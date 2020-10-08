"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха. ФОТО
На Парковой дороге в Печерском районе Киева неизвестные заклеили ситилайты плакатами с рекламой партии "За будущее" с фотографией олигарха Игоря Коломойского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком".
Фото ситилайтов появились сегодня, 8 октября, в соцсети.
Как известно, партия "За будущее" - политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, официально партию возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица. Сам Коломойский не фигурирует в рекламной кампании этой политической силы.
Как установили журналисты, партия "За будущее" на втором месте по затратам на рекламу в Киеве. По подсчетам СМИ, эта партия уже потратила на билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве около 14,5 млн грн. При этом в партии "За будущее" отказались раскрыть, откуда взяли средства, которые вложили в рекламу.
Напомним, 18 июня 2020 народный депутат Игорь Палица возглавил партию "За будущее", которая ранее называлась "Украина будущего".
Как заявил известный бизнесмен Геннадий Корбан в интервью СМИ, за существенными финансовыми вливаниями в партию "За будущее" стоит олигарх Игорь Коломойский. Также Корбан предположил, что избирательная кампания для партии "За будущее" обойдется в около $ 40 млн.
К слову, партия "За будущее" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И ведь зритель, любитель всего этого кукольного сброда, "куклолох" - поверит. Беда..
Так бы везде, чтобы изувеченные зомбоящиком хоть немного прозрели.
того ж жиддя...
На обратной стороне этого ситилайта должна быть говорящая жопа Бени-Дубинеску.
Будет 3D ситилайт,е#ать его в тупой собачий рот.
Но денег в рекламу действительно вложено много, от фиолетово-зеленых бордов аж тошнит и водителей, и пешеходов.