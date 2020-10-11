Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".
Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на кругу не пропустил BMW, который двигался по главной дороге. В результате столкновения, BMW отбросило в припаркованный автомобиль "скорой помощи", а Suzuki загорелся.
Водителей госпитализировали, в скорой, к счастью, персонала и пациентов не было.
Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
Топ комментарии
+7 Onufri Zagloba
показать весь комментарий11.10.2020 11:52 Ответить Ссылка
+4 5 копійок
показать весь комментарий11.10.2020 12:00 Ответить Ссылка
+2 Виталий Горпинюк #449409
показать весь комментарий11.10.2020 12:08 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Одна из самых хрупких и разлетается на части от малейшего удара.
Сьогодні у "селюків" частіше тойоти.
А второй случай - наблюдал на светофоре, когда беха ссади въехала в гольф.
У гольфа - малозаметная царапина на бампере, а осколки бехи - в радиусе 20 метров и обнаженный двигатель.
Кстати, доводилось видеть после дтп на ходу кучу моделей, оклеенных скотчем, а бехи них одной
Но я за немецкий автопром. Там тратятся огромные деньги на разрпботку, тестирование и тд. Целые регионы работают только на бмв. Впечатляет.
По поводу бэхи личные впечаления. Знаю людей, которые всю жизнь покупают только бмв. Мы много путешествовали, в том числе и по горам , лесам, в голодед, снежные заторы. Однажды на машину упала глыба льда, но машина целая и мы тоже. Небольшая еле заметная вмятина, и всё.
Умеют немцы делать машины 👍
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
Ты что "жмурки" пересмотрел?