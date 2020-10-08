РУС
Мошенник, продававший за $25 тыс. руководящую должность в НБУ, пойдет под суд. ФОТО

Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который мошенническим путем пытался завладеть 25 тыс. долларов США за содействие в назначении на руководящую должность в Национальный банк Украины (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч . 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый, ссылаясь на якобы имеющиеся связи с руководством Национального банка Украины, требовал указанные средства от кандидата на должность начальника управления Нацбанка за положительное решение вопроса о его назначении.

Злоумышленника задержали в июне 2020 во время получения им части оговоренной суммы в размере 15 тыс. долларов США.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено.

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

+11
а брат Ермака вон, на воле должностями торгует.
08.10.2020 13:24
+2
Это не мошенник, а решала, которые крутятся толпами вокруг органов власти. Помогают зарабатывать нашим чудо-политикам на машинки, квартирки, земельные участки. Не забудьте показать его реальное наказание, если конечно оно будет
08.10.2020 13:27
+1
Этот это кум ермака
08.10.2020 13:25
а брат Ермака вон, на воле должностями торгует.
08.10.2020 13:24
Этот это кум ермака
08.10.2020 13:25
Невже брат Єрмака? 😮 Єрмак здав брата, як Каїн - Авеля?
08.10.2020 13:26
А людина на посаді залишиться? Вона ж оплатила все чесно?
08.10.2020 13:27
Это не мошенник, а решала, которые крутятся толпами вокруг органов власти. Помогают зарабатывать нашим чудо-политикам на машинки, квартирки, земельные участки. Не забудьте показать его реальное наказание, если конечно оно будет
08.10.2020 13:27
Выборочное правосудие ! Братья д'Ермаки почему на свободе? Это так - мелкая сошка !
08.10.2020 13:28
Скотиняка, такой товар и почти даром.
08.10.2020 13:29
зам Єрмака?
08.10.2020 14:26
Повязали только по тому, что был мошенником брал только деньги и ни чего не продавал в реале. А те кто продают должности тех не трогают.
08.10.2020 14:34
Брату - не солідно, придумали, нехай типу "шахрай" продає посади . Фірма то одна, яку курує братик Єрмака.
08.10.2020 16:31
Если суд китайский, то да - ликование народа и справедливое возмездие. Но суд украинский и все всё понимают........
08.10.2020 17:26
 
 