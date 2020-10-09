РУС
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от "Слуги народа" Криворучко сожгли неизвестные. ФОТОрепортаж

В ночь на пятницу, 9 октября, в Лозовой Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль Lexus RX, принадлежащий супруге кандидата на должность городского главы.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 3:20 на стоянке возле одного из домов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате пожара частично повреждены автомобили ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом с Lexus. Никто из граждан не пострадал.

Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 01
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 02
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 03
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 04
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 05
Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от Слуги народа Криворучко сожгли неизвестные 06

По данным издания KHARKIV Today, сожженный Lexus зарегистрирован на жену Алексея Криворучко, который баллотируется в мэры Лозовой от Слуги народа.

Криворучко считает, что это был умышленный поджог. По его словам, пожар начался с переднего колеса и капота, а пламя достигало второго этажа.

"Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть тому подтверждение", - сообщил он в комментарии изданию.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

+8
Согласитесь, что какоц то дисонанс, слуга на Лексусе, а барин на ВАЗ, ну максимум на Ланосе. Может быть барин решил наказать проворавашегося слугу?
09.10.2020 16:54 Ответить
+6
6 ку жалко,работяги какого-то или пенсионера.
09.10.2020 16:51 Ответить
+5
Я от звернув увагу що Лєксуси харашо гарят , не то що Ланоси )
09.10.2020 16:48 Ответить
Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть тому подтверждение

Неужели на камерах видно, что поджигатель был с бейджиком "Порошенко П.А."?!
09.10.2020 16:45 Ответить
Нет, ну, что вы, просто у него в руках было коробка зефира "Roschen".
09.10.2020 16:51 Ответить
Сам Гончаренко без маски её держал.
09.10.2020 19:21 Ответить
Я от звернув увагу що Лєксуси харашо гарят , не то що Ланоси )
09.10.2020 16:48 Ответить
А ланосы за что?
09.10.2020 16:54 Ответить
А що слуги не іздять на Ланосах ??)
09.10.2020 16:58 Ответить
Согласитесь, что какоц то дисонанс, слуга на Лексусе, а барин на ВАЗ, ну максимум на Ланосе. Может быть барин решил наказать проворавашегося слугу?
09.10.2020 16:54 Ответить
Теж може бути , як версія
09.10.2020 16:57 Ответить
Показательно, да ЗеДолбоДятлы? Толи еще будет.
09.10.2020 16:49 Ответить
Не уже ли ты, петистрадалец, сжег авто?
09.10.2020 16:53 Ответить
Вы из ахалтекинской или из орловской?
09.10.2020 16:55 Ответить
Харьковской.
09.10.2020 16:56 Ответить
А разве существует такая порода лошадей, " харьковская"?
09.10.2020 16:57 Ответить
Так вы лошадь ищете. Ничем помочь не могу, петин зольдат.
09.10.2020 17:01 Ответить
А вы разве не конь? 🤔
09.10.2020 17:03 Ответить
Тяжелый случай у зольдата. Понимаю, карантин. Уже коней ему подавай.
09.10.2020 17:10 Ответить
Ну, что вы, мне лошадок не надо. Просто прочтя ваш ник мне, как врачу психиатру, показалось, что вы ассоциируете себя с конем. Конем умеющим пользоваться интернетом и умеющим писать. Впрочем, если вы не ассоциируете себя с вышеозначенным мной конем, то спасибо вам, что вы честно признались в своей принадлежности к ЗеДолбоДятлам. То же, знаете ли, интересные, для наблюдения психиатрами, создания.
09.10.2020 17:20 Ответить
6 ку жалко,работяги какого-то или пенсионера.
09.10.2020 16:51 Ответить
Мабуть вони щось знали, або запідозрили.
Ой щось не так зі ^слугаму народу^, мабуть не тому народу служать, або не служать, а правлять.
09.10.2020 16:54 Ответить
Слуга на Лексусе, - на чем же тогда хозяин?
09.10.2020 16:55 Ответить
На 6 ке
10.10.2020 10:25 Ответить
По ходу в стране стартовал челлендж под названием - "Слуга народа - фак..ел" !
09.10.2020 16:56 Ответить
бида какая, давайте номер карточки, народ скинется на новый лексус
09.10.2020 16:56 Ответить
Облезут. Пешком пусть нах...чешут
09.10.2020 19:06 Ответить
Был бы ланос не сожгли бы.....
09.10.2020 16:59 Ответить
Вчера в Николаеве сожгли форд. Думаю дело не вмарке авто, а в роже владельца.
09.10.2020 19:01 Ответить
и я о том же , именно по роже и статус авто
09.10.2020 20:22 Ответить
Раз ты "слуга", то и ездий на лисапете, как ваш пресловутый Голобородько, "Лексус" тебе ни к чему. Страна (в первую очередь) потом - жена(муж), собака.. Про "лексус" там ни хрена не говорилось.
09.10.2020 17:00 Ответить
Знает весь двор твой приговор - "слуга народа".
Не хер ныть по "лексусу", на лайбу и вперед с ветерком.
09.10.2020 17:19 Ответить
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі - Цензор.НЕТ 3283
09.10.2020 20:18 Ответить
У слуг народа бабла до хрена, купят ещё, а вот работяге или пенсионеру, это уже вопрос.
09.10.2020 17:02 Ответить
Если есть деньги, то надо лезть в во власть, без оной количество их не удесятеришь
09.10.2020 17:05 Ответить
,,,если"неизвестные"- тогда "свои".Враги известны всегда,"свои " никогда
09.10.2020 17:06 Ответить
Жаль что пострадали соседние машины. Они ведь не принадлежат "слугам народа".
09.10.2020 18:59 Ответить
Акуратней надо, чтобы другие не страдали.
09.10.2020 19:03 Ответить
прикольно : "подожгли автомобиль Lexus RX, принадлежащий супруге кандидата на должность городского главы". интересно, а на чем ездит муж кандидат ? неужто на велике? видать лексусу стыдно стало и он от стыда покраснел и загорелся.

тут еще вопрос, жена сама насосала на лексус или муж кандидат дал денег на авто?
09.10.2020 19:13 Ответить
...сожгли неизвестные однопартийцы🔥😁!
09.10.2020 19:19 Ответить
 
 