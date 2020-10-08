Директор госпредприятия за 4,2 млн грн взятки главе Винницкой ОГА предлагал изменить целевое назначение бюджетных средств, - СБУ. ФОТОрепортаж
В результате совместной операции правоохранительных органов в Виннице задержали руководителя одного из государственных предприятий на попытке дать взятку председателю областной государственной администрации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, действуя в интересах посторонних лиц, чиновник пытался "убедить" главу области изменить целевое назначение бюджетных средств. Вместо этого он обещал "благодарность" в 4,2 миллиона гривен.
Задержали чиновника при передаче первой части неправомерной выгоды в размере 200 тыс. гривен.
Производство начато по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
