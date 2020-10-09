РУС
11 175 45

В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ. ФОТО

В горах в районе села Чираг на территории республики РФ Дагестан упала ракета, предположительно выпущенная из зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Будни Кавказа", его обломки и огромную воронку диаметром 15−20 метров обнаружили местные жители, которые услышали мощный взрыв и отправились узнать его происхождение.

"От взрывной волны дома жителей Чираг зашатались как от подземного толчка. Сработала сигнализация припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.

В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ 01

Журналисты предполагают, что ракету по российской территории могла выпустить по ошибке одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

"У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном", - говорится в материале.

Телеграм-канал "Военный Осведомитель" пишет, что обломки принадлежат ракете 48Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2, которая "упала на территорию РФ 10 дней назад".

В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ 02

+51
В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3917
09.10.2020 12:25 Ответить
+16
Жаль не по воронежу
09.10.2020 12:24 Ответить
+10
Кацапского производства, вернулась в родную гавань ...
09.10.2020 12:25 Ответить
Жаль не по воронежу
09.10.2020 12:24 Ответить
Не треба. Це резервний майданчик для наших можновладців. Виявилося, що Ростов не резиновий.
09.10.2020 12:32 Ответить
В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3917
09.10.2020 12:25 Ответить
хай про воєнторг погуглять.
09.10.2020 12:33 Ответить
"Ето, Вася, што, нада понімать як визов?
Васіліса Єгоровна:
- А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка!" (с)
09.10.2020 13:12 Ответить
Армения не смущена тем, что Россея продает оружие Азербайджану?
Основными поставщиками оружия для Азербайджана за отчетный период времени стали Израиль (60% импорта), Россия (31%) и Турция (3,2%).
09.10.2020 17:04 Ответить
Может это фейк? Турция давным давно по лицензии выпускает F16. Не думаю, что в лицензии есть упоминание об Армении.
09.10.2020 20:15 Ответить
Кацапского производства, вернулась в родную гавань ...
09.10.2020 12:25 Ответить
в родную говень ...
09.10.2020 12:52 Ответить
#аналоговнет чудесные российские ракеты "по своим пуляют"

ждем появления чудесной ракеты на атомной тяге с "непредсказуемой траекторией полета"
09.10.2020 13:45 Ответить
Падають кацапські ракети, значить стріляли банабаки.
09.10.2020 12:26 Ответить
москальська брехня
09.10.2020 12:27 Ответить
русский металлолом домой потянуло!
09.10.2020 12:29 Ответить
"У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном"
Криворукость рашиков хотят списать на войну в Азербайджане? Наверное Воронеж был далеко, вот и упала ракета, там где упала)))
Криворукость рашиков хотят списать на войну в Азербайджане? Наверное Воронеж был далеко, вот и упала ракета, там где упала)))
09.10.2020 12:31 Ответить
пусть даже русские стреляли, но

у всех зенитных снарядов, начиная с ЗУ-20 есть механизм самоликвидации.

бухой сборщик дядя Вася в тяжелый понедельник забыл засунуть этот механизм в #аналоговнет чудесные российские ракеты ?
и она упала на территории рашки?

совпадение?
не думаю
09.10.2020 13:50 Ответить
20..??- досель неизвестный калибр.., а у патронов зу-23 этого нет
09.10.2020 23:56 Ответить
Что Московия обеим сторонам продавала, то и прилетело.
09.10.2020 12:35 Ответить
Ракети летять на родіну.
09.10.2020 12:36 Ответить
Кривизна Землі. Нє?
09.10.2020 12:36 Ответить
Цікаво, чи там вівці залишилися живі чи їх спіткала доля іранських овець після падіння "Калібрів"?
09.10.2020 12:37 Ответить
А что случилось с иранскими овцами? Вагнеровцы их по привычке изнасиловали?
09.10.2020 13:10 Ответить
Запізнилися, на шашлик тільки встигли потрапити, щоб їх також розірвало.
09.10.2020 13:20 Ответить
От это махалово идет. Ракеты во все стороны летят! И в Иран тоже что-то прилетело.
09.10.2020 12:39 Ответить
Напевно пєлот Валошін знову за )(.йлом полював на міг-29.
09.10.2020 12:43 Ответить
Чого тут гадати, кому те чудо належало. В туркі таких "проколів" ще не було, а у вялікіх постійно.
Приклад :https://popcorn.politeka.net/uk/276326-ne-rasschitali-kriviznu-zemli-rossiyskiy-*******-korabl-edva-ne-podbil-sam-sebya-video "Не розрахували кривизну землі": російський військовий корабель ледь не підбив сам себе
У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9922

