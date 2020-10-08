РУС
4 368 76

Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передат Цензор.НЕТ.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подписанный Великобританией и Украиной меморандум предусматривает производство ракетных катеров для ВСУ, - СМИ

Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба 01

В прямой трансляции на странице Facebook министр отметил, что это первое соглашение, подписанный Великобританией после выхода из Европейского Союза.

"На самом деле историческое событие, первое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit, и подписан он именно с Украиной, что является само по себе символичным", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Зеленский и Джонсон сразу установили "очень живую, искреннюю связь, взаимопонимание".

"Соглашение очень большое, очень "толстое", безграничное количество страниц, результат очень долгой и плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы, действительно, торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", - добавил глава МИД.

Он указал, что предложил британским коллегам, и они поддержали эту идею, запустить специальную программу технической помощи для Украины, чтобы рассказать и научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией и использовать возможности, которые создает подписанное соглашение.

По словам Кулебы, в ходе визита стороны обсуждали необходимость роста торговли, инвестиций в Украину, и усиления сотрудничества в сфере безопасности.

"Вчера я встречался с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, сегодня состоялась ключевая встреча президента и премьер-министра, и мы говорили о том, чтобы между нашими странами было, во-первых, больше торговли, во-вторых, больше инвестиций в Украину, в-третьих, еще больше сотрудничества в сфере безопасности. И это очень круто, что у нас есть такие партнеры. И, безусловно, говорили о Covid-19, доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой", - пояснил украинский министр.


Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба 02

Автор: 

Великобритания (5137) Зеленский Владимир (21990) соглашение (1372) Кулеба Дмитрий (2882) Джонсон_Борис (510)
Топ комментарии
+15
Дурачка держат на плаву, чтоб не утопил Украину.
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
08.10.2020 14:19 Ответить
+6
Не понял, а где Мендель на фото? Не под столом ли случайно?
08.10.2020 14:13 Ответить
+5
да насрать Джонсону на вагнеровцев
08.10.2020 14:22 Ответить
Не понял, а где Мендель на фото? Не под столом ли случайно?
08.10.2020 14:13 Ответить
Так он же с панянкой Леной поехал.
08.10.2020 14:44 Ответить
Два дебила детектед)))
08.10.2020 15:21 Ответить
раздвоение личности?
08.10.2020 15:26 Ответить
Тю, шо я стрындел... А он теперь разве не Мендель?
08.10.2020 16:03 Ответить
Прадед Бориса Джонсона, турецкий журналист Али Кемаль, непродолжительное время был министром внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи.
Его дед Али Осман поселился в Великобритании в 1920 году и изменил свое имя на Уилфред Джонсон.
08.10.2020 14:14 Ответить
ага типичній турок
08.10.2020 14:16 Ответить
эталонный
08.10.2020 19:05 Ответить
ні- тільки на папері..- як і Будапештський....
08.10.2020 14:28 Ответить
08.10.2020 14:15 Ответить
Чому без масок? А потім дивуються шо нарід на маски поклав болт. Є з кого брати приклад.
08.10.2020 14:28 Ответить
ЛОНДОН (Рейтер) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу, подтвердила в субботу пресс-секретарь Даунинг-стрит после выздоровления от случая коронавируса
08.10.2020 14:36 Ответить
Ну вот видите! А мы все подозреваем президента в какой-то госизмене. Ну сами подумайте: если бы Зе предупредил Пу по поводу вагнеровцев, стал ли бы с ним Джонсон что-то подписывать? Или он тоже агент?
показать весь комментарий
08.10.2020 14:16 Ответить
да насрать Джонсону на вагнеровцев
08.10.2020 14:22 Ответить
Всем насрать, кроме свидетелей Святого Пети.
08.10.2020 14:54 Ответить
Джонсону срать, т к они не участвовали в операции )Не срать украинцам и амерам ...а что тебе срать, малороский выродок ,то понятно
08.10.2020 15:01 Ответить
Свидетели ***** молча ерзают на бутылках
08.10.2020 15:04 Ответить
ну да, ну да, вам даунбаским предателям на всё насрать
08.10.2020 17:13 Ответить
08.10.2020 14:30 Ответить
что это такое "Пу"?
08.10.2020 14:30 Ответить
Ваш муйлуша.
08.10.2020 14:46 Ответить
Это у вас пу да му. А среди порядочных людей - воно *****. Что, товарищ майор не позволяет?)))))
08.10.2020 17:09 Ответить
до чего зебилы тупые! соглашение между ВБ и Украиной и так было, только в составе ЕС!
поскольку ВБ из ЕС вышла, а англичане не хотят терять рынки - соглашение переподписали, но почему-то в виде меморандума! Где достижения?
08.10.2020 15:27 Ответить
Это получается, что сотрудничество, свободная торговля и стратегическое партнерство с Великобританией начнётся только сегодня? А 1,5 года что думали?
08.10.2020 14:19 Ответить
До кінця 2020 року між Британією і ЄС діє прехідний період, протягом якого торгівля, перетин кордонів і т.д. відбуваються по старим правилам, так що Британія може проводити повністю незалежну політику після 2020.
08.10.2020 14:47 Ответить
свободная торговля с ВБ действовала и раньше, благодаря Петру и продавленным им соглашением об ассоциации с ЕС!
08.10.2020 15:28 Ответить
Дурачка держат на плаву, чтоб не утопил Украину.
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
08.10.2020 14:19 Ответить
Теперь надо ждать месть от ЕС. Договор мимо меркель и микрона с бывшим членом ЕС!
Кто надоумил пацанчика на такое?!
08.10.2020 14:19 Ответить
Кто-то правильно надоумил - Меркель и Макрон танцуют бариню с ****** уже 7 лет.
08.10.2020 14:31 Ответить
Это да, но они будут мстить
11.10.2020 04:10 Ответить
Президент України Володимир #Зеленський підпише з урядом Великої Британії меморандум про намір реалізувати проект з посилення ВМС ЗС України...меморандум про намір...так тупе лошьйо 75% навіть овоч не розводив...Це теж з той серiЇ?
08.10.2020 14:20 Ответить
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування
08.10.2020 14:22 Ответить
Щось у Зе стопарик паперів побільше.
На двої мовах, чи що...
08.10.2020 14:21 Ответить
то одна копія для хутіна
08.10.2020 14:24 Ответить
😀😀😀
08.10.2020 14:42 Ответить
Може Зе бере підвищені зобов'язання? І взагалі, навіщо ці папери, якщо держава у смартфоні? Ех, відстала ВБ...
08.10.2020 14:27 Ответить
А почему копия зебильского экземпляра раза в 4 больше чем у Джонсона?
Бо там написано на английском, руском, украинском и криваурожском диалекте варианты?
08.10.2020 14:23 Ответить
чем больше буков- тем меньше толку...- уже научно доказано -ни один чиновник не читает текста более пол-страницы- АКСИОМА
08.10.2020 14:25 Ответить
Чем примитивней человек , тем он сложнее формулирует фразы.

