Группировка на Черниговщине пыталась создать фейковый "горсовет", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входили 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый "альтернативный" орган местного самоуправления. Для "легализации" незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав "горсовета".

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственным образованиям. Также агитаторы планировали "расформировать" местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой "ликвидационной комиссии".

Во время обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директор КП Днепровского горсовета за взятку влиял на результаты проведения тендеров, - СБУ. ФОТОрепортаж











