Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством прокуратуры региона, прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые изготавливали и распространяли контрафактные товары, незаконно используя торговые марки украинских производителей.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевщины вместе с семью сообщниками.

Правонарушители в гаражных и складских помещениях изготавливали контрафактные продукты, в частности, кофе, специи, приправы, маринады, соусы, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Сырье для изготовления продуктов заказывали из-за рубежа.

Читайте также: ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Фальсифицированные продукты маркировали товарными знаками известных отечественных производителей. Далее эти товары продавали через Интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям, которые занимались оптовой торговлей.

Правоохранители провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, в складских помещениях и местах изготовления фальсифицированной продукции.







Изъято более 10 тонн готовой контрафактной продукции. Также изъято оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи и документация. Все вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.