"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха. ФОТО

На Парковой дороге в Печерском районе Киева неизвестные заклеили ситилайты плакатами с рекламой партии "За будущее" с фотографией олигарха Игоря Коломойского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Главком".

Фото ситилайтов появились сегодня, 8 октября, в соцсети.

Как известно, партия "За будущее" - политический проект, который связывают с олигархом Игорем Коломойским. Впрочем, официально партию возглавляет его бизнес-партнер Игорь Палица. Сам Коломойский не фигурирует в рекламной кампании этой политической силы.



Как установили журналисты, партия "За будущее" на втором месте по затратам на рекламу в Киеве. По подсчетам СМИ, эта партия уже потратила на билборды, ситилайты, баннеры и другие виды наружной рекламы в Киеве около 14,5 млн грн. При этом в партии "За будущее" отказались раскрыть, откуда взяли средства, которые вложили в рекламу.

Напомним, 18 июня 2020 народный депутат Игорь Палица возглавил партию "За будущее", которая ранее называлась "Украина будущего".

Как заявил известный бизнесмен Геннадий Корбан в интервью СМИ, за существенными финансовыми вливаниями в партию "За будущее" стоит олигарх Игорь Коломойский. Также Корбан предположил, что избирательная кампания для партии "За будущее" обойдется в около $ 40 млн.

К слову, партия "За будущее" выдвинула кандидатом в мэры Киева ресторатора и бывшего депутата Киевсовета от "Самопомочи" Сергея Гусовского.