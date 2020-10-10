РУС
27 181 40

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Суровая правда

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Где-то на туманном альбионе

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Неофициальная часть

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Работа такая...

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Реальный рейтинг

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Предвыборные обещания и реальность

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

"Титаник" "русского мира"

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Мы к Путину летим!

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Чайку?

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Сказка про бацьку

Зеленский Владимир (22050) Лукашенко Александр (3647) Медведчук Виктор (1795) Рабинович Вадим (246) фотожаба (14756) Шарий Анатолий (228)
+66
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5223
10.10.2020 00:28
+58
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7448
10.10.2020 00:09
+57
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3662
10.10.2020 00:39
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7448
10.10.2020 00:09
Цирк на гастролях.
10.10.2020 00:17
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9686
10.10.2020 00:38
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3662
10.10.2020 00:39
Мля там где "сфоткай меня типа я Черчиль" и зелёная жаба..просто ору))))
10.10.2020 00:13
Так и было...оно ещё сигару Черчилля пыталось скурить)
10.10.2020 08:19
На рояле мог и сыграть за такое решение вопроса. Главное небесплатно и в интересах Украины.
10.10.2020 00:27
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5223
10.10.2020 00:28
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 989
10.10.2020 00:35
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4716
10.10.2020 00:42
Кінець епохи бідності: МінФін ЗЕленого ублюдка зробить усіх вегетаріанцями
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.

«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
....................................
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
10.10.2020 00:51
«Ось, повертаю вам Україну. Осталось від України тільки бардачок, зато великий… Тяжело ей бедненькой со мной пришлось...».
Це сцена з "Вечірнього кварталу", у ролі президента Володимир Зеленський. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA&feature=emb_logo
10.10.2020 02:16
"Хоч посміємось", - сказав герцог герцогині ідучи на зустріч.

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8909
10.10.2020 02:21
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3645

....
10.10.2020 08:46
10.10.2020 10:37
Все одно Зеленському доведеться визначатися, до кого йому. До розумних, чи до орди. Розумних боїться, бо банана не дадуть. А ординців боїться, бо... звик їх боятися. А треба не боятися, а йти туди, куди йде весь світ. Чомусь африканці біжать не до Китаю.
10.10.2020 04:23
Вони і до кацапів у найвеличнішу імперію також не тікають.
10.10.2020 05:43
Він давно визначився, ще до .... І чітко йде до бєніної мети.
10.10.2020 07:54
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5365
10.10.2020 08:02
Так з Богом, Парасю, поки люди не "попросили"!
10.10.2020 08:52
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1128

..
10.10.2020 08:49
Пат и Паташенок? Не узнаю в гриме.
10.10.2020 08:55
лука и ***** )))
10.10.2020 09:02
Та щось один дуже худенький, а інший дрібненький. Здулись, чи що?
10.10.2020 09:14
здулись...одна оболонка лишилась )))) але пиха і понти ще є )))
10.10.2020 09:24
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 716

...
10.10.2020 10:47
После коммунистических олухов, ЗЕКов в законе и шоколадных барыг от ПР - Зеленский Владимир Александрович Ангел Божий. А то что у него не получается, так это от того что панькается как с малыми детьми, вместо того что бы взять розги и драть как Сидор козу. В стране дикое скопище последователей петра 5, которые только и мечтают или украсть самим или продать как Гепа, допа, Фукс и Демент, Украину. https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&list=PLrfTcf-vdDrC5vJkhTmNoGy7SYvPUz-Lz&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 начните с 10 27.

Очень плохо то что Народ не ВЫДВИГАЕТ и поддерживает ДОБРОБАТОВЦЕВ, реально отстоявших Украину. Именно эти Пацаны прокричали путин Ху-ло - их не услышали, а они ушли на фронт и многие отдали жизнь за этих глухих олухов.

Вечная ИМ память. Вы всегда будете жить в наших сердцах.
10.10.2020 12:21
Перша половина твоєї творчості це просто *******, ти мабуть із лошарою куриш, твій кумир зЄлох добровольців що воювали за людей не рахує
10.10.2020 16:51
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5873
10.10.2020 12:45
А звезда должна быть шестиконечная как у мальчика Давидки.
10.10.2020 21:19
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6951
10.10.2020 12:45
а что у клована с туфлями?!
под ***** косит?
10.10.2020 13:50
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4709

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7812

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6659
10.10.2020 13:04
10.10.2020 13:53
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3093Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3727Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5764
10.10.2020 19:45
"За майбутне" тільки не ваше!
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3922
10.10.2020 21:02
ах, как тонко, интеллектуально, свежо, талантливо.
10.10.2020 21:06
Так і знав, що сойові петросяни - це прокацапські шакали. В них навіть бутербродич підвальний у позитивних персонажах числиться
11.10.2020 05:52
Даже Януковоща так не тролили.
11.10.2020 08:09
 
 