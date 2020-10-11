Врач Корсунов о ситуации в больнице, лечащей пациентов с СOVID-19: Очередь скорых с "синими" больными. Кислородные системы перегружены. Такой беды я еще не видел. ФОТОрепортаж

Кислородные системы в больницах перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал врач, профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинсокой академии последипломного образования Владимир Корсунов, передает Цензор.НЕТ.

"Всем тем, кто не верит в ковид, маски, социальную дистанцию ​​и украинской власти посвящается ...

ХРОНИКИ ОКИЛ - КОВИДНОЙ БОЛЬНИЦЫ, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ БОЛЬНЫХ С АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

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Пятница утро, за сутки 8 умерших, больных на ИВЛ 26. В реанимации только 12 коек...

Суббота. Очередь скорых с "синими" больными. Открыли третий этаж детской инфекционной больницы для того, чтобы обеспечить их кислородом. Ставим пятнадцатый аппарат ИВЛ вне реанимации ...

Воскресенье. Больных в больнице более 300. В реанимации как всегда 12. Вне реанимации 15 больных на ИВЛ, одна из них заинтубирована на панцирной кровати прямо в палате после часовой реанимации - женщине лишь 39 лет ... Еще одна тромбоэмболия легочной артерии в реанимации, 63 года, спасли, на трубе и ИВЛ, на утро очнулась.

Кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло. Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода. Господь позаботился о нас теплым октябрем, но мы этим не воспользовались ...

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За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел.

Зима близко, ночь темная и полная ужасов ..." - рассказал медик.







