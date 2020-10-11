В Беларуси против участников протестов применили водометы и свето-шумовые гранаты, людей жестко задерживают и бьют дубинками. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девятое воскресенье подряд в Беларуси проходят многотысячные уличные акции протеста. Сегодняшняя акция в Минске проходила под названием "Марш гордости". Во время разгона митингующих силовики применили свето-шумовые гранаты, слезоточивый газ, водометы, стреляют в воздух, бьют людей дубинками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.









Мирный протест начался жестокими задержаниями в районе стелы на проспекте Победителей.

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Часть задержанных участников акции были с пробитыми головами.







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В центре Минска силовики разгоняют протестующих водометами с крашеной водой.







Как сообщает правозащитный центр "Вясна", силовики задержали 184 человек во время акции "Марш чести".









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В этот список попали не только непосредственные участники демонстраций в Минске и других городах, но и несколько десятков журналистов белорусских и зарубежных СМИ. Правозащитники заявляют, что окончательное число будет гораздо больше - жестокие задержания с избиениями на центральных улицах и во дворах продолжаются по всему Минске.