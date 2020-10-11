На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.







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Фото и видео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.