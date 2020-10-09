Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от "Слуги народа" Криворучко сожгли неизвестные. ФОТОрепортаж
В ночь на пятницу, 9 октября, в Лозовой Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль Lexus RX, принадлежащий супруге кандидата на должность городского главы.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 3:20 на стоянке возле одного из домов, информирует Цензор.НЕТ.
В результате пожара частично повреждены автомобили ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом с Lexus. Никто из граждан не пострадал.
По данным издания KHARKIV Today, сожженный Lexus зарегистрирован на жену Алексея Криворучко, который баллотируется в мэры Лозовой от Слуги народа.
Криворучко считает, что это был умышленный поджог. По его словам, пожар начался с переднего колеса и капота, а пламя достигало второго этажа.
"Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть тому подтверждение", - сообщил он в комментарии изданию.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Неужели на камерах видно, что поджигатель был с бейджиком "Порошенко П.А."?!
Ой щось не так зі ^слугаму народу^, мабуть не тому народу служать, або не служать, а правлять.
Не хер ныть по "лексусу", на лайбу и вперед с ветерком.
тут еще вопрос, жена сама насосала на лексус или муж кандидат дал денег на авто?