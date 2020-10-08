РУС
Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами. ФОТО

В Лондоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского иgремьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский ознакомил премьер-министра с политикой безопасности ситуацией на Донбассе, поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время переговоров собеседники подчеркнули важность совместных действий в преодолении серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, а именно: последствий пандемии коронавируса и глобального климатического кризиса. Джонсон подчеркнул, что Великобритания стоит на позиции, что каждая страна должна получить вакцину, когда она будет создана. Зеленский отметил, что Украина имеет мощности для массового производства и ожидает изготовления вакцины.

"Украина известна как один из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. У нас Великобритания сможет покупать сельскохозяйственную продукцию высокого качества по привлекательным ценам", - отметил Зеленский.

Обсуждалась необходимость улучшения торговых отношений. Премьер-министр Великобритании отметил, что поднятие уровня товарооборота между обеими странами стоит высоко на повестке дня.

Зеленский и Джонсон отметили важность стратегического партнерства и развития двусторонних отношений.

Президент Украины пригласил премьер-министра Великобритании посетить нашу страну с официальным визитом.

Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами 01
Зеленский встретился с Джонсоном: Обсудили ситуацию с вакциной от COVID-19 и товарооборот между странами 02

