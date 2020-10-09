РУС
Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый "горсовет", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входили 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственным образованиям. Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый горсовет, - СБУ 01
Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый горсовет, - СБУ 02

Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый горсовет, - СБУ 03
Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый горсовет, - СБУ 04
Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый горсовет, - СБУ 05

горсовет (667) СБУ (20440) Черниговщина (1486)
Рашисты готовятся напасть с севера.
+7
Самооганизоваться на иакое способны только коммунисты, ну а снаружи организовать такое могут только мышебратья северного соседа ведомые ******.
+5
Откуда здесь ноги растут и ежу ясно.
Рашисты готовятся напасть с севера.
Самооганизоваться на иакое способны только коммунисты, ну а снаружи организовать такое могут только мышебратья северного соседа ведомые ******.
Откуда здесь ноги растут и ежу ясно.
коммунистов как организации давно не существует.
Теневой кабинет министров - это хорошо!
Теневой горсовет - преступление.
показать весь комментарий
09.10.2020 13:19 Ответить
Пропутинская нечисть готовится встречать кремлёвско - кадыровских отморозков....Если нерниговчане не хотят гнить в "черниговской народной республике", они должны забить этих диверсантов камнями или удавить, или утопить в канализации....Я бы с такими пропутинскими диверсиями не шутил бы... Надо уничтожать в зародыше...
А где Неля Штепа?
Читать не "нервиговчане", а "черниговчане"....
Закусывай!
Подавай закуски....
...В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины... Источник: https://censor.net/ru/p3223947

ермак, зеленский, мертвячук, руководство гпУ, сбУ и очень большой список уродов как раз и попадают под такую статью...
Мы "покращили" Донбасс, а топерь идем до вас)))
ватные гитлеровцы
