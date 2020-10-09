РУС
Директор КП Днепровского горсовета за взятку влиял на результаты проведения тендеров, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре коррупционный механизм во время проведения процедуры публичных закупок коммунальными предприятиями и органами местного самоуправления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор коммунального предприятия Днепровского городского совета осуществляет неправомерное влияние на ход и результаты тендеров. Он способствовал победе в открытых конкурсах только субъектов предпринимательской деятельности, должностные лица которых соглашались предоставить ему неправомерную выгоду.

В рамках уголовного производства задокументировано систематическое получение директором коммунального предприятия неправомерной выгоды от частных предпринимателей.

Правоохранителями проведены 32 санкционированных обыска по месту работы, проживания и регистрации должностных лиц Днепропетровского городского совета, одного из коммунальных предприятий и ряда субъектов хозяйствования в Днепропетровской и Запорожской областях. Изъятые во время них доказательства противоправной деятельности будут приобщены к материалам досудебного расследования.

Сейчас директору коммунального предприятия сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, троим служащим коммерческих обществ, в интересах которых совершались неправомерные действия, по ч. 1 и ч. 2 ст. 369 УК Украины, в суд поданы ходатайства об избрании меры пресечения, в том числе о содержании под стражей.

Читайте: Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кроме того, СБ Украины разоблачила должностных лиц одного из департаментов Днепровского городского совета на хищении средств местного бюджета по предварительному сговору с директором одного из частных обществ.

Чиновники вносили в официальные документы недостоверные сведения о стоимости и объемах выполненных работ в ходе ремонта объектов жилищного хозяйства. В результате противоправных действий чиновников бюджету нанесен ущерб на сумму более 300 тыс. гривен.

Сейчас директору частного предприятия сообщено о подозрении по ч.4 ст.191 УК Украины, судом решается вопрос об избрании соответствующей меры пресечения

Также читайте: СБУ блокировала на Киевщине работу "филиала" международного наркосиндиката "Химпром": изъято веществ на 30 млн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

шапіто є шапітоДиректор КП Дніпровської міськради за хабар впливав на результати проведення тендерів, - СБУ - Цензор.НЕТ 3246
09.10.2020 11:49 Ответить
https://youtu.be/Zy6UdfHlaXw

https://youtu.be/pyj76flluGs
09.10.2020 11:56 Ответить
Вірю що крадуть, хоча й набагато менше від ригів, але фСБ(у)шників раніше ні в райрадах, ні в міськраді, ні в облраді могли не бачити не те що роками, а десятиліттями. А тут така неймовірна "активність", риють і риють, і скажіть мені, що це не "замовлення" з боку шлюх-на-роту, які програють владу в Дніпрі. І тому фСБ(у)шники виглядають не захисниками держави, а звичайними найманцями і рекетирами. Хоча, насправді, вони ними і є давним давно.
09.10.2020 11:57 Ответить
Статья без конфискации. Понятно, своих беречь нужно...
09.10.2020 12:56 Ответить
пожурили хоть или таки выписали 17 грн?
09.10.2020 16:28 Ответить
"Когда собаке делать нечего, она себе яйца лижет" - правда СБУ. У вас предатель в ************ и филиал ФСБ в ОП, ГПУ, и в судах. Ублюдки. Подожгли сто баксов чтобы пятачок найти на полу. Отняли кусок хлеба у КРУ и рады.
А туалетную бумагу в мерии проверили? Там точно перерасход!
09.10.2020 17:52 Ответить
 
 