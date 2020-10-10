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Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж

Сегодня в акватории Черного моря группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 01

К учениям привлекались катера типа "Гюрза" и "Айленд", а также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 02
Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 03

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Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 04

Во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли и катера государств-участниц учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. В частности корабельно-катерных группой на переходе морем было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и т.п.

Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 05

Смотрите: Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании. ФОТОрепортаж

Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 06

По завершению тренировок был сформирован походный ордер кораблей (PHOTEX).

Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульный катер ВМС Украины провел в Черном море совместную тренировку с эсминцем ВМС США. ВИДЕО

Автор: 

Великобритания (5046) ВМС (1488) оборона (5252) военные учения (3466) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+8
Україна-НАТО,загострення параноїдальної шизофреніі у москалів гарантоване !!))
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10.10.2020 16:15 Ответить
+8
https://t.me/operline_ru/24169 Telegram-канал «Оперативна лінія» повідомляє, що незважаючи на закритий повітряний простір біля берегів Криму, безпілотник США таки зміг вторгнутися в заборонену зону. RQ-4 проігнорував заяви окупантів про ракетні пуски з узбережжя півострова, а також незаконно закриті морські і повітряні підходи до Криму.
За даними каналу, американський військовий стратегічний безпілотник RQ-4 злетів з авіабази на території Грузії, після чого, пройшовши вздовж всієї закритої зони, встановленої російськими військовими, обігнув окупований Крим і попрямував в сторону ОРДЛО. З якою метою був здійснений політ - невідомо.
«Зараз маленький торохтілий безпілотник ОБСЄ Schiebel Camcopter S-100 оглядає околиці Лисичанська в Луганській області, а зверху їх інспектує американський безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk, який борознить небо приблизно в тому ж районі», - так описали ситуацію автори каналу.
За деякими даними, американський безпілотник міг здійснити такий маневр через інтерес американців.
«Інтерес могли викликати причини закриття дуже великої зони практично вздовж усього Чорноморського узбережжя Росії та Криму, або ж, американська сторона могла демонстративно показати Росії небажання виконувати якісь приписи», - зазначила «Оперативна лінія».
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10.10.2020 16:30 Ответить
+4
Великая кацапия в слудующих направлениях:
1. В огромной площади захваченных в течение столети чужих не использумых земель;
2. В огромном отставании социальной сферы от Космоса и военных расходов;
3. В колоссальном обмане населения, певшего пестню "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек!" под выстрелы в лагерях ГУЛага, стоны миллионов безневинно заключенных, людей опухших от голода...
4. В болезненном самовосхвалении: "Великий могучий русский язык"... А почему не английский, фраснцузский или украинский?
5. В надменном, воинствующем и захватническом поведении по отношению к соседним странам, менторском тоне и привычке всех учить жизни (кроме Америки);

6. В рожденном на просторах эрефии россиянском нацизме, который давно переплюнул гитлеровский;
7. В тупом "отказе" от своих кровавых преступлений (Боинг, "новичок", Грузия, Украина, Молдова и т.д. и т.п....);
.......
Мировое сообщество, очнитесь!!!!!
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10.10.2020 18:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та треба.
Бо ж оно почнуть контрабандою воду возити в Крим на продаж.
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10.10.2020 16:05 Ответить
Вчитись це завжди добре !!
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10.10.2020 16:13 Ответить
Яка користь з тих безкінечних пересувань? От якби "заблукали" до керченського мосту, влаштували там якусь движуху і зненацька ушатали б той міст
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11.10.2020 06:39 Ответить
Україна-НАТО,загострення параноїдальної шизофреніі у москалів гарантоване !!))
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10.10.2020 16:15 Ответить
Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4534

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10.10.2020 17:35 Ответить
https://t.me/operline_ru/24169 Telegram-канал «Оперативна лінія» повідомляє, що незважаючи на закритий повітряний простір біля берегів Криму, безпілотник США таки зміг вторгнутися в заборонену зону. RQ-4 проігнорував заяви окупантів про ракетні пуски з узбережжя півострова, а також незаконно закриті морські і повітряні підходи до Криму.
За даними каналу, американський військовий стратегічний безпілотник RQ-4 злетів з авіабази на території Грузії, після чого, пройшовши вздовж всієї закритої зони, встановленої російськими військовими, обігнув окупований Крим і попрямував в сторону ОРДЛО. З якою метою був здійснений політ - невідомо.
«Зараз маленький торохтілий безпілотник ОБСЄ Schiebel Camcopter S-100 оглядає околиці Лисичанська в Луганській області, а зверху їх інспектує американський безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk, який борознить небо приблизно в тому ж районі», - так описали ситуацію автори каналу.
За деякими даними, американський безпілотник міг здійснити такий маневр через інтерес американців.
«Інтерес могли викликати причини закриття дуже великої зони практично вздовж усього Чорноморського узбережжя Росії та Криму, або ж, американська сторона могла демонстративно показати Росії небажання виконувати якісь приписи», - зазначила «Оперативна лінія».
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10.10.2020 16:30 Ответить
а почему отсутствовал украинский эсминец ?
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10.10.2020 16:48 Ответить
он в это время выполнял совершенно другие задачи
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10.10.2020 17:11 Ответить
Неужели советовал Армену прекратить отношения с твоей мамой?
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10.10.2020 19:48 Ответить
своими cтволами тебя атаковал, заднеприводного
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11.10.2020 10:22 Ответить
Скоро дізнаєшся. Коли твій братик чи сусід приїде у вигляді цинкової посилки.
Рузгім манькам краще відразу продавати своїх синків на органи ніж чекати компенсацію від "міністерства нападу росії" (С) - Старий Дикорбаз (Ютьюб).
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10.10.2020 19:15 Ответить
Он тебя на бутылку садил.
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10.10.2020 19:47 Ответить
давай уже байрактары
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10.10.2020 16:56 Ответить
"великая" в шоке.
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10.10.2020 17:00 Ответить
Великая кацапия в слудующих направлениях:
1. В огромной площади захваченных в течение столети чужих не использумых земель;
2. В огромном отставании социальной сферы от Космоса и военных расходов;
3. В колоссальном обмане населения, певшего пестню "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек!" под выстрелы в лагерях ГУЛага, стоны миллионов безневинно заключенных, людей опухших от голода...
4. В болезненном самовосхвалении: "Великий могучий русский язык"... А почему не английский, фраснцузский или украинский?
5. В надменном, воинствующем и захватническом поведении по отношению к соседним странам, менторском тоне и привычке всех учить жизни (кроме Америки);

6. В рожденном на просторах эрефии россиянском нацизме, который давно переплюнул гитлеровский;
7. В тупом "отказе" от своих кровавых преступлений (Боинг, "новичок", Грузия, Украина, Молдова и т.д. и т.п....);
.......
Мировое сообщество, очнитесь!!!!!
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10.10.2020 18:28 Ответить
Шакалы Табаки вьются возле Шерхана.
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11.10.2020 00:14 Ответить
росія- Шерхан?!?!?!?! Та вона напівздохлий ведмідь.
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11.10.2020 10:51 Ответить
Со своими катерами - уже даже не смешно. Страна 35 млн человек, "катера" против эсминцев. Стыдуха!
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11.10.2020 08:56 Ответить
Команды катеров потренировались экстренно сбрасывать балласт за борт, в смысле - жидко срать, при виде эсминца.
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11.10.2020 10:56 Ответить
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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11.10.2020 12:55 Ответить
 
 