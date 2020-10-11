Врач Корсунов о ситуации в больнице, лечащей пациентов с СOVID-19: Очередь скорых с "синими" больными. Кислородные системы перегружены. Такой беды я еще не видел. ФОТОрепортаж
Кислородные системы в больницах перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врач, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинсокой академии последипломного образования Владимир Корсунов, передает Цензор.НЕТ.
"Всем тем, кто не верит в ковид, маски, социальную дистанцию и украинской власти посвящается ...
ХРОНИКИ ОКИЛ - КОВИДНОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ БОЛЬНЫХ С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
Пятница утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ 26. В реанимации только 12 коек...
Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации ...
Воскресенье. Больных в больнице более 300. В реанимации как всегда 12. Вне реанимации 15 больных на ИВЛ, одна из них заинтубирована на панцирной кровати прямо в палате после часовой реанимации - женщине лишь 39 лет ... Еще одна тромбоэмболия легочной артерии в реанимации, 63 года, спасли, на трубе и ИВЛ, на утро очнулась.
Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода. Господь позаботился о нас теплым октябрем, но мы этим не воспользовались ...
За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел.
Зима близко, ночь темная и полная ужасов ..." - рассказал медик.
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В окремих країнах вдарені вимагають носити ганчірки на обличчі і на вулиці, інакше - штраф.
Тут наводили приклади.
У нас закрили Ботанічний Сад (площа 75 гектарів), бо там же - суцільний натовп і повітря застояне - розсадник вірусу, не інакше.
Я не збираюся ні в чому переконувати тих, хто =вірить= у все, що йому кажуть. Навіть коли ці всі =рекомендації= суперечать одна одній. Бо от манікюрні салони і перукарні у нас працюють. На відміну від БотСаду, музеїв та ресторанів. + Школи та дитсадки.
Я нікуди не поспішаю. І те, про що пишу вже кілька місяців (хто медіатизував і політизував вірус, який безумовно є, але не настільки страшний і смертельний, яким його представляють і який не вимагав і не вимагає вирубання економіки, доведення людей до зубожіння, знищення бізнесів, руйнування освіти, соціальних зв*язків і умертвлення людей, які хворіють на інші хвороби, позбавленням їх мед.допомоги) - потім вийде на поверхню. Вже починає потроху.
Більше не турбую.
Я в такі примітивні ігри не граю.
Обмін думками і аргументами приймаю.
А таке примітивне з*їжджання, до якого Ви вдалися - ні.
Бай.
А припускати за нього я не збираюся: чи його послали, чи він взагалі про це говорив.
Якби казав - то, напевне, написав би.
або "припускати за нього я не збираюся",
або "напевне, написав би"
І розцінюю його постик як дуже не професійний.
Українській владі?
Выборы покажут, что не дойдет, запомните этот пост.
Две недели колбасило люто, аж больничку взял... -- на парцетомоле выполз в итоге.
...подозреваю, что я был одним из первых переносчиков "Короны" -- судя по симптоматике и самочувствию.
Но тогда ж ещё никто ничего не знал.
Берегите себя!
Как и в их дороги.
А Зе-наркоман только СОБИАЕТСЯ покупать их в НОЯБРЕ.
Вот и "вся разница".
Так що правда.
Вот новость за июнь
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53108737 З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального наслідку при лікуванні дексаметазоном знижувався з 40 до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%. Керівник групи дослідників з Оксфордського університету, професор Пітер Хорб каже, що дексаметазон показав високу ефективність: "Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик смерті. Це великий прорив".
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування COVID-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон", - сказав Степанов.
1. Не 85%, а меньше, где-то 60-70%
2. На ИВЛ ложат тех, кто БЕЗ ИВЛ точно ПОМРЕТ.
...
То есть НЕ "на ивл умирает 60-70%", а "ИВЛ спасает 30-40% тех, кто точно бы умер без ИВЛ"!
За время последней вспышки легочной чумы в Индии умерло 56 человек. Считаете, легочную чуму неопасным заболеванием?
В Індонезії, наприклад, коронапохвігістів відправляють у поміч грабарям - рити могили для жертв "неіснуючої епідемії".
Авакову на ментов раздали или на ремонте дорог разворовали ?
Покажите отчет куда тратятся средства .
Что бы дошло до самых твердолобых.
.
(З коронавірусного фонду не закупили жодного апарату ШВЛ !!!)
Має ця біда такий вигляд
а иначе уже нельзя - повыздыхаем !
А почему..?
наверно он уже заполнен и скоро надо выносить.(с)
Зато по Украине ездят щебневозы с плакатами рекламы "большой стройки" от Президента Зеленского. Вот только Зеленский деньги на ремонт дорог забрал из фонда борьбы с Ковид-19. А можно было к нынешней беде подготовиться - времени хватало.
Вопрос не.. в верю не верю..
Вопрос.. а почему.. когда все знали, что будет наплыв больных.. в реанимации ТОЛЬКО.. 12 коек?? Не 24, Не 124.. а 12!!