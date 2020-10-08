Киберполиция блокировала производство и сбыт контрафактных продуктов питания под видом известных украинских брендов: изъято 10 тон продукции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Работники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством прокуратуры региона, прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые изготавливали и распространяли контрафактные товары, незаконно используя торговые марки украинских производителей.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Киберполиция установила, что к таким действиям причастен 34-летний житель Киевщины вместе с семью сообщниками.
Правонарушители в гаражных и складских помещениях изготавливали контрафактные продукты, в частности, кофе, специи, приправы, маринады, соусы, салатные заправки, кондитерские изделия и тому подобное. Сырье для изготовления продуктов заказывали из-за рубежа.
Фальсифицированные продукты маркировали товарными знаками известных отечественных производителей. Далее эти товары продавали через Интернет, а также непосредственно поставляли предпринимателям, которые занимались оптовой торговлей.
Правоохранители провели 27 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, в складских помещениях и местах изготовления фальсифицированной продукции.
Изъято более 10 тонн готовой контрафактной продукции. Также изъято оборудование, сырье для изготовления фальсификата, компьютерная техника, мобильные телефоны, деньги, банковские карты, черновые записи и документация. Все вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Не завышайте цены, и никто поделывать не будет!
На эти 2 прОцента и живу.
Все как всегда(
Утверждает Главное управление полиции Львовщины! Претензия только к этикетке, больше претензий не к чему нет.