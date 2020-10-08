РУС
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело. ФОТОрепортаж

Правоохранители расследуют обстоятельства поджога автомобиля в г. Николаев в ночь на четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

"8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от Слуги народа Дениса Жело 01

В прикрепленном к сообщении фото с места происшествия видно, что легковой автомобиль сгорел дотла.

В настоящее время полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.

Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от Слуги народа Дениса Жело 02

Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: г.Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.

Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от Слуги народа Дениса Жело 03
Фото: сайт полиции

Как позже стало известно, автомобиль Ford Fusion, который ночью 8 октября сгорел на улице Мореходной в Николаеве, принадлежит председателю профсоюза г. Николаева "Сильные вместе" Денису Жело, который баллотируется в депутаты Николаевского горсовета по списку партии "Слуга народа" по округу №6.

"Предвыборная продолжается!) Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!" – написал Жело на своей странице в Facebook.

Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от Слуги народа Дениса Жело 04

