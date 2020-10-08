Водитель, сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТП в Харькове, задержан, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция Харькова оперативно установила водителя грузовика, сбившего насмерть пожилую женщину.

От полученных травм пенсионерка возрастом около 75 лет погибла на месте. Следователи открыли уголовное производство. Сейчас правонарушитель сотрудничает со следствием.

ДТП произошло сегодня около 09:00 на улице Конева в Новобаварском районе города.

Выездом на место полицейские выяснили, что грузовик белого цвета, который двигался со стороны улицы Малогончаровской в направлении Полтавского Пути, сбил женщину, которая двигалась по проезжей части справа налево по направлению к трамваю, который осуществлял высадку и посадку пассажиров. От полученных травм пенсионерка возрастом около 75 лет погибла на месте.

Для розыска злоумышленника по городу был введен полицейский план "Перехват".

Принятыми мерами сотрудники сектора криминальной полиции Новобаварского отдела полиции совместно с патрульными полицейскими через несколько часов установили местонахождение транспортного средства и его водителя на улице Диканевской в ​​Основянском районе. Правонарушитель объяснил следователям, что во время движения никаких препятствий не заметил.

-Водителя будет проверен на состояние алкогольного опьянения, после чего будет решен вопрос о его задержании.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время следственные действия продолжаются, полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства аварии.

