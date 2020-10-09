На Харьковщине киберполиция разоблачила хакеров, которые взломали более 100 миллионов аккаунтов. ФОТО

В Харьковской области киберполиция разоблачила преступную хакерскую группу, которая несанкционированно вмешивалась в работу компьютеров и электросетей и получала логины и пароли к различным системам интернет-банкинга, аккаунтам соцсетей, электронным ящикам граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Департамент киберполиции Национальной полиции.

"Сотрудники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями следственного управления полиции Харьковщины, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили организованную преступную группу хакеров, которые несанкционированно вмешивались в работу компьютеров и электросетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушители, обладая профессиональными знаниями в сфере IT, распространяли вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое давало возможность получить логины и пароли к онлайн-сервисам граждан.

Поперативной информации, к противоправной деятельности были привлечены хакеры из Киева и Харькова, а также лица, которые сейчас находятся в США, Германии, Китае, РФ и Вьетнаме.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленники получали логины и пароли от веб-сервисов, которые сохранены в настройках браузера: обычно это входные данные в различные системы интернет-банкинга, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и т. п.

После этого, используя логин и пароль жертвы, хакеры выводили деньги из электронных кошельков, игровых аккаунтов и банкинга с упрощенным входом, отмечается в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов, по результатам которых была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и деньги. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Во время предварительного осмотра техники было обнаружено ВПО, отделенные сервера, около 100 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, соцсетям пользователей украинского и международного сегмента Интернета.

Сейчас фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Летчики ВСУ призывают политиков и блогеров не использовать трагедию с Ан-26 под Чугуевом, как повод для манипуляций. ВИДЕО