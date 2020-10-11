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На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Фото и видео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Ты сам пракацапскi наскрозь!
Це лахтинська мразота, тут виступає буцімто від українців.
Бо, українець НІКОЛИ не напише: «беларусов братским народом не считаю...»
ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
Сцягi бла-чырвона-белыя былi на Майдане!
Завалi свае кацапскае хлебала разам з Тiханавым!
На Майдан - приезжали, спасибо этим немногим, которых потом в самой Беларуси сами же белорусы называли фашистами.
А родителей Жизневского и вовсе затравили
I смяюся з "тых нямногiх Аленау" - у якiх ад гэтай салiдарнасцi перакасiла iх рускамоу'ныя скiвiцы.
Пайдзi - баяры накацi...
P.S. Уже сколько раз об этом писали: ну не работают с диктаторами методы воздействия, которые приняты в цивилизованных странах. Им понятен только один язык - язык силы. К сожалению, белорусы упорно не хотят этого понимать и в который раз наступают на одни и те же грабли.