В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ. ФОТО
В горах в районе села Чираг на территории республики РФ Дагестан упала ракета, предположительно выпущенная из зенитно-ракетного комплекса.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Будни Кавказа", его обломки и огромную воронку диаметром 15−20 метров обнаружили местные жители, которые услышали мощный взрыв и отправились узнать его происхождение.
"От взрывной волны дома жителей Чираг зашатались как от подземного толчка. Сработала сигнализация припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.
Журналисты предполагают, что ракету по российской территории могла выпустить по ошибке одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.
"У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном", - говорится в материале.
Телеграм-канал "Военный Осведомитель" пишет, что обломки принадлежат ракете 48Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2, которая "упала на территорию РФ 10 дней назад".
Васіліса Єгоровна:
- А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка!" (с)
Основными поставщиками оружия для Азербайджана за отчетный период времени стали Израиль (60% импорта), Россия (31%) и Турция (3,2%).
ждем появления чудесной ракеты на атомной тяге с "непредсказуемой траекторией полета"
Криворукость рашиков хотят списать на войну в Азербайджане? Наверное Воронеж был далеко, вот и упала ракета, там где упала)))
у всех зенитных снарядов, начиная с ЗУ-20 есть механизм самоликвидации.
бухой сборщик дядя Вася в тяжелый понедельник забыл засунуть этот механизм в #аналоговнет чудесные российские ракеты ?
и она упала на территории рашки?
совпадение?
не думаю
Приклад :https://popcorn.politeka.net/uk/276326-ne-rasschitali-kriviznu-zemli-rossiyskiy-*******-korabl-edva-ne-podbil-sam-sebya-video "Не розрахували кривизну землі": російський військовий корабель ледь не підбив сам себе
У СТОЛИЦІ ЛІВІЇ РАКЕТА ВПАЛА НА ГРОМАДСЬКИЙ ПЛЯЖ - П'ЯТЕРО ОСІБ ЗАГИНУЛО
"какие вам ещё нужны доказательства?"(С)
Але чому на землі?
Відповідь проста, навіть підбір елементної бази 1 з 100 не гарантує якості парашенських виробів. Ну така вона параша...
т.е. просто в другую сторону.
как-то совсем нереально