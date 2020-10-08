РУС
К пяти с половиной годам заключения приговорен наемник "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины осужден участник террористической организации "ЛНР", которого правоохранители задержали в августе 2020 при попытке пересечения линии разграничения в разведывательных целях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Следователи органов безопасности установили, что с началом российской вооруженной агрессии в июне 2014 года житель Луганска присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и был зачислен в террористический батальон "Заря" на должность разведчика. Там он осуществлял сбор разведданных на наблюдательных постах боевиков. Позже он перевелся в Первомайск в "15 батальон теробороны 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР". Следствие установило, что наемник оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС вблизи линии разграничения, участвовал в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал террориста виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Преступника приговорили к 5,5 годам лишения свободы.

Сторона защиты имеет право на обжалование приговора в апелляционном порядке в течение месяца со дня его провозглашения.

Также читайте: СБУ в Киеве разоблачила группировку, завладевшую деньгами граждан под видом участия в биржевых торгах. ФОТО

СБУ (20433) терроризм (18695) наемники рф (2102)
Через 3 года выйдет или раньше? Слабенько весьма. В нас стреляют и грабят, а мы как мелкого вора наказываем. Это наивность или дурость? Может лучше депортировать подобных русскомирных ДЛБов после отсидки, на их новую родину в наРашу, с пожизненным запретом въезда в Украину?
08.10.2020 13:34 Ответить
необходимо в заглавии добавить - всего лишь к пяти с половиной
08.10.2020 13:36 Ответить
Разминировать его выпустить в чисто поле
08.10.2020 13:42 Ответить
Зачем морду замилили?
08.10.2020 14:04 Ответить
патумушта сивохины кареша- павстанцы
08.10.2020 14:53 Ответить
Т.е. можно убивать, грабить а тебе 5 лет, а потом через 2 года амнистия? А другим значит тоже можно убивать и грабить?
08.10.2020 14:25 Ответить
а за кражу лисапета-8 впаяют.....)))
08.10.2020 15:09 Ответить
И теперь пять лет кормить эту тварь нам, в том числе и родным погибших.
08.10.2020 14:58 Ответить
Морду откройте,бутусовцы.Страна должна знать,кого ,и главное,чем,-кормить этих тварей 5 лет.
08.10.2020 15:17 Ответить
 
 