Все гениальное- просто
08.10.2020 14:41 Ответить
Я с вас ржунимагу... Бубочка разве фразами - у него набор случайных слов , понятно Шо в большом колличестве.
08.10.2020 14:49 Ответить
Да пусть вообще не говорит , а делает движение в НАТО и ЕС . Мозги ему в Брюсселе промыли хорошо
8 Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
08.10.2020 14:54 Ответить
Его правильно и крепко взяли в оборот, бо Порошенко проложил нормальную стезю перед бубочкой. Пока не отямився, побыстрее базами США, НАТО, Англии застроиться ,как и экономику допереориентировать на Европу, а там уже не сприсне, .
08.10.2020 15:06 Ответить
А насчет слова НУЖЕН, звиняйте, а разве дурбэцылу кто-то запрещал за полтора года этот план состряпать?
08.10.2020 15:09 Ответить
Его правильно и крепко взяли в оборот, бо Порошенко проложил нормальную стезю перед бубочкой. - а мож и пристрастия подействовали (компроматные).
08.10.2020 15:45 Ответить
насчет пусть молчит - Вы на 100500 правы, бо шо ни слово, то перевоплощается в шлепера, еще и похрюкивает, если прислушатьсяА может и шмарклю громко и загоранно подтянуть на людях... Не пойму, шо в нем пальчевский или пыня выискал, шо поставил на него ставки.
08.10.2020 15:13 Ответить
То для Зешмарклі додатки до меморандуму...
1. Абетка - 1 прим.
2. Словник - 1 прим.
3. Нарізка туалетного папіру - 100 аркуш.
08.10.2020 14:33 Ответить
08.10.2020 14:37 Ответить
додаток увенчать эпиграфом, мол ДУМАЙ-те
08.10.2020 15:15 Ответить
там просто шрифт крупнее
08.10.2020 15:30 Ответить
одні "досягнення"- та історичні звершення...., і така загальна дупа у(в) Держави, та більшості громадян...- і чого б це таке ...
08.10.2020 14:24 Ответить
скоріш за все, ця угода почала готуватися ще при Петі
не повірю, що зелені нездари змогли б самотужки таке провернути
08.10.2020 14:25 Ответить
жаба хоть читает что подписывает???почему у него такая стопка)))))))))))))
08.10.2020 14:29 Ответить
В турборежимі.
08.10.2020 14:32 Ответить
Ця новина подана таким чином, наче до цього часу Уерахнвюа і Велика Британія спютратегічними партнерами не були, а були щонайменше у стані холодної неприязні. І ще. От, учора, цілий вечір писали переможні реляцвх українських посадовців різного рангу про вдале турне Зєлєнского Європою. А нині, зранку пішли деталі від самих європейців і незалежних ЗМІ. 😊 І виявляється, що успішне иютурне - це виклик діючої влади на килим для відповідей на купу не зручних запитань щодо грошей з Антиковідного фонду, тиску на Нацбанк, відстоюванні інтересів олігархів і ще цілу купу не менш цікавих для кредиторів запитань. Ваву вздрючили так, що він знову пообіцяв кредитора "усьо", що ті хотіли. Але ті грошей давати не поспішають. Ну що ж, дивимось далі.
08.10.2020 14:31 Ответить
Good!
08.10.2020 14:32 Ответить
ЭЭЭЭЭЭЭ!!!!
Это кто тут не соблюдает требования масочного режима в закырытом помещении?!?!
А ну-ка!
Оштрафовать всех троих (на фото) на 17 тысяч гривен! Где доблестная полиция, когда она так нужна?????!!!?!??!

