Группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместную тренировку в Черном море. ФОТОрепортаж

Сегодня в акватории Черного моря группа катеров ВМС Украины вместе с эсминцем ВМС Великобритании Dragon провели совместные тренировки типа PASSEX.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

К учениям привлекались катера типа "Гюрза" и "Айленд", а также вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.





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Во время выполнения совместных маневров в открытом море корабли и катера государств-участниц учений отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. В частности корабельно-катерных группой на переходе морем было отработано тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и т.п.

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По завершению тренировок был сформирован походный ордер кораблей (PHOTEX).

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