К пяти с половиной годам заключения приговорен наемник "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины осужден участник террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи органов безопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии в июне 2014 года житель Луганска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и был зачислен в террористический батальон "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал террориста виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения.

