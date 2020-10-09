Автомобиль жены кандидата в мэры Лозовой от "Слуги народа" Криворучко сожгли неизвестные. ФОТОрепортаж

В ночь на пятницу, 9 октября, в Лозовой Харьковской области неизвестные подожгли автомобиль Lexus RX, принадлежащий супруге кандидата на должность городского главы.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел около 3:20 на стоянке возле одного из домов, информирует Цензор.НЕТ.

В результате пожара частично повреждены автомобили ВАЗ-2103 и Toyota Camry, которые были припаркованы рядом с Lexus. Никто из граждан не пострадал.













По данным издания KHARKIV Today, сожженный Lexus зарегистрирован на жену Алексея Криворучко, который баллотируется в мэры Лозовой от Слуги народа.

Криворучко считает, что это был умышленный поджог. По его словам, пожар начался с переднего колеса и капота, а пламя достигало второго этажа.

"Это поджог. Связываю с выборами. Мне сказали, что на камерах есть тому подтверждение", - сообщил он в комментарии изданию.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.