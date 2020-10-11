Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека, один автомобиль загорелся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

Как рассказали свидетели происшествия, автомобиль Suzuki, двигаясь по второстепенной дороге, на кругу не пропустил BMW, который двигался по главной дороге. В результате столкновения, BMW отбросило в припаркованный автомобиль "скорой помощи", а Suzuki загорелся.













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Водителей госпитализировали, в скорой, к счастью, персонала и пациентов не было.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.