РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10113 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
3 470 6

Начальник отделения полиции в Киеве требовал 500 тыс. грн за закрытие уголовного производства о мошенничестве. ФОТО

В Киеве задержан заместитель начальника отделения полиции - начальник следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области на получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник полиции требовал от гражданина 500 тыс. грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства. При получении 400 тыс. грн взятки он был задержан правоохранителями.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Смотрите также: Директор госпредприятия за 4,2 млн грн взятки главе Винницкой ОГА предлагал изменить целевое назначение бюджетных средств, - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальник отделения полиции в Киеве требовал 500 тыс. грн за закрытие уголовного производства о мошенничестве 01

взятка (6229) Нацполиция (16771) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Начальник отделения полиции в Киеве требовал 500 тыс. грн за закрытие уголовного дела о мошенничестве, такого мошенника ще треба пошукати, а в цьому випадку довго шукати не прийшлося.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:20 Ответить
Завтра переведут в другой отдел ГУ Киевской области. Деньги естественно пойдут куда повыше. Хотя по документам в бюджет. (Интересно,чей?)А он ещё и приплатит за нормальный исход дела.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:21 Ответить
..ну кто же свои деньги на взятку кладет..???- уйдут туда, откуда и взялись у оперов- в банк....
показать весь комментарий
08.10.2020 21:55 Ответить
Риба гниє з голови. Що ім дозволяють робити вище посажені,вони те й роблять. З одного корита жеруть.
показать весь комментарий
08.10.2020 17:24 Ответить
Ця новина нікого не здивувала, це просто стиль життя не тільки поліцаїв, а всіх чиновників в Україні.
показать весь комментарий
08.10.2020 18:04 Ответить
та повысьте им зарплату, народных денюжек много еще осталось
показать весь комментарий
08.10.2020 18:17 Ответить
 
 