Мошенник, продававший за $25 тыс. руководящую должность в НБУ, пойдет под суд. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс. долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч . 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, ссылаясь на якобы имеющиеся связи с руководством Национального банка Украины, требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.



Злоумышленника задержали в июне 2020 во время получения им части оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов США.



Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено.



Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

