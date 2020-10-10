27 181 40
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Суровая правда
Где-то на туманном альбионе
Неофициальная часть
Работа такая...
Реальный рейтинг
Предвыборные обещания и реальность
"Титаник" "русского мира"
Мы к Путину летим!
Чайку?
Сказка про бацьку
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.
«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
Це сцена з "Вечірнього кварталу", у ролі президента Володимир Зеленський. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA&feature=emb_logo
Очень плохо то что Народ не ВЫДВИГАЕТ и поддерживает ДОБРОБАТОВЦЕВ, реально отстоявших Украину. Именно эти Пацаны прокричали путин Ху-ло - их не услышали, а они ушли на фронт и многие отдали жизнь за этих глухих олухов.
Вечная ИМ память. Вы всегда будете жить в наших сердцах.
