РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4764 посетителя онлайн
Новости Фото Революция в Беларуси
2 688 27

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 01
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 02
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевляне требовали от посла Беларуси в Украине Сокола уйти в отставку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 04

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 05
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 06
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 07
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 08

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 09
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 10
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 11
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 12
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 13

Также смотрите: Марш солидарность с белорусскими женщинами состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 14
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 15
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 16
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 17
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 18
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 19
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 20
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 21
На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 22

Также читайте: Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

На Майдане Незалежности в Киеве прошла акция солидарности с белорусскими политзаключенными 23

Фото и видео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

акция (2425) Беларусь (7937) Киев (25793) политзаключенные (1626) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Чмо, хто адзiн з першых загiнуу' на Майдане?!
Сцягi бла-чырвона-белыя былi на Майдане!
Завалi свае кацапскае хлебала разам з Тiханавым!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:06 Ответить
+6
Ти маєш рацію.
Це лахтинська мразота, тут виступає буцімто від українців.
Бо, українець НІКОЛИ не напише: «беларусов братским народом не считаю...»

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
11.10.2020 17:10 Ответить
+5
Ты, байструк - на якой мове сераш тут?!
Ты сам пракацапскi наскрозь!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
именно так. Зачем эта "акция" в Киеве. На менцк пусть едут акционировать.
показать весь комментарий
11.10.2020 18:19 Ответить
Ты, байструк - на якой мове сераш тут?!
Ты сам пракацапскi наскрозь!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:03 Ответить
Ти маєш рацію.
Це лахтинська мразота, тут виступає буцімто від українців.
Бо, українець НІКОЛИ не напише: «беларусов братским народом не считаю...»

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
показать весь комментарий
11.10.2020 17:10 Ответить
С тобой во многом согласен, но акцыя это по любому хороши и важно поддержать народ Беларуси вся проблема пока в том что народ Беларуси хочет свободы но пока ещё не жаждеет ее многим ещё очень жаль расставаться с лапшеабильным прошлым.
показать весь комментарий
11.10.2020 17:40 Ответить
Чмо, хто адзiн з першых загiнуу' на Майдане?!
Сцягi бла-чырвона-белыя былi на Майдане!
Завалi свае кацапскае хлебала разам з Тiханавым!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:06 Ответить
Михайло Жизнєвський завжди зостанеться символом української антиколоніальної Революції 2014 року.
показать весь комментарий
11.10.2020 17:13 Ответить
Не переводи стрелки, мудило. Белорусы никогда (вообще никогда) не выходили у себя в РБ в поддержку Украины!
На Майдан - приезжали, спасибо этим немногим, которых потом в самой Беларуси сами же белорусы называли фашистами.
А родителей Жизневского и вовсе затравили
показать весь комментарий
11.10.2020 18:18 Ответить
А я выказваю падзяку большасцi украiнцам - якiя падтрымлiваюць беларусау' на iх шляху да свабоды.
I смяюся з "тых нямногiх Аленау" - у якiх ад гэтай салiдарнасцi перакасiла iх рускамоу'ныя скiвiцы.
Пайдзi - баяры накацi...
показать весь комментарий
11.10.2020 18:49 Ответить
Прийшов би підтримати, якби знав про акцію заздалегідь. Живе Беларусь!
показать весь комментарий
11.10.2020 17:19 Ответить
А между тем, Марш Гордости, который сегодня прошел в Минске, был разогнан с применением светошумовых гранат, водометов и физического насилия.

P.S. Уже сколько раз об этом писали: ну не работают с диктаторами методы воздействия, которые приняты в цивилизованных странах. Им понятен только один язык - язык силы. К сожалению, белорусы упорно не хотят этого понимать и в который раз наступают на одни и те же грабли.
показать весь комментарий
11.10.2020 17:32 Ответить
Цим людям нічого більше робити. Краще б пішли на суботник парки прибирати, та дерева саджати.
показать весь комментарий
11.10.2020 19:34 Ответить
надеюсь, вы хотя бы были на субботнике, раз солидарность и эмпатия не ваше
показать весь комментарий
11.10.2020 22:53 Ответить
Не то время что бы вот так собираться.. Откуда они знают га 100% что они все здоровы..В лучшее время можно собираться.. ну сейчас....
показать весь комментарий
11.10.2020 20:32 Ответить
Ну и не ходи на концерт Киркорова у себя в Рязани.
показать весь комментарий
11.10.2020 21:31 Ответить
Ваш Батька вообще летом говорил что вируса нет. и все такое. а теперь?
показать весь комментарий
11.10.2020 21:37 Ответить
я не поддерживаю диктатора и узурпатора лукашешку. Ну я не хочу что бы в странах был рост инфицированых.
показать весь комментарий
11.10.2020 21:40 Ответить
А что в период пандемии в стране где каждый день рекорды это норма? А если инфицированные были?
показать весь комментарий
11.10.2020 21:36 Ответить
 
 