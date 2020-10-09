Преступная группировка присвоила на Полтавщине имущества на 164 млн грн, - полиция. ФОТО

Пять человек при помощи поддельных документов, печатей и бланков незаконно завладели имуществом трех обществ с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Общая стоимость активов, присвоенных участниками преступной группы, составляет более 164 миллионов гривен. Фигурантов задержали и вручили подозрения по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины - противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, в том числе долями, акциями их учредителей путем совершения сделок с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятия, учреждения, организации. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал замначальника полиции Полтавщины Артем Родыгин.

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

