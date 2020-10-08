РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8650 посетителей онлайн
Новости Фото
7 852 11

Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством прокуратуры региона, прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые изготавливали и распространяли контрафактные товары, незаконно используя торговые марки украинских производителей.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Киберполиция установила, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевщины вместе с семью сообщниками.

Правонарушители в гаражных и складских помещениях изготавливали контрафактные продукты, в частности, кофе, специи, приправы, маринады, соусы, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Сырье для изготовления продуктов заказывали из-за рубежа.

Читайте также: ГБР выявило кражу правоохранителями арестованных контрафактных сигарет

Фальсифицированные продукты маркировали товарными знаками известных отечественных производителей. Далее эти товары продавали через Интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям, которые занимались оптовой торговлей.

Правоохранители провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, в складских помещениях и местах изготовления фальсифицированной продукции.

Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции 01
Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции 02
Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции 03

Изъято более 10 тонн готовой контрафактной продукции. Также изъято оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи и документация. Все вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

контрафакт (250) киберполиция (330)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Подделывать есть смысл, когда цена реализации в разы больше чем затраты на производство.
Не завышайте цены, и никто поделывать не будет!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
+2
Купил за 1, продал за 3.
На эти 2 прОцента и живу.
Все как всегда(
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
+1
Тобто Ви стверджуєте, що вони, фальсифікатори, дотримуються всіх правил та норм, а також справно сплачують податки.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подделывать есть смысл, когда цена реализации в разы больше чем затраты на производство.
Не завышайте цены, и никто поделывать не будет!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:37 Ответить
Купил за 1, продал за 3.
На эти 2 прОцента и живу.
Все как всегда(
показать весь комментарий
08.10.2020 12:40 Ответить
Тобто Ви стверджуєте, що вони, фальсифікатори, дотримуються всіх правил та норм, а також справно сплачують податки.
показать весь комментарий
08.10.2020 13:09 Ответить
Я не утверждаю, а констатирую факт.
Утверждает Главное управление полиции Львовщины! Претензия только к этикетке, больше претензий не к чему нет.
показать весь комментарий
08.10.2020 16:33 Ответить
Гади!
показать весь комментарий
08.10.2020 12:38 Ответить
Я сподіваюсь, що не "хватить розуму" (як у зайвохромосомних сусідіів) під бульдозера пустити (а хоча б зробити експертизу на небезпечність та направити в дома престарілих або через соціальне забезпечення розподілити серед нужденних)!
показать весь комментарий
08.10.2020 13:14 Ответить
Не удивлюсь, если их продукция более качественная чем оригинал)
показать весь комментарий
09.10.2020 18:48 Ответить
Узнаю упаковку кофе Якобс, которая еще полгода назад стоила ~100 грн/500 гр
показать весь комментарий
09.10.2020 20:43 Ответить
 
 