У СТОЛИЦІ ЛІВІЇ РАКЕТА ВПАЛА НА ГРОМАДСЬКИЙ ПЛЯЖ - П'ЯТЕРО ОСІБ ЗАГИНУЛО

У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3180
09.10.2020 12:43 Ответить
шо.. знову казус беллі ?? )))
09.10.2020 12:43 Ответить
не. просто старая шаурма.
09.10.2020 13:20 Ответить
и я не удивлюсь, если в этом богом забытом дагестанском ауле потом странным образом окажется радиостанция в Глайвице
09.10.2020 13:52 Ответить
Классика. Рашка просто не может по другому. Это не мы(с), они сами(с) они первые начали(с) нас там нет(с)
09.10.2020 12:53 Ответить
Скорее всего это капацская ракета (типа Искандера), которая не долетела да Азербаджана /типично кацапская тактика исподтишка/!
09.10.2020 12:56 Ответить
или кацапская с территории Армении, которая перелетела Азербаджан
09.10.2020 13:03 Ответить
Там же на фото надпись "maid in USA" и "Na Erevan ot pindosov!".
"какие вам ещё нужны доказательства?"(С)
09.10.2020 13:09 Ответить
российская ракета опередила нападение ракеты НАТО
09.10.2020 13:54 Ответить
Раньше писали про ракету РСЗО, для нее Дагестан от Армении и даже Карабах далековато. Но С300 спокойно могла долететь. Если это было дней 10 назад, как пишут, это могла быть та единственная С300 карабахских армян, которая, видимо, после этого была успешно ликвидирована. Только почему ракета земля-воздух взорвалась на земле? Кстати, ракетами С300 проводятся учения стрельбы по наземным целям, так что россияне могли сами неудачно пальнуть на учениях. Если бы направление удара показали.
09.10.2020 13:09 Ответить
Є таке поняття - самоліквідація.
Але чому на землі?

Відповідь проста, навіть підбір елементної бази 1 з 100 не гарантує якості парашенських виробів. Ну така вона параша...
09.10.2020 13:18 Ответить
від зенітної ракети не буде воронки на 20 метрів
09.10.2020 13:31 Ответить
К Кашперовскому можно не звонить, ракета Армянская
09.10.2020 13:13 Ответить
криворукие ары)
09.10.2020 13:15 Ответить
криворукость ар компенсируется их хитрожопостью.
09.10.2020 13:22 Ответить
Мабуть Росія обстрілювала азейбарджанців, і випадково по своїй території бабахнула
09.10.2020 13:54 Ответить
повод для расеянцев вступить в вайну, но они зассут
09.10.2020 13:55 Ответить
Что-то прилетело к азербайджанцам от армян, оставило огромную воронку.
У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9974
09.10.2020 14:17 Ответить
А может это Искандер? Зенитные ракеты такую воронку не сделают.
09.10.2020 22:37 Ответить
агульский район дагестана примерно в 250 км на север от карабаха.
т.е. просто в другую сторону.
как-то совсем нереально
09.10.2020 14:45 Ответить
Нашлась таки восьмимаховая хрень. Правда не вся и там.
09.10.2020 15:33 Ответить
 
 