РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8968 посетителей онлайн
Новости Фото ДТП
9 466 47

Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на кругу не пропустил BMW, который двигался по главной дороге. В результате столкновения, BMW отбросило в припаркованный автомобиль "скорой помощи", а Suzuki загорелся.

Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 01
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 02
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 03
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 04
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 05
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а немец отлетел в скорую: пострадали 2 человека 06

Смотрите также: Фасад дома в центре Киева облили горючей смесью и подожгли: злоумышленник задержан. ВИДЕО

Водителей госпитализировали, в скорой, к счастью, персонала и пациентов не было.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

ДТП (7698) Киев (25792)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Єдине що радує: попутно знищили палатку "агітаторів".
показать весь комментарий
11.10.2020 11:52 Ответить
+4
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека - Цензор.НЕТ 8599
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:00 Ответить
+2
Саме так, деякі на бехах забувають що вони в місті і швидкість має бути до 50 км на годину. Дозволяється порушення на 20 км, тобто не штрафується, але у разі дтп це порушення.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на Оболонских Липках первым проезжает тот,у кого дороже машина - всегда так было..
показать весь комментарий
11.10.2020 11:52 Ответить
Сасуки это оооочень дорогая машина..да! Дороже бмв и всегда так было.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:55 Ответить
жека,в данном случае понаехавшие на Судзуки просто не успели освоиться с местным раскладом - к чему твоя ирония..
показать весь комментарий
11.10.2020 11:59 Ответить
Так я не понял к чему была твоя ирония и написал непонятную свою
показать весь комментарий
11.10.2020 12:30 Ответить
Он наверное не знал...
показать весь комментарий
11.10.2020 12:10 Ответить
Німець зустрівся з японцем, який не пропустив його і відскочив у німця, який робить швидкою в Україні... Цілий сюжет.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:50 Ответить
Коли ХВільму на Г+Г покажуть?
показать весь комментарий
11.10.2020 12:12 Ответить
Коли рак свисне.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:15 Ответить
Та вже другий рік свистить...
показать весь комментарий
11.10.2020 12:18 Ответить
Один вже отсвистів 5 років і цей отсвистить, але це інша справа.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:24 Ответить
Якби теперішній виявився б на місці попереднього то ти б зара співав гімн сАвЄЦкАвА сАюза та славив би *****, а на Хрещатику б стояли танки кацапсячі.
показать весь комментарий
11.10.2020 13:55 Ответить
Єдине що радує: попутно знищили палатку "агітаторів".
показать весь комментарий
11.10.2020 11:52 Ответить
Дамо ще більше грошей для Авакова!
показать весь комментарий
11.10.2020 11:53 Ответить
Це яка то була швидкість як бумер в лайно розбитий !?
показать весь комментарий
11.10.2020 11:53 Ответить
Это жители глухих сел думают, что бумер - крепкая машина.
Одна из самых хрупких и разлетается на части от малейшего удара.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:05 Ответить
В глухих селах на бумерах не їздять. В 90 х хто в селі купував якусь іномарку, швидко намагавсь поміняти на 6 -ку. Саме така машина потрібна для міст де європейці вже вважають "бездоріжжя"!
Сьогодні у "селюків" частіше тойоти.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:23 Ответить
Это вы - любитель Кia??
показать весь комментарий
11.10.2020 12:30 Ответить
Я не любитель Кіа, просто имел возможность наблюдать, как мой зять-немец на бехе в лесу на скорости 70 км переехал бурундука, глянул в планшете сколько будет стоить ремонт и побежал собирать обломки своей бехи, чтобы самому клеить.
А второй случай - наблюдал на светофоре, когда беха ссади въехала в гольф.
