Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

В прямой трансляции на странице Facebook министр отметил, что это первое соглашение, подписанный Великобританией после выхода из Европейского Союза.

"На самом деле историческое событие, первое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit, и подписан он именно с Украиной, что является само по себе символичным", - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что Зеленский и Джонсон сразу установили "очень живую, искреннюю связь, взаимопонимание".

"Соглашение очень большое, очень "толстое", безграничное количество страниц, результат очень долгой и плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы, действительно, торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", - добавил глава МИД.

Он указал, что предложил британским коллегам, и они поддержали эту идею, запустить специальную программу технической помощи для Украины, чтобы рассказать и научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией и использовать возможности, которые создает подписанное соглашение.

По словам Кулебы, в ходе визита стороны обсуждали необходимость роста торговли, инвестиций в Украину, и усиления сотрудничества в сфере безопасности.

"Вчера я встречался с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, сегодня состоялась ключевая встреча президента и премьер-министра, и мы говорили о том, чтобы между нашими странами было, во-первых, больше торговли, во-вторых, больше инвестиций в Украину, в-третьих, еще больше сотрудничества в сфере безопасности. И это очень круто, что у нас есть такие партнеры. И, безусловно, говорили о Covid-19, доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой", - пояснил украинский министр.



