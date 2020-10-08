Начальник отделения полиции в Киеве требовал 500 тыс. грн за закрытие уголовного производства о мошенничестве. ФОТО

В Киеве задержан заместитель начальника отделения полиции - начальник следственного отделения одного из отделов ГУ Нацполиции в Киевской области на получении неправомерной выгоды в полмиллиона гривен (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник полиции требовал от гражданина 500 тыс. грн неправомерной выгоды за непривлечение к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах, и закрытие уголовного производства. При получении 400 тыс. грн взятки он был задержан правоохранителями.

Сейчас решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