У гольфа - малозаметная царапина на бампере, а осколки бехи - в радиусе 20 метров и обнаженный двигатель.
Кстати, доводилось видеть после дтп на ходу кучу моделей, оклеенных скотчем, а бехи них одной
показать весь комментарий
11.10.2020 13:44 Ответить
Просто кто-то на сайте мне доказывал, что корейские машины-это класс, а немецкие- .авно)))
Но я за немецкий автопром. Там тратятся огромные деньги на разрпботку, тестирование и тд. Целые регионы работают только на бмв. Впечатляет.
По поводу бэхи личные впечаления. Знаю людей, которые всю жизнь покупают только бмв. Мы много путешествовали, в том числе и по горам , лесам, в голодед, снежные заторы. Однажды на машину упала глыба льда, но машина целая и мы тоже. Небольшая еле заметная вмятина, и всё.
Умеют немцы делать машины 👍
показать весь комментарий
11.10.2020 14:44 Ответить
если что авто (все) делают мягкими спереди чтоб при дтп не убивать людей. ваш КЭП
показать весь комментарий
11.10.2020 23:17 Ответить
А якщо вона ще з Литви де з двох трьох аварійних автівок клепають одну то немає що казати )
показать весь комментарий
11.10.2020 12:48 Ответить
Саме так, деякі на бехах забувають що вони в місті і швидкість має бути до 50 км на годину. Дозволяється порушення на 20 км, тобто не штрафується, але у разі дтп це порушення.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:08 Ответить
как не крути а самое слабое звено в этой цепочке человек.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:30 Ответить
Та то на 99 відсотків
показать весь комментарий
11.10.2020 12:45 Ответить
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека - Цензор.НЕТ 8599
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:00 Ответить
По привычке, завтыкал что главная уже по клумбе
показать весь комментарий
11.10.2020 12:06 Ответить
Так кто ехал по кругу? Написали, хрен поймешь. Кто по кругу едет то и главный. Или в Киеве не так?
показать весь комментарий
11.10.2020 12:08 Ответить
Там же перед кругом висят знаки "конец главной" и "уступи дорогу" !
показать весь комментарий
11.10.2020 17:23 Ответить
В Киеве как и во всем мире,надо смотреть на знаки.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:13 Ответить
Слоган 90 -х
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а "німець" відлетів у швидку: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 7691
показать весь комментарий
11.10.2020 12:19 Ответить
Бред какой то. В 90х ездили на "скорпах" и мерсах, на бехах редко кто ездил.
Ты что "жмурки" пересмотрел?
показать весь комментарий
11.10.2020 12:31 Ответить
да ладно
показать весь комментарий
11.10.2020 16:41 Ответить
Нє , ти шось папутал , слоган 90-х : "БМВ - боєвая машина вимагатєлєй", а цей слоган скоріш для 2000-х підійде... бо вимагатєлі ,ті шо вціліли , всі поголовно пєрєабулісь в дєпутатов і меров...
показать весь комментарий
11.10.2020 16:38 Ответить
Круг всегда главный, многие водятлы не могут этого осознать
показать весь комментарий
11.10.2020 12:22 Ответить
А в автошколе не учили,что глааный не круг а знаки которве перед ним?
показать весь комментарий
11.10.2020 18:14 Ответить
Само собой знаки, разметка. В Киеве практически везде круги главные.
показать весь комментарий
11.10.2020 19:04 Ответить
Практически,значит не везде. Наличие знаков,а если их нет,то как всегда помеха справа.
показать весь комментарий
11.10.2020 19:08 Ответить
Да, там весит знак что главная заканчиваться, водятл на сузуки попал
показать весь комментарий
11.10.2020 19:45 Ответить
"Немец отлетел в скорую" звучит как душа отлетела в мир иной
показать весь комментарий
11.10.2020 12:29 Ответить
там не было припаркованіх катафалков.чуваку повезло
показать весь комментарий
11.10.2020 13:14 Ответить
Больше смущает стиль написания статей
показать весь комментарий
11.10.2020 13:18 Ответить
таки да...
показать весь комментарий
11.10.2020 13:21 Ответить
По разметке - BMW виновата. Ничуть не удивлен. Сузуку жалко.
показать весь комментарий
11.10.2020 15:03 Ответить
Автору заметки неплохо бы в ПДД почитать, что обозначает треугольничек вершиной вниз на знаках и разметке, может сошел бы за умного.
показать весь комментарий
11.10.2020 15:06 Ответить
 
 