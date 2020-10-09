В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ. ФОТО

В горах в районе села Чираг на территории республики РФ Дагестан упала ракета, предположительно выпущенная из зенитно-ракетного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал "Будни Кавказа", его обломки и огромную воронку диаметром 15−20 метров обнаружили местные жители, которые услышали мощный взрыв и отправились узнать его происхождение.

"От взрывной волны дома жителей Чираг зашатались как от подземного толчка. Сработала сигнализация припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.

Журналисты предполагают, что ракету по российской территории могла выпустить по ошибке одна из сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

"У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном", - говорится в материале.

Телеграм-канал "Военный Осведомитель" пишет, что обломки принадлежат ракете 48Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2, которая "упала на территорию РФ 10 дней назад".