Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело. ФОТОрепортаж
Правоохранители расследуют обстоятельства поджога автомобиля в г. Николаев в ночь на четверг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.
"8 октября около 3:28 в полицию поступило сообщение о том, что на автостоянке по ул. Мореходная в Заводском районе Николаева горит автомобиль Ford Fusion. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции обнаружила фрагменты горения автомобиля и остатки горючей смеси, которые с целью установления причин пожара будут направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.
В прикрепленном к сообщении фото с места происшествия видно, что легковой автомобиль сгорел дотла.
В настоящее время полицейские проводят расследование, в ходе которого будут устанавливать все обстоятельства происшествия и причастных к поджогу лиц.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). Полиция устанавливает свидетелей поджога, поэтому обращается с просьбой к гражданам полезную для следствия информацию сообщать в Заводский отдел полиции по адресу: г.Николаев, ул.Белая, 44 или по телефонам (0512) 34-11-98, 102.
Как позже стало известно, автомобиль Ford Fusion, который ночью 8 октября сгорел на улице Мореходной в Николаеве, принадлежит председателю профсоюза г. Николаева "Сильные вместе" Денису Жело, который баллотируется в депутаты Николаевского горсовета по списку партии "Слуга народа" по округу №6.
"Предвыборная продолжается!) Кое у кого начали сдавать нервы. Видимо, мы плотно прищемили вам хвосты. Трусливые идиоты, это просто железо, вам все равно не удастся меня сломать!" – написал Жело на своей странице в Facebook.
а так - очередная иммитация от слуг урода с целью вызвать жалость у нарИда...
о чем, собственно, "жело" и написал в своем посте о "прищемить хвосты"))
Не удивлюсь, что авто застраховано по максимуму в 10ти кратном размере - незадолго до "поджога"))
или на охраняемую "денег нет"? и, чисто случайно, именно на эту ночь?))
да еще авто поставил так, чтобы никто не видел)
Слуга народу плакалала...
Чота вспом'яталось.
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.
Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.