А если серьезно... блин с самого начала "эпидемии" задаюсь вопросом: а почему наши власть предержащие настолько показательно не выполняют собственные требования?
08.10.2020 14:32 Ответить
Стопудово "ВАЗик-42" канючил шоб Беню не щемили !
08.10.2020 14:33 Ответить
Ейфорії тут не може бути, Великоританія стала самостійним гравцем і тому налагодження відносин у нових умовах - стандартна процедура. Тут інший позитивний момент - один із гарантів по Будапешту може посилати увесь ЄС на три веселих букви укупі з Штанмайєрами і різними Макронами. Взагалі було б не погано припинити Мінськ і сідати за стіл США, Великобританії, Україні і Московії.
08.10.2020 14:37 Ответить
Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

какой же это успех зежабы, зесрань ?)
08.10.2020 14:45 Ответить
вероятно "достижение" в том, что его заставили туда поехать подписать этот меморандум! ведь зелешелупонь могла просто поехать пожрать шаурмы или посмотреть как шьют элитные трусы
08.10.2020 17:10 Ответить
хмм.. я прямо озадачен..
для непонимающих дипломатического языка поясню, нам, Украине, дали официальный открытый вход во многие ранее закрытые "политические клубы" и "сообщества" Великобритании и связанных с ней стран.. Это колоссальные дипломатические и государственные возможности!..
Это реально исторический документ и теперь исторический факт!..
Я уверен, что Рашка через ФСБ, ГРУ, Медведчуков, Деркачей, Шариёв и прочую падаль, пыталась сорвать подписание таких документов..
Реально для Украины это важно, хотя я уверен, что Зеленский держал это Соглашение, и даже начал читать.. и на третьей странице закрыл его, патамушта это ж мозх нуна напрягать..
Парадокс ситуации заключается в том, что судьба Украины и подписание важнейших исторических документов, доверена какому-то нелепому клоуну и "стучальщику членом по пианине"..
Наверно действительно, Бог и его Церковь - ПЦУ и во главе с Митрополитом Епифанием, берегут Украину от дурного сглаза, дурного слова, дурного поступка... Все на благо Украины!
08.10.2020 14:38 Ответить
Опять зрада, при порося такого не было.
08.10.2020 14:51 Ответить
зебанутый в своём стиле
достижение - это когда Порошенко подписывает ассоциацию с ЕС, в котором состояла ВБ
сейчас - это переподписывание меморандума о сотрудничестве, поскольку ВБ вышла из ЕС
убогое ничтожество, до тебя дошло?
08.10.2020 15:25 Ответить
Вы как ото в лужу - "стучальщик членом по пианине", попробуйте сами постучать , я посмотрю на ваше самочуствие... Там же иная картинка, видели умиленно-блаженное личико, когда совершал о рояль музыуальные фрикции..
08.10.2020 14:53 Ответить
Не зря же инаугурационные офицеры руку не подавали фрикимэну, Как и не козыряли.
08.10.2020 14:54 Ответить
Бухарестский договор.
08.10.2020 14:56 Ответить
А на фотографии точно не сочинение на тему "Как я провел это лето"?
08.10.2020 14:57 Ответить
Предложение в миллион за изобретение вакцины уже не актуально ?
08.10.2020 15:01 Ответить
Стратегічне це коли влада Україна надає лише будівлю для цеху і купує за валюту вироби, які збирають повністю з матеріалів і обладнання партнера. Це називається одним словом - колонія.
08.10.2020 15:08 Ответить
Лайк поставил, но не Зеленскому - он здесь, вообще, ни при чем.
Лайк соглашению как таковому, лайк Пристайко (он конретно работал по этой теме), лайк Кулебе и всему МИДу. Хорошо, что Ермак здесь нигде не наследил, а то испоганил бы всё дело по заданию Кремля.
08.10.2020 17:53 Ответить
караульчик, какая страшная зрадуленция.
09.10.2020 07:25 Ответить
 
 