Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передат Цензор.НЕТ.
"Исторический момент: подписали Соглашение. Как сказал премьер-министр Борис Джонсон, это означает больше торговли, больше безопасности, больше взаимодействия между Украиной и Великобританией. Два фланга Европы - западный и восточный - стали еще ближе", - написал Кулеба в Twitter в четверг.
В прямой трансляции на странице Facebook министр отметил, что это первое соглашение, подписанный Великобританией после выхода из Европейского Союза.
"На самом деле историческое событие, первое соглашение, подписанное Великобританией после Brexit, и подписан он именно с Украиной, что является само по себе символичным", - подчеркнул он.
Кулеба отметил, что Зеленский и Джонсон сразу установили "очень живую, искреннюю связь, взаимопонимание".
"Соглашение очень большое, очень "толстое", безграничное количество страниц, результат очень долгой и плодотворной работы, но созданы условия для того, чтобы, действительно, торговля между нашими странами развивалась и вышла на новый уровень", - добавил глава МИД.
Он указал, что предложил британским коллегам, и они поддержали эту идею, запустить специальную программу технической помощи для Украины, чтобы рассказать и научить украинский бизнес, прежде всего малый и средний, торговать с Великобританией и использовать возможности, которые создает подписанное соглашение.
По словам Кулебы, в ходе визита стороны обсуждали необходимость роста торговли, инвестиций в Украину, и усиления сотрудничества в сфере безопасности.
"Вчера я встречался с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом, сегодня состоялась ключевая встреча президента и премьер-министра, и мы говорили о том, чтобы между нашими странами было, во-первых, больше торговли, во-вторых, больше инвестиций в Украину, в-третьих, еще больше сотрудничества в сфере безопасности. И это очень круто, что у нас есть такие партнеры. И, безусловно, говорили о Covid-19, доступе к вакцине, о том, чтобы вместе бороться с этой проблемой", - пояснил украинский министр.
Его дед Али Осман поселился в Великобритании в 1920 году и изменил свое имя на Уилфред Джонсон.
поскольку ВБ из ЕС вышла, а англичане не хотят терять рынки - соглашение переподписали, но почему-то в виде меморандума! Где достижения?
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
Кто надоумил пацанчика на такое?!
На двої мовах, чи що...
Бо там написано на английском, руском, украинском и криваурожском диалекте варианты?
Все гениальное- просто
8 Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
1. Абетка - 1 прим.
2. Словник - 1 прим.
3. Нарізка туалетного папіру - 100 аркуш.
не повірю, що зелені нездари змогли б самотужки таке провернути
Это кто тут не соблюдает требования масочного режима в закырытом помещении?!?!
А ну-ка!
Оштрафовать всех троих (на фото) на 17 тысяч гривен! Где доблестная полиция, когда она так нужна?????!!!?!??!
А если серьезно... блин с самого начала "эпидемии" задаюсь вопросом: а почему наши власть предержащие настолько показательно не выполняют собственные требования?
какой же это успех зежабы, зесрань ?)
для непонимающих дипломатического языка поясню, нам, Украине, дали официальный открытый вход во многие ранее закрытые "политические клубы" и "сообщества" Великобритании и связанных с ней стран.. Это колоссальные дипломатические и государственные возможности!..
Это реально исторический документ и теперь исторический факт!..
Я уверен, что Рашка через ФСБ, ГРУ, Медведчуков, Деркачей, Шариёв и прочую падаль, пыталась сорвать подписание таких документов..
Реально для Украины это важно, хотя я уверен, что Зеленский держал это Соглашение, и даже начал читать.. и на третьей странице закрыл его, патамушта это ж мозх нуна напрягать..
Парадокс ситуации заключается в том, что судьба Украины и подписание важнейших исторических документов, доверена какому-то нелепому клоуну и "стучальщику членом по пианине"..
Наверно действительно, Бог и его Церковь - ПЦУ и во главе с Митрополитом Епифанием, берегут Украину от дурного сглаза, дурного слова, дурного поступка... Все на благо Украины!
достижение - это когда Порошенко подписывает ассоциацию с ЕС, в котором состояла ВБ
сейчас - это переподписывание меморандума о сотрудничестве, поскольку ВБ вышла из ЕС
убогое ничтожество, до тебя дошло?
Лайк соглашению как таковому, лайк Пристайко (он конретно работал по этой теме), лайк Кулебе и всему МИДу. Хорошо, что Ермак здесь нигде не наследил, а то испоганил бы всё дело по заданию Кремля.