоящиком хоть немного прозрели.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бородатая бабушка повсюду.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:28 Ответить
"за ТАКЕ майбутнє" - пойдет ! 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 2378
показать весь комментарий
08.10.2020 12:45 Ответить
"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха - Цензор.НЕТ 3268
показать весь комментарий
08.10.2020 15:41 Ответить
Театр Карабаса Коломаса продолжается. Всюду куклы, зеленые буратины, проститутки мальвины, арлекины-дубины, пуделя, дуремары-палицы олигарха кукловода Коломаса
И ведь зритель, любитель всего этого кукольного сброда, "куклолох" - поверит. Беда..
показать весь комментарий
08.10.2020 12:47 Ответить
Как жаль , что в своё время этого живодера хитросделанного, не остановили , оно💩🐲, как и мертвечук непотопляемые монстры
показать весь комментарий
08.10.2020 12:50 Ответить
От Петра аж в самой Хайфе переховувався 😏
показать весь комментарий
08.10.2020 12:53 Ответить
А 14,5 миллиона на рекламу самой партейки каломойской Палицы это дешево?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:33 Ответить
Зачем? Чтобы рассказать правду.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:38 Ответить
Это ладно, у Пальчевского откуда столько бабла на ветер?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:36 Ответить
Из Кремля.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
і не в нього одного звідти.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
А Шо на це скаже пані Бенедіктова?...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:30 Ответить
БЕНЯдиктовна против Папы не попрет 😂
показать весь комментарий
08.10.2020 12:43 Ответить
Само собой. Вони його між собою папіком називають
показать весь комментарий
08.10.2020 13:36 Ответить
Подстилка портновская , прокладка Кремлевская , а не пани !
показать весь комментарий
08.10.2020 12:52 Ответить
Депутаты от Самопомочи легко ложатся под олигархов. Что отлично иллюстрирует суть всей продажной партии львовского прохвоста Садового. Мусорщика всея Украины.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
Ну когда же его пасадят ? Он же в Израиле . Да и медведчука пора уже давно садить или ждут следующую весну ?
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
Он сейчас в Украине, под защитой своего ставленника.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:32 Ответить
Класс.
Так бы везде, чтобы изувеченные зомбоящиком хоть немного прозрели.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:31 Ответить
Жаль, что лудший министр перероет всю землю, но найдет и накажет показывающих правду.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:50 Ответить
Ні. Як кажуть, п'яний протверезіє, а дурень ніколи. Навіть, якби коломИйський, вибачте, наср*в на голови та прилюдно в цьому признався, на Г+Г звинуватили б у цьому Порошенка й барани73%повірили б. Проблема не в телевізорі, а в низькому інтелектуальному рівні73% українських совків.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:13 Ответить
Славно вийшло)) Головне - що правда і навіть самому тупому йолопу зрозуміло
показать весь комментарий
08.10.2020 12:33 Ответить
Не факт, кило гречки действует сильнее...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
Мда... За жыддя уже есть. Теперь еще и за майбутне
того ж жиддя...
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
А чьо? Нарід мусить знати своїх героїв, а не лише їхніх ляльок, якими вони керують, смикаючи за ниточки. Це принаймні чесно.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:34 Ответить
Правильно зробили. Виболрець має знати правду, в т.ч. бенефіціара кожної партії.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:39 Ответить
"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 7878
показать весь комментарий
08.10.2020 12:41 Ответить
О, у нас тоже такое есть. И дядя на фоне, размером в большой дуб. Дружбан Палицы. Но дружба маленькой не бывает
показать весь комментарий
08.10.2020 12:42 Ответить
Игорь Палицца.
На обратной стороне этого ситилайта должна быть говорящая жопа Бени-Дубинеску.
Будет 3D ситилайт,е#ать его в тупой собачий рот.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:42 Ответить
Пословица: два украинца - три гетьмана устарела.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:49 Ответить
У нас на Волыни эту партейку называют "За майбах".
Но денег в рекламу действительно вложено много, от фиолетово-зеленых бордов аж тошнит и водителей, и пешеходов.
показать весь комментарий
08.10.2020 12:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25706227.html Дива трапляються, якщо дуже захотіти

"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 5269
показать весь комментарий
08.10.2020 12:53 Ответить
Кто там украинец ? Ж 🤢на Ж 💩и лохторатом🐏🐑🐐73% погоняют
показать весь комментарий
08.10.2020 12:56 Ответить
Коломойський це майбутній американський Зек
показать весь комментарий
08.10.2020 13:05 Ответить
НАПЕРСТОЧНИКИ наперебой.Выбирайте а потом не гавкайте,а где "Свобода"?Умного,грамотного,честного с командой и программой Кошулинского-побоялись?Жрите обдолбанного и его тупиц.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:12 Ответить
"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха - Цензор.НЕТ 3213
показать весь комментарий
08.10.2020 13:56 Ответить
А ще якого кандидата за паспорт іншої країни зняли з кандидатів....?
показать весь комментарий
08.10.2020 17:20 Ответить
Да все уже давно и так знают, чья это партия и чьи цели она преследует. Мне другое интересно: если они знают, что их партии ничего не светит, то нафига ввалили в изначально провальный проект кучу бабла? Уж кто-кто, а коломойский и сотоварищи, бабло считать умеют. В чём тут загвоздка?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:11 Ответить
Між собою депутати називають їх "За майбах"
показать весь комментарий
08.10.2020 15:59 Ответить
 
 